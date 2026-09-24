¿Cómo está Santa Marta y sus playas? Lo que debe saber si va a viajar tras el paro armado

El paro armado que afectó a la ciudad también ha golpeado al turismo, con cancelaciones, cambios en las reservas y una ocupación hotelera que, en algunos sectores, ha caído Foto: AFP - LUIS ACOSTA

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Santa Marta suele asociarse con playas llenas, hoteles ocupados y calles con movimiento de turistas. Pero estos días el panorama ha sido diferente. El paro armado anunciado por las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) ha alterado la actividad cotidiana y empieza a dejar consecuencias visibles en uno de los principales motores económicos de la ciudad: el turismo.

Y es que el impacto no es menor: la ocupación hotelera, por ejemplo, ha descendido hasta el 15 %, según Cotelco Magdalena, mientras algunos visitantes han cancelado o aplazado sus viajes y las autoridades mantienen un dispositivo de seguridad en distintos puntos de la ciudad. En medio de este panorama, estas son las recomendaciones y los datos que deben tener en cuenta quienes están en Santa Marta o tienen previsto viajar en los próximos días.

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¿Qué está pasando en Santa Marta?

La situación que ha vivido Santa Marta durante los últimos días tiene su origen en un paro armado anunciado por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), luego de la muerte de José Luis Pérez Villanueva, alias “Cholo”, en un operativo de la Fuerza Pública el pasado 21 de septiembre. Desde entonces, la ciudad ha tenido afectaciones en el comercio, el transporte, las clases y, más recientemente, en la actividad turística.

Ante esta situación, las autoridades reforzaron la presencia de la Fuerza Pública en la ciudad y desplegaron operativos para recuperar la movilidad y acompañar a comerciantes y residentes. Y aunque poco a poco algunas actividades han comenzado a retomarse, los efectos de estos días también se sienten en el turismo: para algunos visitantes, la situación de seguridad ha generado dudas, cancelaciones y aplazamientos de viajes.

¿Por qué la situación afecta tanto al turismo?

El turismo es uno de los principales motores de la economía de Santa Marta, por lo que una disminución en la llegada y circulación de visitantes repercute en restaurantes, comercios, transporte, operadores turísticos y otros servicios que hacen parte de la cadena. Por eso, una situación que reduce la movilidad y lleva a los turistas a cancelar o aplazar sus planes termina teniendo un efecto que se extiende mucho más allá de los establecimientos de alojamiento.

El escenario, además, llega en un momento relevante para el sector, de cara a la próxima temporada de receso escolar, uno de los periodos en los que aumenta el movimiento turístico en la ciudad. Por eso, uno de los principales interrogantes es qué tanto terminará afectando esta situación los viajes que ya estaban programados para Santa Marta.

Por ahora, la operación aérea no presenta mayores cambios. José Domingo Dávila, director del Instituto Distrital de Turismo (Indetur), señaló que el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar mantiene su funcionamiento y que, de acuerdo con la información entregada por la terminal, no se han cancelado vuelos de las diferentes aerolíneas.

Esto, sin embargo, no significa que los planes de viaje no estén siendo modificados. Agencias de viajes y establecimientos hoteleros ya han reportado cancelaciones y solicitudes de aplazamiento de reservas, una señal del impacto que la situación empieza a tener en las decisiones de los viajeros.

Hoteles también reportan cancelaciones

Uno de los establecimientos que ya percibe los efectos de la situación es el Park Hotel. Leonor Consuelo Gómez, representante del hotel, explicó que, tras conocerse los hechos, se adoptaron medidas para proteger a huéspedes y empleados, además de reorganizar los turnos de trabajo.

“El turismo, como lo sabemos, es muy sensible a cualquier novedad y a cualquier situación externa. Por eso, estas noticias y toda la situación que se está presentando hacen que este sector se sienta vulnerado”, explicó.

La representante del hotel señaló que la expectativa es que quienes decidieron aplazar sus viajes puedan regresar a Santa Marta una vez las condiciones mejoren. También indicó que, hasta ahora, el impacto en las reservas del establecimiento se ha concentrado principalmente en cancelaciones de viajeros extranjeros.

