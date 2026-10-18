La expedición recorre durante cuatro días el altiplano boliviano, con paradas en lagunas de colores, géiseres y aguas termales. Foto: Cortesía Hidalgo Tours

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Del desierto de Atacama al salar de Uyuni: una nueva ruta entre Chile y Bolivia Redacción Turismo Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

inicia sesión Para empezar a usar nuestra funcionalidad de audio suscríbete Escucha este artículo Audio generado con IA de Google / 2.0x 1.5x 1.0x 0.5x ¡Dale play para escuchar este artículo! Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal. Cerrar

El recorrido entre el desierto de Atacama, en Chile, y el salar de Uyuni, en Bolivia, ahora cuenta con una nueva alternativa para los viajeros interesados en explorar los paisajes del altiplano andino. Nayara Alto Atacama, en alianza con Hidalgo Tours, lanzó una expedición privada de cuatro días y tres noches que atraviesa el suroeste boliviano hasta llegar a una de las formaciones naturales más extensas del planeta.

La experiencia, denominada The Uyuni Adventure: From Desert to Salt, propone un itinerario que va más allá de una visita al salar. El trayecto incluye lagunas de colores, campos geotérmicos, aguas termales, formaciones rocosas y poblaciones locales, en una ruta que puede comenzar en la frontera de Hito Cajón, desde San Pedro de Atacama, o realizarse en sentido inverso desde Uyuni.

Publicidad

El viaje alcanza altitudes de hasta 4.990 metros sobre el nivel del mar y permite recorrer diferentes paisajes del altiplano antes de llegar a la extensa superficie blanca del salar. Por las condiciones de altura, es recomendable que los viajeros tengan en cuenta las exigencias físicas del recorrido y consulten si tienen condiciones de salud que puedan verse afectadas.

La primera jornada incluye paradas en la Laguna Verde, los géiseres de Sol de Mañana y la Laguna Colorada, conocida por la tonalidad rojiza de sus aguas. El recorrido continúa hacia las aguas termales de Polques y termina con una noche en el Hotel Mallku Cueva, ubicado entre formaciones rocosas.

Le puede interesar

Laguna Colorada. Foto: Cortesía Hidalgo Tours

El segundo día, la ruta pasa por Italia Perdida, un sector caracterizado por sus formaciones geológicas, y por San Cristóbal, una localidad que conserva una iglesia colonial. Después de un almuerzo en el restaurante Tika, los viajeros llegan al Palacio de Sal, donde se alojan durante dos noches y desde donde continúan la exploración de Uyuni.

Un día para explorar el Salar de Uyuni

Con cerca de 9.800 kilómetros cuadrados, el Salar de Uyuni es el mayor desierto de sal del mundo. Su superficie se formó a partir de antiguos lagos que ocuparon el altiplano y dejaron depósitos minerales al evaporarse el agua. Su particular topografía, con una variación de relieve inferior a 40 centímetros en gran parte de la superficie, también lo convierte en una referencia para estudios de altimetría satelital.

Nayara Alto Atacama. Foto: Cortesía Hidalgo Tours

La expedición reserva una jornada completa para conocer este paisaje. El itinerario comienza al amanecer e incluye una visita a Colchani, comunidad reconocida por su trabajo artesanal con sal, y actividades fotográficas que aprovechan la amplitud de la planicie.

La experiencia ofrece además un almuerzo tradicional tipo apthapi, en el que se comparten alimentos, y una visita a la Isla Incahuasi, una formación rocosa que sobresale de la superficie salina y alberga cactus gigantes. El acceso depende de las condiciones del lugar. Al finalizar el día, los viajeros pueden disfrutar de una experiencia con vinos durante la puesta de sol.

El paisaje cambia según la temporada. En los meses secos predominan la superficie blanca y los patrones geométricos de la sal; durante la época de lluvias, una capa de agua puede transformar el salar en un espejo natural que refleja el cielo. Este fenómeno no está garantizado y las lluvias también pueden limitar el acceso a algunos sectores.

El Salar de Uyuni, en Bolivia, es el desierto de sal más grande del mundo y uno de los paisajes más emblemáticos del altiplano andino. Foto: Cortesía Hidalgo Tours

La última jornada incluye el desayuno y el traslado privado al aeropuerto de Uyuni. Con esta ruta, Nayara Alto Atacama amplía su oferta de experiencias hacia Bolivia y conecta dos destinos andinos en un mismo itinerario.

La planificación del viaje depende, en buena medida, de la altitud y las condiciones climáticas. Estos factores pueden modificar el acceso a determinados atractivos y la posibilidad de observar fenómenos como el efecto espejo, que se produce cuando una capa de agua cubre la superficie del salar durante la temporada de lluvias.

La travesía reúne días de exploración por algunos de los paisajes más bonitos de los Andes, en un recorrido que va desde los escenarios volcánicos del altiplano hasta la inmensidad blanca del Salar de Uyuni.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mcastano@elespectador.com