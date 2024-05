De rumba por el mundo: estas son las 10 mejores discotecas

En la primera etapa de elección de mejores discotecas, el voto popular estará abierto desde el 1 de junio hasta el 1 de octubre, permitiendo que los entusiastas de la vida nocturna de todo el planeta expresen su opinión y respalden a sus clubes favoritos. Foto: Pixabay - geralt

El ocio nocturno se ha convertido en un pilar fundamental de la vida urbana moderna, ofreciendo a millones de personas la oportunidad de desconectar del estrés diario y sumergirse en un ambiente de diversión y música a todo volumen junto a amigos cercanos. Desde animados bares y discotecas hasta teatros, conciertos y restaurantes, la diversidad de opciones disponibles permite a los noctámbulos disfrutar de experiencias variadas, adaptadas a todos los gustos y preferencias.

Sin embargo, los bares y clubes nocturnos han destacado en los últimos años gracias a rankings internacionales como el de The World’s 100 Best Clubs, realizado por la prestigiosa International Nightlife Association. Esta asociación realza la excelencia y liderazgo de las discotecas en la escena nocturna mundial mediante la ceremonia de premiación Golden Moon Awards, que se celebra anualmente durante el Congreso Internacional de Ocio Nocturno.

Para nombrar a los mejores, las discotecas pasaron por un proceso de evaluación y calificación que analiza y puntúa minuciosamente una amplia gama de factores clave, como la programación artística, medidas de seguridad, instalaciones VIP, facilidad de reservas, calidad del servicio, presencia en redes sociales, calidad acústica, insonorización, gestión de multitudes y compromiso con el desarrollo sostenible, entre otros criterios relevantes.

El proceso de selección de este 2024, se encuentra actualmente en curso y los ganadores serán anunciados oficialmente el 20 de noviembre.

Conozca aquí cuáles fueron las discotecas que destacaron en el año 2023.

1. Hï Ibiza (España)

La discoteca Hï Ibiza ha sido coronada nuevamente como el Mejor Club del Mundo en el año 2023, un reconocimiento que no es nuevo para este lugar, ya que también obtuvo el primer puesto en 2018, 2019 y 2022. Esta discoteca resalta ante el mundo por contar con diversos ambientes y espacios únicos que ofrecen experiencias diferenciadas, como por ejemplo: The Theatre, inspirado en anfiteatros italianos, el cual garantiza una conexión estrecha entre los artistas y el público, The Club Room que brinda una atmósfera underground e íntima y The Wild Corner un infame baño donde todo es permitido, con actuaciones sorpresas.

2. Omnia, Las Vegas (USA)

Omnia es un impresionante club nocturno ubicado en el Caesars Palace de Las Vegas. Lo que más destaca es su innovador techo formado por varios círculos concéntricos que suben, bajan, giran y realizan infinidad de movimientos. Diseñado por el reconocido grupo Rockwell, el club abarca varios niveles. Cuenta con una seductora sala lounge, una enérgica sala principal y mezzanine, además de un impresionante jardín en la azotea con vistas panorámicas de la emblemática Las Vegas Strip. Uno de sus eventos principales es que permite a los asistentes unirse a las multitudes y bailar al ritmo de DJ’s de renombre mundial como Steve Aoki y Zedd mediante shows en vivo.

3. Ushuaïa, Ibiza (España)

Desde su apertura en 2011, Ushuaïa Ibiza se ha consolidado como la estrella reluciente de Playa d’en Bossa, atrayendo a DJ’s de renombre mundial y deslumbrando con una impresionante producción escénica de primer nivel, bailarinas glamurosas y una exclusiva zona VIP. Este icónico club al aire libre, con su amplia zona de piscina y pista de baile, ha cambiado el panorama de las discotecas de la isla al centrarse en fiestas diurnas que brindan una experiencia musical inigualable. Artistas como David Guetta, Martin Garrix, Calvin Harris y marcas como Tomorrowland, ANTS y Defected han formado parte de su de superestrellas.

4. Bootshaus, Cologne (Alemania)

Bootshaus Club, ubicado en la ciudad alemana de Colonia, es considerado el mejor club de Alemania y uno de los mejores del mundo. Durante casi 30 años, este emblemático lugar ha ofrecido la mejor programación de música electrónica, destacando especialmente por sus sonidos potentes y rompedores de la escena bass. Con una capacidad para alrededor de 2.000 personas, Bootshaus Club cuenta con un impresionante equipo de sonido Funktion-One, lanzallamas, láseres hipnóticos y cañones de CO2 para una experiencia inmersiva.

