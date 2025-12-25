Destinos más elegidos por colombianos para Navidad y Año Nuevo 2025

Ocho millones de bombillas iluminan las noches de Medellín con el alumbrado navideño, un espectáculo de fantasía y tradición tejido a mano por artesanos que atrae cada diciembre a miles de turistas con su enorme decoración y oferta cultural. Foto: EFE - STR

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La temporada de Navidad y fin de año se consolida como una de las más dinámicas para el turismo en Colombia, impulsada por el interés de los viajeros en experiencias culturales, naturales, familiares y de invierno. Entre los destinos nacionales más atractivos para esta época destacan Medellín, Bogotá y Boyacá. En el ámbito internacional, los destinos de invierno en Europa y el Ártico ganan cada vez más protagonismo.

Según la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), Colombia recibe anualmente cerca de 5 millones de visitantes extranjeros no residentes. Bogotá concentra más de 1,8 millones de viajeros internacionales y supera los 12,2 millones de turistas nacionales; Antioquia recibe 1,1 millones de visitantes del exterior, mientras que Boyacá alcanza cerca de 10 mil, consolidándose estos tres destinos dentro del top 10 de los más visitados por extranjeros.

“Estos tres territorios de nuestro país no solo se consolidan como referentes del turismo mundial, sino que son los favoritos para la época decembrina. Los alumbrados de Medellín iluminan la ciudad con recorridos aptos para familias y turistas, en Bogotá se celebran espectáculos navideños gratuitos y en Boyacá las festividades tradicionales ubican al departamento en el radar de los viajeros”, afirma Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.

En el plano internacional, Estados Unidos, Canadá, Francia y Alemania concentran la mayor participación de los viajes de los colombianos. Cada año, más de 5 millones de connacionales viajan al exterior, siendo Estados Unidos el principal receptor con más de 1,5 millones de viajeros, equivalente al 30 % del total. Finlandia, Noruega, Austria, República Checa e Islandia reciben en conjunto cerca de 3.300 visitantes colombianos al año.

“Laponia en Finlandia, Andorra entre España y Francia, y Tromsø en Noruega son destinos imperdibles para quienes buscan experiencias relacionadas con la nieve, la Navidad y fenómenos naturales como la aurora boreal. Estas fechas son clave para fortalecer el turismo interno y promover viajes internacionales organizados. Por ello, desde Anato invitamos a planificar con la asesoría experta de una agencia de viajes, quienes conocen de primera mano los territorios y pueden diseñar experiencias a la medida”, concluye la presidente de la Asociación.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.