¿Cómo sacar el carné de la fiebre amarilla en 2026? En estos destinos lo exigen

Viajar a la selva exige preparación: ropa adecuada, productos ecológicos, un botiquín básico y accesorios reutilizables son clave para disfrutar la experiencia con comodidad y responsabilidad ambiental. Foto: Colaborador/a Esporádica

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Selvas exuberantes, ríos caudalosos y destinos donde el calor y la humedad son protagonistas atraen cada vez a más viajeros en busca de aventura. Pero, además del bloqueador y el repelente, hay un documento que puede ser indispensable para ingresar a varios de estos lugares: el carné de vacunación contra la fiebre amarilla.

Le podría interesar: Esto es lo que necesita empacar para sobrevivir (y disfrutar) la selva

¿Por qué se exige?

Según el Ministerio de Salud y Protección Social, la fiebre amarilla es una enfermedad viral aguda que se transmite por la picadura de mosquitos infectados y que, en los casos más graves, puede ser mortal.

La buena noticia es que puede prevenirse con una sola vacuna. Por ello, hacerlo no solo protege al viajero, sino que también ayuda a evitar que el virus se traslade a otras regiones. De hecho, la vacuna contra la fiebre amarilla es considerada una de las medidas de prevención más eficaces frente a esta enfermedad.

La recomendación cobra aún más importancia porque Colombia atraviesa un brote de fiebre amarilla desde septiembre de 2024. De acuerdo con las cifras más recientes del Ministerio de Salud, se han confirmado 201 casos y 89 fallecimientos.

Además, durante 2026, el departamento del Tolima ha concentrado buena parte de los contagios, con 52 casos confirmados, consolidándose como una de las zonas de mayor riesgo de transmisión.

En este contexto, quienes tienen pensado visitar destinos de naturaleza deberían tomar precauciones adicionales. Y es que buena parte de las selvas, parques nacionales, ríos y lugares tradicionales para disfrutar de un paseo de olla en Colombia se encuentran en regiones tropicales donde el mosquito transmisor circula de forma natural.

¿Cómo sacarlo?

En Colombia, la vacuna contra la fiebre amarilla es gratuita y está disponible para todas las personas, sin importar su afiliación al sistema de salud, nacionalidad o estatus migratorio. Además, se aplica una sola vez en la vida y ofrece protección permanente.

Lo recomendable es vacunarse al menos 10 días antes de viajar, ya que ese es el tiempo que tarda el organismo en generar inmunidad.

Para obtener el carné de vacunación, primero acuda a un punto de vacunación autorizado; en Bogotá, algunos son:

Aeropuerto Internacional El Dorado: Muelle internacional, segundo piso, salida 5, junto a la DIAN. Todos los días de 7:00 a.m. a 6:00 p.m..

Terminal de Transporte Salitre: Diagonal 23 # 69-11, módulo verde, local 136. Todos los días de 7:00 a.m. a 6:00 p.m..

Terminal de Transporte del Sur: Autopista Sur - Calle 57Q # 75F-82, segundo piso

En el resto del país, la vacuna puede aplicarse de forma gratuita en los puntos de vacunación habilitados por las secretarías de salud, hospitales, IPS y centros de salud. Por ejemplo, en Medellín está disponible en los servicios de vacunación de Metrosalud, mientras que en Cali se ofrece en más de 80 IPS vacunadoras.

Además, en algunas zonas de alto riesgo y de alta afluencia de viajeros, como ciertas terminales de transporte y aeropuertos, las autoridades de salud también han habilitado puntos de vacunación para facilitar el acceso a quienes se desplazan hacia destinos donde se recomienda o exige la inmunización.

Una vez ahí deberá hacer lo siguiente:

Presente su documento de identidad. No necesita una orden médica ni estar afiliado a una EPS.

Reciba la vacuna , que es gratuita y se aplica en una única dosis.

Conserve el carné de vacunación (físico o digital) que le entregarán al finalizar el proceso. Este documento acredita que recibió la vacuna e incluye la fecha de aplicación y el lote del biológico.

Le podría interesar: Hildi, la gata que fue adoptada por una iglesia y ahora acompaña a los feligreses

¿Cómo sacar el carné internacional?

Si su viaje es al exterior, tenga en cuenta que varios países exigen este certificado como requisito de ingreso, especialmente aquellos ubicados en zonas tropicales o con riesgo de transmisión de la enfermedad.

Es importante tener presente que el carné nacional de vacunación y el Certificado Internacional de Vacunación no son el mismo documento. Si ya está vacunado, deberá solicitar la transcripción de su registro para obtener el certificado internacional en los puntos autorizados por las secretarías de salud departamentales, distritales o municipales.

Para obtenerlo, debe seguir estos pasos:

Haberse vacunado al menos 10 días antes del viaje.

Presentar el carné de vacunación (físico o digital) y un documento de identidad, como la cédula o el pasaporte.

Solicitar el certificado en un punto autorizado, como las oficinas de Sanidad Portuaria ubicadas en aeropuertos (por ejemplo, El Dorado en Bogotá o Rafael Núñez en Cartagena), en terminales de transporte o en las Secretarías de Salud habilitadas.

Recibir el certificado, un trámite que, al igual que la vacuna, es gratuito.

Países que exigen el carné

Los requisitos de ingreso relacionados con la fiebre amarilla cambian con frecuencia y dependen tanto del país de destino como del lugar desde donde viaja el pasajero. Por ello, el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia recomienda verificar la información directamente con la embajada o el consulado del país que visitará antes de viajar.

Sin embargo, una forma sencilla de verificar si el país que visitará tiene recomendaciones frente a la fiebre amarilla es consultar el listado que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades actualizan cada año. Allí se identifican los países que tienen como recomendación de entrada el Certificado Internacional de Vacunación contra la Fiebre Amarilla a los viajeros.

Algunos de los destinos que con mayor frecuencia solicitan este documento son:

Brasil: puede exigir el certificado a viajeros procedentes de países con riesgo de transmisión. Además, la vacuna es altamente recomendada para quienes visitan estados con zonas selváticas, como Bahía, Río de Janeiro, São Paulo y Amazonas.

Perú: exige la vacunación o la recomienda para ingresar a regiones amazónicas y de selva, como Madre de Dios, Loreto, San Martín y algunas zonas de Cusco.

Costa Rica: solicita el certificado a viajeros que llegan desde países con riesgo de transmisión de fiebre amarilla, entre ellos Colombia.

Panamá: exige el certificado a viajeros procedentes de países considerados de riesgo, especialmente de Sudamérica y África.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.