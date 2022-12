¿Cómo viajarán los turistas en 2023?

Viajar es una puerta hacia descubrir diferentes perspectivas y ricas tradiciones. Foto: Cortesía Hilton

Si 2022 fue el año del viajero cambiado, 2023 será el año del viajero evolucionado. Hilton lanzó su informe de tendencias 2023 denominado “The 2023 Traveler: Emerging Trends that are Innovating the Travel Experience, a Report from Hilton” que revela las últimas expectativas de los consumidores al concluir un año en el que se registró una cantidad récord de viajes. Según una encuesta mundial y un análisis de las tendencias actuales, lo que quieren los viajeros de hoy es equilibrar las innovaciones tecnológicas y humanas, tener conexiones más profundas y de cuidado, y lograr experiencias de bienestar como parte del viaje y mucho más.

“En 2022, los viajeros motivados buscaron nuevas experiencias en todo el mundo y se reconectaron con las personas y los lugares que adoran”, indicó Chris Nassetta, presidente y director ejecutivo de Hilton, y agregó: “El Informe de Tendencias 2023 revela las preferencias cambiantes de los viajeros y muestra cuán entusiasmados y optimistas están sobre sus futuras aventuras. Nuestros miembros de equipo de Hilton están listos para recibirlos y crear una maravillosa experiencia de estadía en nuestras más de 7000 propiedades en todo el mundo”.

El nuevo informe deriva de una encuesta de datos y análisis cuantitativos y cualitativos recopilados de más de 7.000 viajeros de todo el mundo, patrocinada por Hilton y elaborada por Material, un socio global de estrategia, conocimientos, diseño y tecnología. La encuesta identificó cuatro temas recurrentes para viajar en 2023 a partir de las experiencias de los viajeros en los últimos tres años.

1. Las personas recurrirán a viajar en busca de conexiones y experiencias humanas más profundas y motivadoras

Viajar es una puerta hacia descubrir diferentes perspectivas y ricas tradiciones. En 2023, los viajeros se centrarán en crear conexiones más profundas con familiares, amigos, colegas, clientes, culturas y el planeta. Casi la mitad (49 %) de los encuestados quiere vivir la inmersión en la cultura y los productos locales cuando viaja y otro 40 % quiere acceso personalizado a experiencias y actividades únicas, como presentaciones artísticas, eventos, tratamientos de spa o clases.

Desde paquetes de viajes de interés culinario enfocado en destinos específicos, hasta programas con impacto como Travel with Purpose, que ayuda a los huéspedes a tener un impacto positivo en las comunidades que visitan, los viajeros buscan ser agentes de cambio a través de experiencias de viaje más inmersivas. Hilton está registrando señales de este crecimiento en su renovado Hilton Honors Experiences, que ha visto un aumento interanual del 77 % en el canje de puntos Hilton Honors en los primeros nueve meses de 2022, lo que permitió a los miembros conectarse con sus pasiones a través de eventos nuevos y exclusivos de artistas y celebridades.

2. Las personas reconocerán que viajar es una parte esencial de su rutina de bienestar

El bienestar sigue siendo lo primero para los viajeros. La mitad (50 %) de los encuestados quiere tener experiencias de viaje en 2023 que estén alineadas con sus prioridades y objetivos de bienestar, y que abarquen la mente, el cuerpo y el espíritu.

Para aproximadamente uno de cada dos (47 %) viajeros, el bienestar físico y el acceso a comodidades y servicios de fitness, como gimnasios o actividades, serán el enfoque principal de los viajes en 2023. Los huéspedes también querrán tener momentos de conexión con sus comunidades, como ideas y soluciones que mejoran su salud mental y emocional. Cuidar la salud mental durante un viaje será una prioridad para el 35 % de los encuestados a nivel global. Por otro lado, el 49 % de los viajeros que trabaja buscarán viajar para desconectarse del trabajo.

(Lea también: ¿A dónde viajar en 2023? Cinco nuevos hoteles recomendados)

3. Más que nunca, los viajeros querrán que los cuiden

Hilton pronostica que el próximo año los viajeros valorarán aún más las experiencias en las que se sientan cuidados. El 86 % de los encuestados dijo que quieren reconocimiento y personalización cuando viajan y el 25 % dijo que quieren que las empresas de viajes y hospitalidad puedan satisfacer sus necesidades particulares en 2023. Específicamente, el 54% quiere opciones personalizadas de alimentos y bebidas y el 50 % quieren actividades y experiencias que se adecuen a sus necesidades.

Los viajeros saben lo importante que es ser recompensado por su lealtad, tanto económica como personalmente. De hecho, el 42 % de los encuestados indicó que los beneficios de lealtad, como poder acumular y canjear puntos, serán importantes para ellos cuando viajen en 2023.

Hilton comprende la importancia de brindar un servicio confiable y acogedor a todos los huéspedes en todo momento, ya sea brindando una excelente atención a las familias que valoran estar en contacto o también hospedando a una mascota que viaja. De hecho, el filtro de reserva “Se aceptan mascotas”, es el tercero más buscado para reservas en Hilton.com.

4. Los viajeros quieren innovaciones de viaje sin contratiempos que sean tanto tecnológicamente avanzadas como humanas

El año 2022 reveló puntos de fricción inesperados en los viajes. La encuesta global de Hilton mostró que más de la mitad (56 %) de los viajeros darán prioridad a la adopción de soluciones que faciliten los viajes en 2023. Casi nueve de cada diez (86 %) de los encuestados querrán tener al menos algo personalizado durante sus experiencias e interacciones de viaje y el 26 % de los encuestados considera que la tecnología que se ofrece en el hotel será importante para su estadía sin complicaciones.

(Lea también: Trabajar viajando por el mundo: así puede convertirse en un nómada digital)

Para reducir los puntos de mayor estrés en los viajes, los huéspedes buscarán las soluciones más lógicas y útiles. Querrán el servicio y la hospitalidad que anhelaban antes de la pandemia, ya sean recomendaciones personalizadas de restaurantes o ajustes en sus reservas. En términos de innovaciones tecnológicas, seguirán prefiriendo la eficiencia de la llave digital en la app móvil de Hilton Honors, que permite a los viajeros ir directamente a su habitación sin pasar por la recepción, y opciones de reserva mejoradas como Confirmed Connecting Rooms by Hilton, que permite a las familias y amigos reservar habitaciones comunicadas cuando reservan en línea.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.