5. Shôko, Barcelona (España)

Shoko es uno de los clubes más grandes y populares de la franja de playa en Barcelona. Ofrece un concepto completo con bar, restaurante y pista de baile bajo un mismo techo. Con capacidad para alrededor de 500 personas en su terraza, zona de restaurante y bar/pista de baile, esta discoteca se centra principalmente en música house con DJ’s locales e internacionales amenizando toda la noche. Además, esta discoteca ha sido pionera en mezclar música urbana de todos los estilos y destaca para tener una cartelera de nivel, con artistas que han actuado como Bad Bunny, Ozuna, Natti Natasha, Lil Tjay, 6ix9ine, Rauw Alejandro, entre otros.

6. Green Valley, Camboriu (Brasil)

Green Valley es un reconocido club de música electrónica ubicado en Camboriú, Santa Catarina, Brasil. Abierto en 2007, rápidamente se convirtió en un referente de la escena de la música electrónica mundial, superando incluso a clubes icónicos de lugares como Ibiza, Estados Unidos, España y Londres. Su escenario principal cuenta con un imponente sistema de sonido y ha recibido a numerosos artistas de renombre mundial como Afrojack, Alok, Alesso, Armin Van Buuren, Axwell, David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike, Fatboy Slim, Hardwell, Kaskade, Martin Garrix, Steve Angello, Steve Aoki, Tiesto, entre otros.

7. Opium, Barcelona (España)

Opium Barcelona se ha consolidado como una de las mejores discotecas de Barcelona y España. Ubicada frente a la playa, en el paseo marítimo, ha recibido a numerosos DJs de talla mundial, convirtiéndose en un destino favorito para representantes de la música electrónica, pues combina el house con los hits del momento. Además de su reconocida pista de baile, esta discoteca cuenta con un excelente restaurante especializado en cocina mediterránea, donde se puede disfrutar de platos como la paella mientras se disfruta de buena música y de una vista exclusiva al mar.

8. DC10, Ibiza (España)

El DC10 de Ibiza es mucho más que un simple club nocturno, es una leyenda de la escena underground mundial de la música electrónica. Lo que comenzó como un pequeño bar terminó convirtiéndose en un emblemático templo del techno. A lo largo de más de 30 años, el DC10 ha marcado un antes y un después en la isla, siendo un punto de encuentro para la socialité y dando visibilidad a las bandas e iniciativas culturales locales. Su ubicación junto a la pista de aterrizaje del aeropuerto de Ibiza le otorga una atmósfera única, donde los aviones sobrevuelan muy cerca mientras la gente festeja en la terraza al aire libre.

9. E11even Miami (USA)

E11EVEN Miami es un lujoso e innovador ultraclub abierto las 24 horas de miércoles a lunes, ubicado en el corazón de Miami. Es un lugar de entretenimiento sin igual que combina una vibrante escena de clubes nocturnos con presentaciones de grandes artistas como Usher, Drake, Nicki Minaj, Big Sean, Vin Diesel y Nicky Jam, así como a DJs de primer nivel como The Chainsmokers, DIPLO, Steve Aoki, Skrillex y Zedd. Además, ofrece una excelente gastronomía, bares de servicio completo, salas VIP privadas y un servicio cinco estrellas.

Uno de sus fuertes es su sonido, pues este club se asoció con la empresa española DAS Audio para implementar un sistema de sonido de vanguardia llamado E11EVEN SOUND.

10. Pacha, Ibiza (España)

Pacha, una emblemática e icónica discoteca fundada en 1973 ha sido pionera del movimiento cultural y la música electrónica en Ibiza. Ubicada en una antigua casa payesa, este lugar de culto tiene una capacidad para 3.000 personas y cuenta con tres salas de estilos diferenciados donde se presentan gigantes de la música electrónica como Marco Carola, Solomun y fiestas legendarias como Flower Power y Pure Pacha.

Pacha ha logrado expandirse a otras ciudades españolas y dar el salto internacional con presencia en países como Argentina, Brasil, Portugal, Austria, entre otros, haciéndola mundialmente conocida.

