Dazzler by Wyndham abre su primer hotel en Colombia, en el corazón del Quindío

El proyecto busca posicionar a Armenia y al Quindío como un destino turístico de talla mundial, integrando la sofisticación y el confort de Wyndham con la autenticidad del Eje Cafetero. Foto: Cortesía ProColombia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La cadena internacional Wyndham Hotels & Resorts marca un nuevo hito en la hotelería colombiana con la llegada de Dazzler by Wyndham Armenia, el primer hotel de esta reconocida marca en el país. El proyecto, ubicado en pleno Paisaje Cultural Cafetero, busca fortalecer la oferta turística de alto nivel en la región y dinamizar la economía local mediante la generación de empleo y atracción de inversión extranjera.

Con una inversión aproximada de USD 16.5 millones, Dazzler by Wyndham Armenia se consolida como una de las apuestas más importantes para el desarrollo turístico y económico del Quindío. En su fase de construcción, el proyecto generará alrededor de 150 empleos directos y 250 indirectos, mientras que en su operación permanente se crearán cerca de 30 empleos directos.

El hotel contará con 7.800 m² de construcción y 142 habitaciones de aproximadamente 33 m², todas con balcón. Entre sus principales espacios se destacan una recepción moderna, zonas de coworking, marketplace, salas de reuniones, gimnasio con vista a la cordillera, y una terraza panorámica de 360° con jacuzzi y áreas para eventos al aire libre, pensadas para combinar descanso, negocios y naturaleza.

El desarrollo está a cargo de la Constructora Proesas S.A.S, empresa quindiana con más de tres décadas de trayectoria en el sector de la construcción en Colombia. “Dazzler by Wyndham Armenia no solo es un proyecto hotelero, es la puerta de entrada a nuevas oportunidades de inversión en el Quindío, con el respaldo de una marca global y el sello de calidad de empresas colombianas líderes en su campo”, destacó Luis Carlos Duque Gómez, gerente general de la compañía.

Desde el sector público, ProColombia resaltó el impacto del proyecto como muestra del potencial regional para atraer inversión internacional. “El Quindío es un símbolo de nuestra riqueza cultural y natural, y proyectos como Dazzler by Wyndham Armenia contribuyen a fortalecer el turismo sostenible y la competitividad territorial”, afirmó Carmen Caballero, presidenta de la entidad.

Por su parte, Diana Caicedo, directora ejecutiva de Invest in Armenia, señaló que la llegada de una marca internacional como Dazzler “reafirma el potencial del Quindío para el desarrollo de infraestructura turística y la atracción de nuevos segmentos de visitantes globales que buscan estándares internacionales de servicio y programas de fidelización”.

El proyecto cuenta además con la gerencia hotelera de Diplomat, firma especializada en la administración y comercialización de proyectos turísticos en Colombia, y el respaldo fiduciario de Fiduciaria Central, que garantiza transparencia y seguridad a los inversionistas.

La marca Dazzler by Wyndham hace parte de Wyndham Hotels & Resorts, la mayor compañía de franquicias hoteleras del mundo con cerca de 8.300 hoteles en 100 países. Su programa de fidelidad, Wyndham Rewards, cuenta con más de 120 millones de miembros en todo el mundo, consolidando una red global de hospitalidad y confianza.

Con esta apertura, Armenia y el Quindío se posicionan en el mapa internacional como un destino turístico competitivo, sostenible y de talla mundial, integrando la autenticidad del Eje Cafetero con la sofisticación y confort característicos de la marca Wyndham.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.