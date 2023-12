¿Cómo se trabaja en el mejor lugar del mundo?

Hilton Cartagena. Foto: Cortesía

Hace unos cortos días en varios lugares del mundo, empleados de la Cadena Hilton estaban reunidos en sus salas de juntas, salones especiales o sitios determinados.

En diferentes horas en los más de siete mil hoteles que tiene Hilton, su presidente y CEO Chris Nassetta, teniendo en sus manos el número uno dijo.

“El reconocimiento de hoy por Great Place to Work y Fortune es una validación de que nuestros miembros del equipo fueron las personas que imaginó en su brillante visión para el futuro. Es su dedicación, hospitalidad y pasión por las estadías, lo que ha hecho de Hilton, el mejor lugar para trabajar en el mundo”.

En todas partes hubo alegría, celebraciones por cierto muy cortas porque el trabajo debía continuar. En Cartagena el director de Ventas y Mercadeo de Hilton Cartagena, Jairo Manzur se levantó de la silla, un fuerte abrazo recibió de parte de Marlon Cuadrado quien lleva 36 años en el hotel, le dice a El Espectador que con el premio ratifica que han sido los mejores años de su vida trabajando en el mejor lugar del mundo.

El reconocimiento de Fortune y Great Place to Work a la cadena hotelera es el resultado de ocho apariciones consecutivas para tratar de ser los mejores , mucho más cuando es una empresa del sector de hospitalidad y el servicio.

Para determinar los Mejores Lugares de Trabajo del Mundo cada año, Great Place to Work invita a las empresas a participar en una metodología rigurosa basada en cuantificar la experiencia de los empleados. Las empresas deben ser identificadas como empleadores globales sobresalientes al aparecer en al menos cinco listas de Mejores Lugares de Trabajo en sitios como Asia, Europa, América Latina, África, América del Norte o Australia durante 2022 o principios de 2023.

El proceso incluye comentarios de los empleados a través de encuestas, recopilar datos sobre la cultura organizacional, las fuerzas laborales y obtener el estado de certificación. Toda la información mundial es cuantificada y de acuerdo con los valores establecidos se produce el ranking.

Chris Nassetta, presidente y CEO de Hilton afirmó en el portal storieshilton, que la cadena con sus 460.000 miembros en el mundo están comprometidos con el propósito común de llenar la tierra con luz y el calor de la hospitalidad.

“Ese propósito se formó hace más de un siglo, cuando Conrad Hilton propuso cambiar el mundo a través de los viajes. Construyó esta empresa sobre la noble premisa de que Hilton podría ser una fuerza para el bien en el mundo, y nos instó a todos a pensar en grande, actuar en grande y soñar en grande”, dijo emocionado por el premio recibido.

Sentir el premio en las murallas

En Cartagena, cuenta la historia que un 1 de noviembre de 1980 en la ciudad de las murallas en la punta de El Laguito, un nuevo hotel abría sus puertas en una especie de península con playa y un paisaje de mar.

En los registros se habla de don José Camilo Senior y su familia como el primer huésped y para la historia. Ese 23 de diciembre de 1980, se ocuparon las primeras 150 habitaciones con un vuelo chárter que venía de Estados Unidos.

Por esa magia que solo pasa en el caribe, Marlon Cuadrado hace 36 años llegaría como voluntario a las playas del hotel, trabajaba en la Cruz Roja, hablarían de seguridad. Al terminar un buen compadre le dijo que se quedara a trabajar en el hotel. Dice que no lo pensó y con una gran sonrisa me afirma que “la vida es de oportunidades”.

En el tiempo en el hotel ha pasado por muchas dependencias y hoy es el Chief steward en el departamento de alimentos y bebidas.

Se sienta y me dice que debemos hablar muy puntualmente, está preparando un evento de una convención en el hotel.

“El premio no es de hace unas semanas , es de siempre, somos una gran familia, los compañeros me convencieron a mí y aquí arrancó una historia fascinante, yo un pelado pobre prácticamente que termina el bachillerato y que no sabe dónde va no tiene con que estudiar y de pronto se le presenta el sueño americano en Colombia”

Me recuerda que fue salvavida, le gustaba llevar la toalla a los turistas y poco a poco aprendía palabras en inglés, sonríe siempre y me habla de su actual trabajo, una especie de buen guardián en la cocina y en los sitios donde se sentaran los huéspedes, “todo perfecto, así les exijo a mis compañeros porque así aprendí”.

Estar trabajando en el mejor lugar del mundo dice que todos lo interpretan como un compromiso con la cadena hotelera, con sus diferentes programas y lograr “que la vida sea más fácil, te tratan bien, te respeten y te involucran en tu crecimiento porque aquí todo es posible, todo”.

El diálogo está por terminar, se levanta de la silla y le da un saludo afectuoso a un compañero, es Silfredo Batista, bar tender, lleva también más de 30 años en el hotel.

Los dos recibirán la navidad y los pitos, como se le dice al fin de año acá en Caribe, en el hotel Hilton, son mínimas las veces que han estado con su familia.

“Yo creo Silfredo que nuestros hijos ya se acostumbraron a no vernos en las fechas especiales, igual aquí estamos también en familia y mira como la vida nos premia hemos visto crecer a los hijos de nuestros compañeros y algunos vienen a trabajar aquí”.

Me dirijo al piso 10, ese que en otras épocas era muy mencionado porque allí se hospedaban las candidatas a Señorita Colombia. El silencio es muy notorio y se siente la calidez en los pasillos, todo está en un orden perfecto.

En un salón especial, Executive lounge, con una vista a la ciudad amurallada, la isla de Tierra Bomba, me recibe Jairo Manzur, ahora es el director de Ventas y Mercadeo del hotel, y su carrera no comenzó precisamente en este piso, “abajo contestando el teléfono hace ya muchos años y haciendo turnos de madrugada”, sonríe mientras nos sirven un café.

Está muy contento con el reconocimiento de la Cadena a nivel mundial, me recuerda como la rotación de personal es mínima y eso habla que fue una familia la premiada.

“Tenemos una persona del equipo de alimentos y bebidas que tienen 30 años prestando servicios yo mismo tengo en mi equipo una persona que tiene 37 años de servicio y hay otra de 32 de trabajo en el hotel”.

Sostiene mientras mira unas hojas que durante más de un siglo el equipo ha ayudado a cumplir los propósitos de Conrad Hilton. En todo cálido me habla de la tecnología y lo importante que es en el negocio, de lo que está seguro es que no desplazará al ser humano.

“Ser parte del mejor lugar del mundo para trabajar junto con todos forma parte del cariño que se genera, el sentido de pertenencia, el nivel de agradecimiento y las conexiones entre los seres humanos, es algo que difícilmente las máquinas podrán tener”.

Recuerda que con atención escuchó cuando su presidente Chris Nassetta, decía que el reconocimiento de Great Place to Work y Fortune es una validación de todos los miembros del equipo a nivel mundial. " Yo creo que ese fue un momento muy feliz viendo la transmisión en vivo, fue un momento muy especial para todos”.

Hablamos de la temporada de fin de año y los más de trescientos mil turistas extranjeros que espera recibir la ciudad, sumado al mercado nacional. “Nosotros ya estamos preparados, tenemos organizada una cena de Navidad, la fiesta de San Silvestre y bueno tenemos todo nuestro equipo a disposición, digamos que las expectativas para fin de año siempre son las mejores”.

Terminamos la entrevista y Jairo baja conmigo para ir a su oficina, mira la recepción del hotel con cierta nostalgia, allí trabajo. “Es el servicio, ese que a todos nos recuerda que trabajamos en el mejor lugar del mundo”.

