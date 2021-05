¿Cómo va la recuperación del sector hotelero en Colombia?

La Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) compartió un informe que revela la recuperación de la hotelería en algunos destinos del país. Por otro lado, la Asociación celebra la búsqueda de consensos frente a la reforma tributaria.

Marzo de 2021 continuó posibilitando la recuperación del sector hotelero en Colombia, que aunque lenta, venía avanzando previo al inicio del tercer pico de la pandemia que en estos momentos atraviesa el país.

De acuerdo con el informe que emite la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), la ocupación hotelera en el país durante marzo de 2021 fue de 32.25 %, que comparado con marzo de 2020 muestra un crecimiento de 6.8 puntos porcentuales, pues en el mismo mes del año pasado, la ocupación se había ubicado en apenas 28.40 %.

Si bien en el comparativo anual se muestra un crecimiento, es importante tener en contexto que el informe contrasta resultados actuales con los meses de mayor impacto del COVID-19, periodo en el cual gran parte de la hotelería se vio obligada a parar su operación, llevando a la ocupación a mínimos históricos del 2 %. Si el dato se analiza con respecto a marzo de 2019, el sector se encuentra 24.2 puntos porcentuales por debajo de la cifra registrada un año antes del inicio de la pandemia.

Para Gustavo Adolfo Toro, presidente ejecutivo de Cotelco, “las cifras que muestra el sector, aunque no son las mejores por ahora, reflejan una tendencia de recuperación que se empezó a dar desde septiembre del año pasado. No obstante, los resultados han sido mejores en los destinos con vocación en el segmento de naturaleza y de sol y playa, contrario a los destinos corporativos, como es el caso de Bogotá, que no ha logrado despegar”.

“Nos preocupa que el tercer pico de contagio y las diferentes situaciones sociales que vive el país lleven a un cambio de tendencia en esta recuperación, tan necesaria para que el sector salga a flote y con ello, poder seguir generando empleo y oportunidades de ingreso para los colombianos”, aseguró Gustavo Toro.

Comportamiento regional

Por destinos, San Andrés fue el de mayor ocupación, con un indicador de 47.65 % y un crecimiento de 9.8 puntos porcentuales con respecto a marzo de 2020. A pesar del resultado, la Isla se encuentra aún cerca de un 50 % por debajo de sus registros históricos. Sin embargo, vuelve a ser uno de los principales destinos preferidos por los colombianos.

Cartagena fue el segundo destino con mejor desempeño en el mes de análisis. La ocupación hotelera en la Ciudad Amurallada fue de 46.98 %, lo que se traduce en un crecimiento de 11.2 puntos porcentuales con respecto a marzo del año 2020; sin embargo, también se encuentra en cerca de un 40 % por debajo de las cifras observadas antes de la pandemia.

En tercer lugar de ocupación estuvo Santa Marta con un nivel de 44.13 % y un crecimiento de 18.9 puntos porcentuales con respecto al mismo mes del año anterior. Su amplia oferta turística de naturaleza, cultural y de sol y playa motivaron a los turistas nacionales a visitar el destino; a pesar de lo anterior, los indicadores se encuentran cerca de un 30 % por debajo de lo registrado en periodos antes de pandemia.

Santander fue el cuarto destino que mayor ocupación logró en este periodo, con un indicador de 43.48 % y un crecimiento de 17.9 puntos porcentuales. Se destaca que el destino registró un nivel de ocupación similar al observado en 2019, resaltando la potencialidad del departamento en materia turística gracias a su amplia y variada oferta.

En el quinto lugar se ubicó el Tolima y Alto Magdalena, con registro de ocupación hotelera de 42.66 %, destino que ha estado en la mira del turista nacional en el periodo de recuperación, gracias a la amplia oferta que va desde la ciudad cultural de Ibagué y que pasa por los destinos de Melgar y Girardot.

Se destaca que el dato de ocupación de 2021 está 3.2 puntos porcentuales por encima del dato de marzo de 2020.

Otros destinos con ocupación por encima del promedio nacional son: Antioquia, Atlántico, Boyacá, Casanare, Meta y Risaralda. En contraste, por debajo del promedio nacional se ubicaron: Barrancabermeja, Bogotá D.C, Huila, Nariño, Norte de Santander, Quindío y Valle del Cauca.

Cotelco celebra la búsqueda de consensos frente a la reforma tributaria

Asimismo, Cotelco celebra el retiro del texto original de la reforma tributaria por parte del Gobierno nacional y la búsqueda de consenso con el sector empresarial y sociedad civil.

Según Gustavo Toro, “es indudable que el país requiere una reforma como fuente de ingresos, pero que esta no golpee a la clase media ni a la clase trabajadora del país. Algunas fuentes alternativas de ingresos podrían ser:

Venta del 10 % de acciones de Ecopetrol.

Venta efectiva de ISA.

Venta de bienes improductivos de la nación, incluidos aquellos bajo administración del Fondo Nacional de Turismo.

Establecer de forma permanente que el cincuenta por ciento (50 %) del impuesto de industria y comercio (ICA) pagado, sea deducible en gastos en la depuración de la base gravable para liquidar el impuesto de renta.

Emitir certificados del tesoro nacional

Crear mecanismos que limiten la evasión del impuesto al patrimonio, a través de la implementación de un esquema de tarifas marginales para personas naturales, iniciando en patrimonios de 8.000 millones de pesos a una tarifa del 0.6% con incrementos marginales progresivos hasta llegar al 1.5 %, en un esquema que sea temporal por un periodo de 2 años.

Reducción del tamaño del Estado y austeridad en sus gastos .

Desmonte del beneficio de renta del 9 % para hoteles nuevos, respetando las situaciones jurídicas consolidadas como ha señalado la Corte Constitucional”.

Adicionalmente, Cotelco solicita extender el PAEF hasta diciembre del presente año y eliminar, de manera permanente, la sobretasa a la energía que pesa sobre el sector hotelero. Cotelco confía en que en el nuevo escenario de diálogo que se abre, se llegue a los consensos necesarios para alcanzar una reforma que logre un equilibrio entre las necesidades fiscales de la nación y la difícil situación social que atraviesa el país