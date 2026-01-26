Bogotá, primera ciudad del mundo recertificada como Destino Turístico Inteligente

Bogotá cuenta con una amplia oferta de atractivos naturales, históricos y culturales. El cerro de Monserrate, en la imagen, es solo una de las alternativas. Foto: Cortesía archivo fotográfico del IDT, Ricardo Báez

Bogotá volvió a destacarse en el escenario turístico internacional. En la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, la capital colombiana fue recertificada oficialmente como Destino Turístico Inteligente (DTI) por la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas de España (Segittur), convirtiéndose en la primera y única ciudad capital del mundo, con más de ocho millones de habitantes, en alcanzar y renovar este reconocimiento bajo la nueva metodología de evaluación.

El distintivo DTI ratifica a Bogotá como un referente global en turismo inteligente, sostenible e inclusivo, y la posiciona al nivel de grandes capitales internacionales que han adoptado modelos avanzados de gestión turística basados en innovación, tecnología y gobernanza.

“Ser Destino Turístico Inteligente no significa solo atraer más visitantes, sino gestionar mejor la ciudad, tomar decisiones informadas y poner la innovación al servicio del bienestar de las personas. Esta recertificación confirma que Bogotá avanza con una visión de futuro, sostenible, incluyente y competitiva a nivel global”, afirmó Ángela Garzón, directora de Turismo Bogotá.

Un estándar internacional que evalúa la gestión integral del destino

La recertificación fue otorgada tras superar más del 80 % de los requisitos exigidos por la metodología DTI, un estándar internacional que evalúa de manera integral la gestión de los destinos a partir de cinco ejes estratégicos: gobernanza, sostenibilidad, accesibilidad, innovación y tecnología. Con este resultado, Bogotá se mantiene en el selecto grupo de ciudades que lideran la implementación del modelo, junto a destinos españoles como Barcelona, Valencia, Bilbao y Donostia/San Sebastián.

Bogotá inició su camino como Destino Turístico Inteligente en 2021, bajo el liderazgo de la Alcaldía Mayor y el Instituto Distrital de Turismo (IDT). Desde entonces, el modelo se ha consolidado como una política de ciudad, trascendiendo los periodos de gobierno. La segunda revisión del Informe Diagnóstico DTI, realizada por Segittur tras las evaluaciones de 2021 y 2023, evidenció avances sostenidos y una sólida apropiación institucional del enfoque.

Bogotá en la élite del turismo inteligente en América Latina

Desde 2023, la ciudad hace parte de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes, una red global que agrupa a más de 500 destinos. Sin embargo, solo 14 destinos en el mundo han logrado superar el umbral del 80 % de cumplimiento, y de ellos únicamente cuatro se encuentran en América Latina: Tequila, Medellín, Montevideo y Bogotá. La capital colombiana es, además, la única gran capital latinoamericana que ha renovado exitosamente este distintivo.

Innovación, accesibilidad y gestión al servicio de la ciudadanía

La implementación del modelo DTI en Bogotá ha sido posible gracias a la articulación de más de 60 entidades distritales, el sector privado, la academia y los actores del ecosistema turístico, bajo un enfoque de cooperación interinstitucional y gestión basada en datos. Este trabajo conjunto ha permitido evolucionar de una gestión sectorial del turismo a una gestión integral del destino, alineada con la Política Pública Distrital de Turismo 2023–2033.

Entre los avances más destacados se encuentran el fortalecimiento de la accesibilidad física y digital, el desarrollo de plataformas de análisis de datos turísticos, la integración del turismo con el sistema de transporte público, la caracterización inteligente de atractivos turísticos y la adopción de guías de comunicación accesible, orientadas a garantizar experiencias más equitativas e inclusivas.

Con esta recertificación, Bogotá reafirma su compromiso con un modelo de turismo que prioriza la sostenibilidad social, la innovación, la accesibilidad universal y la cooperación internacional, consolidándose como un referente global de gestión turística urbana y como una ciudad preparada para recibir al mundo.

