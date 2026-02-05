¿Cuándo es la guacherna en 2026?

La Guacherna es el evento más importante previo al inicio oficial del Carnaval de Barranquilla. Así será el recorrido en esta noche de viernes. Foto: Twitter

Aliste la carioca, escoja una pinta cómoda —de esas que pueden mancharse sin problema— y prepárese este viernes 6 de febrero para vivir una de las noches más coloridas del calendario festivo colombiano en el caribe colombiano: la Guacherna. Aunque el Carnaval de Barranquilla se celebrará oficialmente del 14 al 17 de febrero, la ciudad comenzará a latir desde mucho antes con este desfile nocturno que marca el verdadero inicio de la fiesta.

Desde las 4:00 de la tarde, más de 20 mil participantes y 35 artistas invitados recorrerán la tradicional ruta en un espectáculo de música, luces y tradición que convierte las calles en el primer gran escenario del Carnaval de Barranquilla 2026.

¿Qué podra ver en este evento?

Según la página oficial del Carnaval de Barranquilla, quienes asistan a la Guacherna 2026 podrán disfrutar de un desfile que reunirá a más de 20.000 participantes, con la presencia de 197 grupos folclóricos y colectivos de disfraces, además de 150 disfraces individuales que llenarán las calles de color, música y tradición.

El evento, se realizará el viernes 6 de febrero desde las 4:00 de la tarde y se perfila como la gran antesala del Carnaval y una de las noches más representativas de toda su programación cultural. Inciara desde la calle 72 con carrera 44, una decisión que permitirá que más asistentes disfruten de su paso a lo largo del trayecto.

La temática de este año será “Río de Voces y Faroles”, un homenaje a los bailes cantados, considerados una de las expresiones más auténticas del Caribe colombiano. Así lo menciona Juan José Jaramillo, director de Carnaval de Barranquilla:

“Esta Guacherna vuelve al origen exaltando los bailes cantados. Será una experiencia musical y llena de identidad, que volverá a su tradicional fecha el viernes y se realizará desde las 4:00 de la tarde para garantizar el correcto desarrollo del desfile”, señaló.

A lo largo del recorrido, los asistentes podrán ver representadas las distintas manifestaciones del Carnaval, en un desfile que busca conectar al público con las raíces culturales y patrimoniales de la fiesta.

Como una de las principales novedades, regresarán 27 grupos de tradición ganadores del Congo de Oro, acompañados por más de 25 artistas y orquestas en vivo que interpretarán ritmos tradicionales y propuestas contemporáneas inspiradas en la música del Caribe.

El desfile contará además con la participación de la Reina del Carnaval Michelle Char, el Rey Momo, los reyes del Carnaval de los Niños, candidatas al Reinado Popular y otras figuras representativas de la fiesta.

Además, tambien tendrá grandes exponentes de la música colombia que harán parte del desfile, en los cuales se destacan Lina Babilonia, Nelly Herrera y Álvaro Ricardo, Altafulla, Kevin Flórez, Sensación Orquesta, G Black, la Nómina del Pin, Koffee el Cafetero, Will Fiorillo, Rumba Caribe, MCcar, Dexter Hamilton, Akanny, DJ Doranc, Aria Vega, Nolan Orquesta, Pepo, Los del Swing, entre otros referentes.

La organización del evento estará distribuida en once bloques temáticos que integrarán desde líderes de la tradición y bailes cantaos hasta proyectos de inclusión, agrupaciones folclóricas de excelencia, disfraces colectivos e iniciativas institucionales, ofreciendo un recorrido que reflejará la diversidad cultural del Carnaval.

Para garantizar el desarrollo tranquilo del desfile, se implementará una amplia logística de seguridad y organización, y es que el desfile contará con 645 operadores logísticos, 455 operadores de seguridad, cuatro máquinas de bomberos y 30 miembros del cuerpo de bomberos, 350 socorristas, 10 ambulancias, 6.700 vallas de contención, 650 metros de malla escalonada y 350 metros de muros de contención.

Una sorpresa para los que no pueden ver la guacherna, es que podrá seguirse en vivo a través de la transmisión por Telecaribe y las plataformas digitales oficiales del Carnaval de Barranquilla.

Consejos para disfrutar del carnaval

Manténgase hidratado: lleve una botella de agua o compre con frecuencia, ya que el recorrido es largo y el calor puede ser intenso.

Ubíquese con anticipación: llegar temprano le permitirá escoger un buen punto de observación, especialmente en zonas iluminadas y con fácil acceso a salidas.

Respete los corredores del desfile: no invada la ruta de los grupos folclóricos ni las zonas de seguridad, así contribuirá al buen desarrollo del evento. Además no tire carioca en la senda, evitando asi que los artistas puedas sufrir accidentes.

Cuidado con sus objetos personales: Evite llevar bolsos grandes, joyas u objetos de valor.

Acuerde un punto seguro: Acuerde con su grupo un punto de encuentro claro y fácil de ubicar, tanto para el final del evento como en caso de cualquier emergencia.

Comodidad ante todo: Elija ropa fresca y cómoda —de preferencia prendas que puedan ensuciarse— use calzado adecuado para caminar durante varias horas entre la multitud y lleve gafas por si en el evento usan carioca o harina.

Protéjase del sol: Aunque el desfile inicia a las 4:00 de la tarde, muchas personas llegan antes para asegurar un buen lugar, por lo que es recomendable aplicar bloqueador solar y, si es posible, llevar gorra o sombrero para mayor protección.

