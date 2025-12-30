Costa Rica alcanza récord histórico de turistas colombianos en 2025

El volcán Poás está ubicado en los bosques montañosos de la cordillera volcánica Central. Foto: María Alejandra Castaño

Costa Rica cerrará el 2025 con cifras históricas en la llegada de turistas colombianos. De acuerdo con datos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), basados en la Dirección General de Migración y Extranjería, entre enero y octubre de este año ingresaron 28.308 viajeros provenientes de Colombia, lo que representa un incremento del 10 % frente al mismo periodo de 2024. Los meses de mayo y julio registraron los mayores crecimientos, confirmando el dinamismo de este mercado.

El comportamiento positivo responde al creciente interés de los colombianos por destinos que combinan conexión con la naturaleza, bienestar y experiencias diferentes, atributos que han posicionado a Costa Rica como una de las opciones con mayor proyección para la temporada de fin de año. Su diversidad natural, la oferta de aventura en entornos seguros, la cultura local y el compromiso con el turismo sostenible, sumados a la conectividad aérea y la cercanía geográfica, han fortalecido el atractivo del país y la vivencia de la filosofía “Pura Vida”.

Las cifras migratorias también evidencian las principales puertas de entrada al país. Entre enero y octubre de 2025, Costa Rica superó los dos millones de llegadas por vía aérea, de las cuales cerca de 1,4 millones ingresaron por el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en San José. Desde allí, los visitantes se desplazan hacia destinos emblemáticos como Monteverde, La Fortuna y el Valle Central.

Preferencias del viajero colombiano

Un estudio del ICT, realizado en noviembre de 2025, revela que Costa Rica logra adaptarse a las motivaciones de distintos perfiles de viajeros colombianos. Los jóvenes entre 18 y 24 años buscan inmersión cultural, contacto con comunidades locales y experiencias de aventura compartibles en redes sociales. El segmento de 25 a 35 años prioriza viajes en pareja que integren naturaleza, exploración y romanticismo, mientras que quienes tienen entre 35 y 44 años prefieren viajes familiares enfocados en seguridad, comodidad y entretenimiento en entornos naturales.

Por su parte, los viajeros de 45 a 54 años se inclinan por experiencias de ecoturismo accesibles y de bajo esfuerzo físico, y el grupo de 55 a 64 años opta por el disfrute tranquilo de la naturaleza y las playas, valorando la movilidad sencilla y el descanso.

Estas tendencias se reflejan en las preferencias generales del turista colombiano: la gastronomía y las playas lideran el interés (64 % cada una), seguidas por los paisajes naturales (59 %) y las experiencias de lujo (27 %). Costa Rica ha sabido conectar con estos intereses a través de una oferta diversa, sostenible y diseñada para distintos estilos de viaje.

Al respecto, Heilyn James, líder de los mercados de México y Sudamérica del ICT, señaló: “Costa Rica consolida una de las ofertas de turismo sostenible más sólidas de la región, uniendo naturaleza, cultura y calidad en experiencias auténticas que se adaptan a cada estilo de viajero. En el caso de Colombia, se consolida como el segundo mercado más relevante de Sudamérica, con un peso cercano al 25 % del total regional, cifra que reafirma nuestro atractivo para los colombianos y la capacidad de ofrecer experiencias memorables”.

Con estos resultados, Costa Rica se proyecta como un destino que no solo responde a los motivadores de viaje del mercado colombiano, sino que también se alinea con sus valores y expectativas, consolidándose como una de las alternativas más atractivas para cerrar el año con experiencias inolvidables.