Por su parte, Dávila menciona que, mientras el sector hace seguimiento al comportamiento de las reservas, la administración distrital ha realizado recorridos junto con las autoridades y representantes de los gremios por diferentes sectores turísticos de la ciudad, entre ellos Bello Horizonte, Pozos Colorados, el Corredor Sur y El Rodadero.

Según el funcionario, estas visitas permiten conocer directamente las condiciones de cada zona y acompañar a los comerciantes y prestadores de servicios turísticos frente a las afectaciones que puedan presentarse.

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Uno de los impactos menos visibles, pero más importantes: la percepción

Los efectos de una situación de orden público sobre el turismo no siempre se reflejan de inmediato en hoteles cerrados o calles con poca afluencia. También pueden aparecer antes de que el viajero llegue al destino: una persona puede cancelar una reserva, aplazar un viaje, cambiar su ruta o elegir otro lugar para sus vacaciones.

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Por eso, uno de los aspectos que preocupa al sector es la percepción de seguridad de Santa Marta como destino turístico, tanto entre los viajeros nacionales como internacionales. La circulación de noticias, videos y reportes sobre hechos de violencia puede influir en las decisiones de viaje, incluso cuando las afectaciones no se presentan de la misma manera en toda la ciudad.

Un ejemplo de esta crisis lo da Carlos Jaramillo, presidente de la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, que estimó que solo durante el martes dejaron de ingresar alrededor de COP 39.500 millones a la economía de Santa Marta. Al incluir las afectaciones de Ciénaga y Zona Bananera, la cifra asciende, según sus cálculos, a aproximadamente COP 42.500 millones.

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“Evidentemente, hay que decirlo, hay un impacto en el corazón del comercio, en el corazón de los sectores económicos”, señaló Jaramillo, quien pidió al Gobierno Nacional reforzar las capacidades de seguridad y control territorial.

Dávila explicó que Indetur está recopilando esta información junto con los gremios del sector, entre ellos Cotelco y Ashotel, además de la concesionaria del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. El objetivo es contar con un panorama más preciso sobre el impacto que la situación está teniendo en la actividad turística.

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Mientras avanza esta recopilación, la administración distrital mantiene comunicación con comerciantes, hoteleros y otros actores del sector mediante canales de seguridad habilitados por WhatsApp. A través de estos espacios se reportan situaciones que puedan afectar la actividad comercial y turística para que sean atendidas por las autoridades.

“De nada sirve que abran los hoteles, abran los restaurantes, abra el comercio y la gente no salga a la calle”, explicó Dávila, al referirse al reto de recuperar progresivamente la actividad económica de la ciudad. “Necesitamos que vengan, que no nos dejen, que sigan confiando en Santa Marta”, finalizó.

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¿Qué debe saber como turista en su próximo viaje?

Si usted tiene un viaje programado a Santa Marta o está pensando en visitar la ciudad durante estos días, hay varios aspectos que conviene revisar antes de desplazarse. La situación de orden público ha generado afectaciones puntuales en la movilidad y en algunas zonas, aunque, según la administración distrital, los hoteles y buena parte de la infraestructura turística continúan operando.

Uno de los principales puntos de atención está en las vías de acceso. De acuerdo con Dávila, no todas las entradas a Santa Marta presentan las mismas condiciones:

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Vía hacia Barranquilla: según el funcionario, esta carretera opera con normalidad y no registra, por ahora, trancones. Dávila aseguró que el desplazamiento entre Barranquilla y Santa Marta se realizó sin inconvenientes.

según el funcionario, esta carretera opera con normalidad y no registra, por ahora, trancones. Dávila aseguró que el desplazamiento entre Barranquilla y Santa Marta se realizó sin inconvenientes. Vía hacia La Guajira y Riohacha: es el corredor que ha presentado mayores afectaciones de movilidad debido a los hechos de orden público registrados en esa zona. Allí pueden presentarse congestiones y demoras.

es el corredor que ha presentado mayores afectaciones de movilidad debido a los hechos de orden público registrados en esa zona. Allí pueden presentarse congestiones y demoras. Corredor Tayrona: esta vía es especialmente relevante para los viajeros porque conecta con el Parque Nacional Natural Tayrona y con hoteles, restaurantes y otros establecimientos turísticos ubicados en este sector. Por el momento tampoco presenta afectaciones.

