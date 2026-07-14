¿Cuáles serán las 7 Maravillas Contemporáneas? El WTTC abre las nominaciones globales

Foto: La campaña pone el foco en los íconos modernos que, además de su valor arquitectónico, han cambiado la forma de viajar y el desarrollo de ciudades y países. / Cortesía WTTC

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) presentó la campaña “7 Maravillas Contemporáneas del Mundo”, una iniciativa internacional que invita al público a nominar los lugares y construcciones modernas que han marcado un antes y un después en la industria de los viajes y el turismo

A diferencia de las tradicionales maravillas del mundo antiguo, esta propuesta pone el foco en hitos creados desde 1801 que, además de su valor arquitectónico y cultural, han contribuido al crecimiento económico, la generación de empleo y el posicionamiento internacional de sus destinos.

La convocatoria está abierta a personas de todo el mundo, quienes podrán proponer aquellos lugares que consideran ejemplos de cómo la inversión en infraestructura turística y patrimonio cultural puede convertirse en un motor de desarrollo para ciudades y países

Entre los ejemplos que destaca el WTTC se encuentran la Torre Eiffel, en París; el Museo Guggenheim, en Bilbao; y el Gran Museo Egipcio, en Giza, proyectos que, además de atraer millones de visitantes, han fortalecido la economía local, impulsado nuevas inversiones y transformado la identidad de sus destinos.

Según el organismo, la campaña también busca visibilizar el papel estratégico del turismo en un contexto en el que los gobiernos buscan nuevas fuentes de crecimiento económico y resiliencia. En ese sentido, el WTTC sostiene que las grandes atracciones turísticas no solo enriquecen la oferta cultural, sino que generan beneficios sostenidos para las comunidades, fortalecen los negocios locales y mejoran la experiencia de los visitantes.

La selección no estará limitada a monumentos ampliamente conocidos. También podrán ser nominados proyectos emergentes que hayan tenido un impacto significativo en sus comunidades y cuenten con el potencial de convertirse en referentes turísticos internacionales. Los criterios de evaluación incluyen su contribución al turismo, el impacto económico, el valor para la comunidad, el desarrollo del destino y su relevancia cultural y arquitectónica.

Gloria Guevara, presidenta y CEO del WTTC, aseguró que esta iniciativa busca demostrar que el espíritu de crear obras extraordinarias sigue vigente.

“El asombro no es algo que la humanidad dejó de crear hace siglos. Cada generación deja su huella en el mundo. Estamos invitando a personas de todas partes a ayudar a reconocer los hitos que han definido la era moderna y que seguirán inspirando nuevas formas de experimentar el mundo”, afirmó.

La directiva añadió que los activos turísticos de mayor impacto trascienden el atractivo para los viajeros. “Los activos turísticos más influyentes hacen mucho más que atraer visitantes. Crean empleos, estimulan la inversión, apoyan a los negocios locales, fortalecen a las comunidades y elevan el perfil global de los destinos. Queremos mostrar cómo las inversiones visionarias en infraestructura turística y activos culturales pueden generar valor económico y social duradero para las próximas generaciones”, señaló.

Un proceso de un año

La campaña se desarrollará durante un año y contempla cuatro etapas:

7 de julio de 2026: apertura de nominaciones a nivel mundial.

7 de enero de 2027: anuncio de los 70 nominados e inicio de la votación pública.

7 de abril de 2027: selección de los 30 finalistas.

7 de julio de 2027: revelación de las 7 Maravillas Contemporáneas del Mundo.

Las nominaciones ya se encuentran abiertas y cualquier persona puede participar proponiendo los lugares que considera merecen integrar esta nueva lista de referentes globales del turismo.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.