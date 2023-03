¿Cuáles son las 25 mejores playas del mundo?

Eagle Beach, en Oranjestad (Aruba), es considerada como una de las playas más lindas del mundo. Foto: Cortesía: Autoridad de Turismo de Aruba

Un año más la plataforma de turismo TripAdvisor publicó el listado de “las 25 playas más populares”, destinos ideales para unos días de descanso, relajación y contemplación, pero también para hacer actividades acuáticas.

Los premios anuales Travelers’ Choice Best of the Best award 2023, que honran los destinos, hoteles, restaurantes, cosas que hacer y los favoritos de los viajeros, tienen en cuenta la cantidad y calidad de las reseñas y valoraciones dadas por los turistas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, por lo tanto, podrá contar con decenas de consejos de viajeros de todo el mundo.

Brasil, España, Estados Unidos, Grecia y Australia son los países que lograron más de un destino en el ranking en el que aparecen playas de arena dorada, blanca e incluso más oscuras. En definitiva, hay opciones para todos los gustos.

Así que si a usted le gustan las playas y quiere conocer o volver a alguna de las preferidas por los usuarios de la plataforma TripAdvisor tenga en cuenta este listado para planear su próximo viaje.

1. Baia do Sancho, Fernando de Noronha, Brasil: Según la plataforma, es “una hermosa y remota playa a la que solo se puede acceder descendiendo por escaleras y peldaños de piedra. Los majestuosos acantilados te dejarán sin aliento.”

2. Eagle Beach, Palm/Eagle Beach, Aruba: Esta playa que está acostumbrada a estar en los rankings de las playas más lindas del mundo esta vez quedó en la segunda posición. “Tranquila e inmaculada, el agua es perfectamente clara, sin rocas ni algas. La playa se extiende tan lejos como tus ojos puedan ver”, dice Tripadvisor.

3. Cable Beach, Broome, Australia: De extensión interminable, arena blanca y aguas turquesas, esta playa australiana es el sueño de muchos viajeros. “Genial para hacer turismo, caminar, nadar, disfrutar de las pozas de marea y ver la puesta de sol. Hicimos todo esto y disfrutamos de cada momento”, describe uno de los usuarios de la plataforma.

4. Reynisfjara Beach, Vik, Islandia: No es muy común relacionar una playa paradisiaca con una que no tenga arena blanca o dorada, si no oscura, sin embargo, es tal la majestuosidad de este destino de Islandia que año tras año gana más seguidores. “Playa negra, recuerdos radiantes. Sentimos como si estuviésemos atrapados en un sueño. Este lugar hace que te olvides del tiempo”, son algunas de las confesiones de los usuarios de TripAdvisor.

5. Grace Bay Beach, Providenciales, Islas Turcas y Caicos: “Agua increíblemente clara y limpia con cientos de matices de azul y verde, y playas de arena blanca como el azúcar... ¡ahhhhh!”, dicen en la plataforma de viajes. Un sueño, un anhelo para cualquier viajero.

6. Praia da Falesia, Olhos de Agua, Portugal: Es otra fuera de lo común. Los viajeros en Tripadvisor dicen: “Los magníficos acantilados de arena roja conducen al océano verde azulado y a una playa de arena blanca que parece no tener fin”.

7. Radhanagar Beach. Havelock Island, India: “Increíbles aguas transparentes color turquesa, bosques de manglares en el fondo, arena blanca prístina y no demasiado profunda”, describen en TripAdvisor, otra gran alternativa.

8. Isola dei Conigli, Lampedusa, Islas de Sicilia, Italia: “Una de las maravillas del mundo. Playa de arena blanca, agua turquesa, brisa marina refrescante. Prepárate para una caminata de 20 minutos para llegar a la playa y una vez allí, te sentirás como si no estuvieras en la Tierra” … dicen en la plataforma.

9. Playa de Varadero, Cuba: “La postal perfecta. El agua era la más azul que he visto y la arena, blanca”. Otra playa de América Latina que se mete en el listado.

10. Ka’anapali Beach, Lahaina, Hawái, Estados Unidos: “Siempre hermosa. Hermoso océano, playa y mucho espacio para caminar y hacer esnórquel. ¡Es nuestro lugar ideal para encontrar la paz!”, aseguran en TripAdvisor.

Las 15 restantes son:

11. Siesta Beach, Siesta Key, Florida, Estados Unidos.

12. Driftwood Beach, Jekyll Island, Georgia, Estados Unidos.

13. Manly Beach, Sydney, Australia.

14. Seven Mile Beach, Grand Cayman, Jamaica.

15. La Concha, San Sebastián, Donostia, España.

16. Kelingking Beach, Nusa Penida, Bali, Indonesia.

17. Playa de Muro, en Palma de Mallorca, España.

18. Playa Manuel Antonio, Manuel Antonio, Costa Rica.

19. Ipanema, Rio de Janeiro, Brasil.

20. Nungwi Beach, Nungwi, Tanzania.

21. Falassarna Beach, Falassarna, Grecia.

22. Nissi Beach, Ayia Napa, Chipre.

23. Playa Norte, Isla Mujeres, México.

24. Magens Bay, St. Thomas.

25. Balos Lagoon, Kissamos, Grecia.

