¿Cuáles son los destinos más acogedores del mundo en 2026?

Viajar ya no se trata solo de llegar a un destino, sino de sentirse bienvenido. En un contexto en el que los viajeros buscan experiencias memorables, buena relación calidad-precio y ambientes cálidos, la hospitalidad se ha convertido en un criterio clave a la hora de elegir dónde ir. De hecho, casi la mitad de los viajeros colombianos (49 %) afirma que la amabilidad de los habitantes influye directamente en su decisión de viaje.

Según un reciente informe de OBS Business School, el viajero ya no solo consume contenido, sino que se convierte en prescriptor, compartiendo su experiencia en tiempo real y amplificando el alcance de destinos antes periféricos.

Bajo esa premisa, Booking.com comparte la lista de las ciudades más acogedoras del mundo en 2026, como parte de la 14ª edición de los Traveller Review Awards. El ranking se construyó a partir de más de 370 millones de comentarios verificados de viajeros de todo el mundo y destaca aquellos lugares donde la hospitalidad se vive en lo cotidiano: en los gestos de los anfitriones, en la cercanía de las comunidades locales y en experiencias que invitan a quedarse.

Hospitalidad que cruza continentes

Determinada por la proporción de alojamientos locales reconocidos con un Traveller Review Award, Booking.com asegura que la selección de este año reúne destinos diversos —desde colinas europeas y ciudades costeras hasta pueblos de montaña y comunidades isleñas— unidos por un mismo atributo: una hospitalidad auténtica y constante.

En definitiva, estos son los 10 destinos más acogedores del mundo en 2026:

Montepulciano, Italia: joya toscana en lo alto de una colina, donde la historia medieval, el vino y la gastronomía se combinan con una hospitalidad refinada y cercana. La plataforma de viajes aconseja alojarse en Villa Cicolina, hotel boutique rodeado de jardines y viñedos.

Magong, Taiwán: ciudad portuaria vibrante, famosa por sus mercados nocturnos y paisajes costeros, destacada por la calidez de su comunidad. Y, ¿dónde alojarse? Beachcastle & Sea View Villa, frente al mar, es una gran opción.

San Martín de los Andes, Argentina: refugio patagónico a orillas del lago Lácar, donde la naturaleza y el ritmo tranquilo crean una bienvenida genuina. Booking.como aconseja alojarse en el Refugio Ski & Summer Lodge, con spa y entorno natural.

Harrogate, Reino Unido: elegante ciudad balneario inglesa, reconocida por su tradición de bienestar y su atmósfera relajada. York Place One, departamento moderno con vistas a The Stray, es una gran opción para su alojamiento.

Fredericksburg, Texas (Estados Unidos): destino de herencia alemana que combina hospitalidad sureña y espíritu de pueblo pequeño. Una buena alternativa para hospedarse es Luxury Shipping Container – The Desert Escape, una villa moderna y singular.

Pirenópolis, Brasil: ciudad histórica de calles empedradas, rodeada de cascadas y naturaleza, donde la hospitalidad brasileña se vive con orgullo. Confraria da Prata Flats, en el casco antiguo, es una buena alternativa para alojarse.

Swakopmund, Namibia: destino costero donde el desierto se encuentra con el océano, ideal para aventuras acompañadas de una cálida bienvenida. ¿Dónde hospedarse? Fritz Manor Bed and Breakfast, cerca de la playa y el centro, es una buena opción.

Takayama, Japón: ciudad de montaña que conserva el encanto del período Edo y la hospitalidad tradicional de los ryokans. Para alojarse, una buena alternativa es Ryokan Tanabe, con habitaciones tatami y cenas kaiseki.

Noosa Heads, Australia: escapada costera relajada, marcada por la vida al aire libre y un ambiente desenfadado. Noosa Boutique Apartments & Elkhorn Villas, a pasos de la playa, es una buena opción para pasar sus días y noches.

Klaipėda, Lituania: ciudad portuaria báltica que combina herencia marítima, playas serenas y un ritmo de vida tranquilo. Alojarse en Adler Aparthotel, en un edificio histórico restaurado, es una buena alternativa.

Un reconocimiento basado en la experiencia real

Vale la pena resaltar que para recibir un Traveller Review Award, los alojamientos debían contar con una puntuación promedio mínima de 8,0 sobre 10, basada en comentarios de huéspedes reales hasta el 30 de noviembre de 2025. En el caso de alquiler de autos y taxis, los criterios incluyeron puntajes mínimos y un número significativo de servicios completados.

Solo los usuarios que reservaron a través de la plataforma pueden dejar comentarios, los cuales no son editados ni modificados. Esto, según la plataforma de viajes, garantiza un reflejo auténtico de la experiencia de la comunidad viajera.

En un mundo donde los destinos compiten por atraer visitantes, este ranking confirma que la hospitalidad —más que un lujo— se ha convertido en una de las razones más poderosas para viajar y volver.

