Campaña Descubre la Diversidad de Colombia, El País de la Belleza. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura ¿Cómo votar por Colombia para elegirla como uno de los destinos más deseables del mundo? Leidy Barbosa Ramírez Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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¿Qué hace que un destino sea capaz de quedarse en la memoria de quienes lo visitan? Para Colombia, la respuesta puede estar en la mezcla de naturaleza, cultura y experiencias que ponen en el centro a sus comunidades y territorios. Desde el agroturismo que acerca a los viajeros al campo hasta sus paisajes y ecosistemas, el país ha venido ganando espacio entre quienes buscan formas diferentes de viajar.

Ahora, ese interés llega a uno de los reconocimientos turísticos con mayor trayectoria del Reino Unido. Colombia fue nominada como “País Más Deseable del Mundo” en los Wanderlust Reader Travel Awards 2026, premios que este año celebran su edición número 25 y en los que son los lectores quienes eligen sus destinos favoritos.

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Y usted puede apoyarlo este año, dándole su voto en la plataforma web que tiene la página para que logre llevarse el reconocimiento internacional. Quédese, que aquí le decimos cómo hacerlo.

¿En qué se destacó Colombia?

Colombia ha convertido su diversidad natural y cultural en una de sus principales cartas de presentación turística y esa apuesta vuelve a tener reconocimiento internacional con la nominación del país en la categoría Most Desirable Country Worldwide de los Wanderlust Reader Travel Awards 2026, uno de los premios de turismo más reconocidos del Reino Unido.

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La nominación reúne destinos que, según los lectores de Wanderlust, resultan especialmente atractivos para viajar. Colombia compite en esta categoría con países como Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, México, Uruguay y Estados Unidos, entre otros.

La presencia del país en estos premios está relacionada con una oferta turística que combina biodiversidad, patrimonio cultural, gastronomía, turismo urbano y experiencias de naturaleza. En los últimos años, Colombia se ha promocionado como un destino organizado en seis regiones turísticas, con propuestas diferentes según el territorio y con una creciente apuesta por experiencias vinculadas con las comunidades locales y la conservación.

Uno de sus principales atractivos es su riqueza natural. Colombia alberga cerca del 10 % de la biodiversidad conocida del planeta y ocupa el primer lugar mundial en diversidad de aves y orquídeas, una condición que también se refleja en eventos como el Global Big Day, el evento más grande de aviturismo del mundo. Esta diversidad permite desarrollar experiencias de avistamiento de fauna y flora, senderismo y turismo de naturaleza en ecosistemas que van desde la Amazonia y los Andes hasta el Caribe y el Pacífico.

La diversidad cultural también hace parte de esta oferta. El país reúne destinos de arquitectura colonial, comunidades con tradiciones propias, gastronomía regional, artesanías y expresiones culturales que varían entre regiones. Cartagena es un ejemplo, y es que también está nominada este año en la categoría Most Desirable City Worldwide, en la que compite con ciudades como Cusco, Quito, Río de Janeiro, Kioto, Marrakech, Seúl y Tokio.

Para ProColombia, la nominación refleja el interés internacional que ha despertado la transformación de la oferta turística del país. Carmen Caballero, presidenta de la entidad, señaló que Colombia está siendo reconocida como un destino de naturaleza, cultura y experiencias auténticas, y que este tipo de nominaciones puede contribuir a que más viajeros internacionales conozcan sus diferentes regiones.

¿Cómo puede votar?

La votación de los Wanderlust Reader Travel Awards 2026 estará abierta hasta el 27 de octubre y se realiza a través del formulario oficial de Wanderlust. El proceso toma menos de cinco minutos y permite participar en el sorteo de 11 premios de viaje en lugares destacados del mundo.

Para votar por Colombia, ingrese al formulario de los premios y seleccione la opción “Vote Now”. Después, complete los datos solicitados, como nombre, correo electrónico y país de residencia.

Una vez registrado, busque la categoría Most Desirable Country Worldwide y seleccione Colombia. Para que el voto sea válido, debe completar todas las categorías del formulario antes de enviarlo. Votar por Colombia en los Wanderlust Reader Travel Awards 2026

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