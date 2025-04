Curaçao North Sea Jazz 2025 anuncia cartel con estrellas de talla mundial

Snoop Dogg, ícono del hip hop y figura multifacética. Foto: EFE - CAROLINE BREHMAN

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Caribe se prepara para una nueva edición del festival musical más esperado del año. El Curaçao North Sea Jazz Festival celebrará su 11.ª edición del 28 al 30 de agosto de 2025, con un cartel que reúne a figuras icónicas de la música mundial, entre ellos Snoop Dogg, Gilberto Santa Rosa, Ricky Martin, Kool & The Gang, Gipsy Kings, Ne-Yo, Kandace Springs, Paul Carrack, Sheila E. y E-Train.

Consolidado como uno de los eventos culturales más importantes del Caribe, el Curaçao North Sea Jazz combina lo mejor del jazz, el soul, el funk, la salsa, el pop y el hip hop en una experiencia musical sin precedentes. Inspirado en el legendario festival homónimo de los Países Bajos —creado en 1976—, la versión caribeña nació en 2010 y desde entonces ha sido punto de encuentro para artistas de renombre y fanáticos de la buena música de todo el mundo.

Este 2025, el festival contará con la presencia de Snoop Dogg, ícono del hip hop y figura multifacética que ha dominado la industria musical desde el lanzamiento de su álbum debut Doggystyle en 1993. Más allá de su legado musical, Snoop ha destacado como actor, empresario, DJ y activista social.

👀🌎📄 (Lea también: AmaMagdalena, el nuevo crucero fluvial de lujo, ya navega por el río Magdalena)

A la fiesta se suma el sabor caribeño con Gilberto Santa Rosa, conocido como “El Caballero de la Salsa”, quien traerá su energía y romanticismo salsero al escenario. Con más de 40 años de carrera, múltiples premios Grammy y millones de discos vendidos, Santa Rosa es sinónimo de elegancia y pasión musical.

El pop latino brillará con Ricky Martin, una de las superestrellas más influyentes de la música en español. Con éxitos globales como Livin’ La Vida Loca, She Bangs y La Mordidita, el puertorriqueño ha trascendido fronteras y generaciones con su estilo único, carisma y energía en el escenario.

👀🌎📄 (Lea también: ¡Un nuevo destino! Así es Isla Corona, un paraíso sostenible en el Caribe colombiano)

Y para encender la pista de baile, llega el funk y el disco de la mano de Kool & The Gang, leyendas vivas con más de 70 millones de discos vendidos. Éxitos como Celebration, Get Down On It y Ladies’ Night formarán parte de un viaje musical que promete ser tan nostálgico como vibrante. Su reciente ingreso al Salón de la Fama del Rock & Roll en 2024 confirma su impacto multigeneracional.

El Curaçao North Sea Jazz es mucho más que jazz: es diversidad, inclusión y celebración de la música en todas sus formas. A lo largo de sus ediciones, ha contado con la participación de artistas como Maluma, Juan Luis Guerra, Marc Anthony y Nile Rodgers & CHIC, y este año no será la excepción. Los organizadores han anunciado que aún faltan nombres por revelar, lo que mantiene las expectativas al máximo.

La venta de entradas ya está abierta, y se espera que fanáticos de todo el mundo lleguen a la isla para vivir tres días de música inolvidable bajo el sol del Caribe. El Curaçao North Sea Jazz Festival 2025 promete ser un espectáculo que quedará en la historia.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.