Por eso, si su viaje incluye desplazamientos por carretera, es recomendable verificar el estado de la vía antes de salir y consultar directamente con el alojamiento o el operador turístico las condiciones de acceso al lugar que visitará. Las condiciones pueden cambiar durante el día.

¿Y qué pasa con la seguridad en las zonas turísticas?

Por el momento, la administración distrital asegura que la situación en las principales zonas turísticas se encuentra bajo control. Para ello, mantiene coordinación con la Policía, el Ejército y el Gaula, y ha reforzado la presencia de la Fuerza Pública en sectores como El Rodadero, el Centro Histórico y el Corredor Tayrona.

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También funciona un Puesto de Mando Unificado (PMU), desde el cual las diferentes entidades hacen seguimiento a los hechos y coordinan las acciones. Dávila explicó que, además, se han realizado recorridos con la Policía y el Ejército por diferentes zonas de la ciudad y que estos continuarán durante los próximos días.

El funcionario señaló que este acompañamiento busca dar tranquilidad a los visitantes y permitir que la actividad turística pueda continuar mientras se atiende la situación de orden público.

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Si ya tiene una reserva, ¿qué debería revisar?

Antes de viajar, puede ser útil:

Revise las condiciones de la vía que utilizará: especialmente si su recorrido incluye la carretera hacia Riohacha, La Guajira o el Corredor Tayrona, donde se han presentado las principales afectaciones de movilidad.

especialmente si su recorrido incluye la carretera hacia Riohacha, La Guajira o el Corredor Tayrona, donde se han presentado las principales afectaciones de movilidad. Confirme directamente con su alojamiento. Pregunte si el hotel está operando con normalidad, cómo están las condiciones de acceso y si existen novedades en los alrededores. Esto es especialmente importante si se hospeda fuera del Centro Histórico o en sectores del corredor hacia el Parque Tayrona.

Pregunte si el hotel está operando con normalidad, cómo están las condiciones de acceso y si existen novedades en los alrededores. Esto es especialmente importante si se hospeda fuera del Centro Histórico o en sectores del corredor hacia el Parque Tayrona. Evite acercarse a zonas donde haya bloqueos, concentraciones, enfrentamientos u operaciones de seguridad. Si durante un desplazamiento encuentra una situación de este tipo, no intente atravesarla ni acercarse para observar o grabar. Las recomendaciones internacionales emitidas este jueves también llaman a evitar las zonas afectadas por disturbios, bloqueos y operaciones de seguridad.

Si durante un desplazamiento encuentra una situación de este tipo, no intente atravesarla ni acercarse para observar o grabar. Las recomendaciones internacionales emitidas este jueves también llaman a evitar las zonas afectadas por disturbios, bloqueos y operaciones de seguridad. Tenga un plan alternativo. Si su viaje depende de una carretera o de una actividad puntual, conviene saber qué hará si se presenta una interrupción: cambiar el horario, permanecer en el alojamiento, modificar el recorrido o aplazar una excursión.

Dávila hizo énfasis en que la administración espera que la ciudad recupere progresivamente la normalidad y pidió a los viajeros mantener la confianza en las autoridades y consultar información actualizada antes de sus desplazamientos.

El funcionario también aprovechó para recordar que Santa Marta mantiene una oferta turística que va más allá de sus playas. En el mismo destino se encuentran el Parque Tayrona, la Sierra Nevada, Minca, Taganga y Ciudad Perdida, además de actividades de naturaleza, avistamiento de aves, gastronomía, cultura, senderismo y buceo.

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Su mensaje final para los viajeros fue que, pese a la situación actual, Santa Marta continúa siendo un destino con múltiples opciones para quienes decidan visitarla, mientras las autoridades trabajan en la recuperación de las condiciones de movilidad y seguridad.

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