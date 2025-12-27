Colombianos extienden vacaciones y eligen sus destinos favoritos para el Puente de Reyes

Enero sigue siendo un mes de descanso, maletas listas y planes que se extienden unos días más. Foto: Getty Images

Este 2026, el tradicional Puente de Reyes trae una sorpresa para los viajeros colombianos. Al celebrarse el 12 de enero, y no el habitual 6 de enero, muchos aprovechan la oportunidad para alargar sus vacaciones y comenzar el año viajando sin prisas.

Así lo muestran los datos de Booking.com, que muestran cómo enero sigue siendo un mes de descanso, maletas listas y planes que se extienden unos días más. Lejos de marcar el final de la temporada festiva, este Puente de Reyes se convierte en una extensión natural de las vacaciones de fin de año, especialmente para quienes buscan aprovechar al máximo cada día libre.

Destinos nacionales favoritos

Las búsquedas de alojamiento en la plataforma revelan que los colombianos continúan apostando por el calor, la playa y las ciudades vibrantes. Entre los destinos nacionales más buscados destacan:

Medellín (55 %) , que arranca el año con gran interés gracias a su clima agradable, oferta cultural y planes urbanos.

San Andrés (48 %) , reafirmándose como un clásico caribeño para quienes buscan mar turquesa y desconexión total.

Cartagena (32 %) , sinónimo de historia, sabor y vacaciones sin reloj.

Bogotá (29 %) , ideal para escapadas urbanas, gastronomía y experiencias culturales.

Santa Marta, que atrae a viajeros que combinan playa, naturaleza y aventura.

Viajes internacionales: sol, compras y experiencias cosmopolitas

Los colombianos que deciden cruzar fronteras también buscan destinos que combinen ocio, compras y descanso:

Miami (54 %) , líder del ranking internacional, perfecta para quienes buscan sol, entretenimiento y compras.

Madrid (26 %) , puerta de entrada a Europa, con cultura, gastronomía y escapadas cercanas.

Panamá (17 %) , ideal para viajes cortos con un balance entre ciudad y compras.

Punta Cana (13 %) , donde los resorts todo incluido siguen siendo protagonistas.

Cancún (4 %), opción para comenzar el año con sabor a Caribe mexicano.

Las tendencias muestran que los colombianos están dispuestos a romper la rutina del regreso temprano y aprovechar un calendario que este año favorece el descanso. El Puente de Reyes del 12 de enero se perfila como el aliado perfecto para quienes consideran que las vacaciones no deberían terminar tan rápido.

