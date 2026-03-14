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Arajet ampliará frecuencias en Colombia en 2026 tras consolidarse como su principal mercado

Se incrementarán los vuelos hacia Bogotá y Medellín, así como buscar ser un punto de conexión entre Colombia, el Caribe y Estados Unidos.

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Andrés Montes Alba
Andrés Montes Alba
14 de marzo de 2026 - 09:06 p. m.
En 2026 llegarán cuatro nuevas aeronaves, con lo que la flota alcanzará 17 aviones.
En 2026 llegarán cuatro nuevas aeronaves, con lo que la flota alcanzará 17 aviones.
Foto: EFE - RICARDO MALDONADO ROZO
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La aerolínea dominicana Arajet reiteró, en lo que fue la Vitrina Turística de Anato, que Colombia se ha consolidado como su principal mercado en la región y anticipó planes de crecimiento en el país durante 2026.

Desde el inicio de sus operaciones, para esta aerolínea el mercado colombiano fue clave. De hecho, el primer vuelo internacional de Arajet tuvo como destino Bogotá.

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Durante 2025, la compañía transportó más de 365.000 pasajeros entre Colombia y la República Dominicana, cifra a la que se suman más de 50.000 viajeros que utilizaron el país como punto de conexión.

“Este volumen de viajes supera ampliamente al segundo mercado de la aerolínea que México, con cerca de 168.000 pasajeros, algo increíble teniendo en cuenta el número de habitantes de un país y otro”, le explicó a El Espectador José Gregorio Cabrera, vicepresidente de comunicaciones de Arajet.

Más frecuencias y expansión en 2026

La aerolínea prevé reforzar su operación en el país aumentando las frecuencias hacia Bogotá, Medellín y Cartagena. El crecimiento estará respaldado por la llegada de cuatro nuevas aeronaves en 2026, con lo que la flota alcanzará 17 aviones.

El ejecutivo añadió que la presencia de la aerolínea en distintos mercados de la región ha contribuido a reducir tarifas aéreas hasta en 25 %, lo que, según señaló, demuestra el impacto de la competencia en beneficio de los pasajeros.

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Andrés Montes Alba

Por Andrés Montes Alba

@amontes023cmontes@elespectador.com

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