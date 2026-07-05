Siete parques nacionales para recorrer Brasil entre playas, selvas y montañas

Los Cânions do Sul son una de las regiones naturales más lindas del sur de Brasil y forman parte de la nueva guía de Embratur. Foto: Cortesía Embratur

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Brasil quiere consolidarse como uno de los grandes destinos mundiales para el turismo de naturaleza. Con ese objetivo, la agencia oficial de promoción turística del país, Embratur, presentó una nueva versión de su guía digital de parques nacionales, una plataforma que reúne siete itinerarios diseñados para recorrer algunos de los paisajes más representativos del territorio brasileño durante cualquier época del año.

La propuesta busca facilitar la planificación de viajes para visitantes internacionales con información detallada sobre acceso, clima, mejores temporadas para viajar, actividades recomendadas y experiencias sostenibles. La guía está disponible en portugués, inglés y español.

Los recorridos atraviesan algunos de los ecosistemas más diversos del país, desde la Amazonía hasta el Cerrado, pasando por la Mata Atlántica, las dunas del nordeste y los cañones del sur. Además de promover el ecoturismo, los itinerarios integran experiencias gastronómicas, culturales y de contacto con comunidades locales.

“La plataforma refuerza la estrategia de posicionar a Brasil como una potencia mundial en turismo de naturaleza, capaz de combinar biodiversidad, conservación, aventura, bienestar, cultura y hospitalidad en un solo viaje. Los parques naturales brasileños son puertas de entrada a experiencias auténticas, sostenibles e inolvidables”, afirmó Bruno Reis, presidente de Embratur.

Siete rutas para descubrir la biodiversidad brasileña

1. Ruta de las Emociones

Uno de los recorridos más emblemáticos une tres estados del nordeste: Maranhão, Piauí y Ceará. El itinerario conecta el Parque Nacional Lençóis Maranhenses, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO; el Área de Protección Ambiental del Delta del Parnaíba, considerado el único delta de mar abierto de América; y el Parque Nacional Jericoacoara, famoso por sus dunas y playas.

El trayecto, de aproximadamente 500 kilómetros, puede realizarse en automóvil, ingresando por São Luís o Fortaleza y saliendo por el extremo opuesto.

2. Amazonía Central

La mayor selva tropical del planeta protagoniza otra de las rutas propuestas. El recorrido incluye el Parque Nacional Anavilhanas, el Parque Nacional Jaú y la Reserva Forestal Adolpho Ducke, donde los viajeros pueden navegar por el río Negro, recorrer senderos selváticos, observar fauna silvestre y hospedarse en albergues inmersos en la selva.

Manaos es la principal puerta de entrada para esta experiencia.

3. Cerrado

En el centro del país, la ruta del Cerrado atraviesa el Parque Nacional de Brasilia, el Parque Nacional Chapada dos Veadeiros y el Parque Estatal Terra Ronca.

El recorrido combina cascadas, cuevas, formaciones rocosas, turismo de aventura, bienestar y encuentros con comunidades tradicionales, convirtiéndose en una alternativa para quienes buscan experiencias alejadas de los circuitos turísticos convencionales.

4. Senderos de Peabiru

Inspirada en antiguos caminos indígenas, esta ruta recorre el estado de Paraná y conecta el Parque Nacional Iguazú, hogar de las famosas cataratas brasileñas, con el Parque Estatal Vila Velha y la Ilha do Mel.

La propuesta mezcla naturaleza, historia, turismo ferroviario y experiencias comunitarias en uno de los corredores ecológicos más importantes del sur de Brasil.

5. Cañones del Sur

Los estados de Rio Grande do Sul y Santa Catarina albergan otra de las rutas destacadas. Allí sobresalen los parques nacionales Aparados da Serra y Serra Geral, además del Geoparque Cañones del Sur.

Los visitantes pueden recorrer profundos cañones, senderos panorámicos, miradores y practicar actividades como barranquismo y caminatas de montaña.

6. Entre el mar y la montaña

Río de Janeiro también hace parte de la propuesta con un recorrido que integra el Parque Nacional de Tijuca, el Parque Estatal Serra da Tiririca y el Parque Nacional Serra dos Órgãos.

La ruta combina playas, montañas, cascadas y bosque atlántico con actividades como senderismo, escalada, parapente y observación de aves.

7. Sierra de Capixaba

El último itinerario lleva hasta el estado de Espírito Santo, donde se encuentran el Parque Nacional Caparaó —hogar del Pico da Bandeira, uno de los más altos de Brasil— y el Parque Estatal Pedra Azul.

Además del senderismo y los deportes al aire libre, la región ofrece experiencias de agroturismo, rutas de cafés especiales y gastronomía local.

Turismo sostenible y experiencias locales

Además de promover algunos de los principales parques nacionales del país, la guía pone el foco en un turismo responsable, incentivando el contacto con comunidades locales y la conservación de los ecosistemas.

Con esta estrategia, Brasil busca fortalecer su oferta para viajeros interesados en el ecoturismo, la aventura y la biodiversidad, en un momento en el que este segmento gana cada vez más protagonismo entre los turistas internacionales.

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