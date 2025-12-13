Seis destinos económicos para viajar en 2026: vacaciones sin gastar de más

Arco de Santa Catalina, en Antigua Guatemala (Guatemala). Con paisajes inolvidables y una esencia colonial, Antigua es uno de los destinos turísticos obligatorios al viajar a Guatemala, tanto por su pasado histórico como por su vida contemporánea, esa que llama tanto la atención cada año a miles de extranjeros que disfrutan perderse en sus calles empedradas. Foto: EFE - Andrea Godínez

¿Es posible viajar y disfrutar sin gastar una fortuna? La respuesta es sí. Civitatis adelantándose a 2026, identifica seis destinos que combinan cultura, naturaleza y precios accesibles, ideales para quienes buscan unas vacaciones económicas.

Según María Carolina Padilla, country manager de Civitatis, “la clave siempre va a ser la flexibilidad: tanto al escoger el destino, como los horarios de vuelo, el hospedaje y las actividades. Por ejemplo, los tours gastronómicos y los free tours permiten conocer un lugar a un costo reducido, disfrutando de su cultura y gastronomía”.

1. Antigua Guatemala, Guatemala

Esta ciudad colonial, rodeada de volcanes, es perfecta para unas vacaciones inolvidables. Sus calles empedradas, iglesias barrocas y mercados llenos de vida crean un ambiente único. Además, desde Flores se puede visitar el Parque Nacional Tikal, explorando las impresionantes ruinas mayas en plena selva.

2. Oaxaca, México

Oaxaca combina tradición, arte y gastronomía con precios muy razonables. Sus mercados, moles, tlayudas y mezcal son imperdibles. Además, se pueden realizar excursiones a Monte Albán, Hierve el Agua, Santa María del Tule y Teotitlán del Valle, combinando cultura, naturaleza y aventura sin afectar el presupuesto.

3. Sucre, Bolivia

La “Ciudad Blanca” destaca por su tranquilidad, arquitectura colonial y gastronomía económica. Entre sus actividades se encuentran visitar iglesias históricas, el Parque Cretácico de Cal Orck’o y realizar excursiones al Salar de Uyuni o a Potosí, fusionando historia, naturaleza y experiencias únicas.

4. Lisboa, Portugal

La capital portuguesa ofrece tarifas competitivas, especialmente en temporada baja, y una amplia oferta gastronómica. Con la Lisboa Card se puede acceder a monumentos y transporte público ilimitado. Además, la ciudad cuenta con múltiples free tours para explorar barrios como Belém o rutas temáticas sobre fado y arte urbano.

5. Islas Canarias, España

Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa ofrecen alojamientos de calidad a precios accesibles fuera de temporada alta. Con un clima templado todo el año y playas hermosas, se pueden recorrer parques naturales, islas cercanas o unirse a free tours en ciudades históricas.

6. Sofía, Bulgaria

La capital búlgara permite hospedajes céntricos por menos de 30 euros al día y cuenta con atracciones económicas como la catedral ortodoxa de Santo Domingo, ruinas romanas, la mezquita Banya Bashi y el Palacio Real. Una excursión al Monasterio de Rila, Patrimonio de la Humanidad, completa la experiencia cultural a bajo costo.

