Conectividad aérea nacional creció más de 45 % en enero de 2026

Actualmente siete aerolíneas operan en el mercado doméstico. Foto: Pixabay

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La conectividad aérea dentro de Colombia registró un fuerte crecimiento al inicio de 2026. En enero se contabilizaron 6.875 frecuencias aéreas directas semanales en el mercado nacional, lo que representa un incremento del 45,4% frente al mismo mes de 2025, cuando se habían registrado 4.727.

Actualmente siete aerolíneas operan en el mercado doméstico. Entre ellas, la compañía con mayor participación es Avianca, que concentra el 43% de las frecuencias semanales.

La red aérea nacional suma 232 rutas que conectan 61 ciudades del país, lo que fortalece la integración territorial y facilita el acceso tanto a destinos turísticos como a centros económicos.

Conectividad internacional se mantiene estable

En el mercado internacional, la conectividad aérea mostró estabilidad. En enero de 2026 se registraron 1.564 frecuencias aéreas directas semanales, una leve disminución del 0,5% frente al mismo mes de 2025.

La oferta aérea internacional supera las 296.000 sillas semanales y conecta a Colombia con 30 países a través de 116 rutas. Esta red resulta clave para impulsar la llegada de visitantes, fortalecer los vínculos comerciales y mantener al país competitivo como destino turístico global, lo que refleja un panorama positivo para Colombia.

“El crecimiento en el mercado nacional evidencia una expansión significativa en la capacidad de conectividad interna del país, mientras que, a pesar de la variación marginal del mercado internacional, la oferta aérea hacia el exterior continúa siendo robusta y mantiene una amplia disponibilidad de conexiones”, afirmó Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de ANATO.

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