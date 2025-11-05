Descubra la Puerta de Oro de la Amazonía: un viaje al corazón del Caquetá

Aquí puede desde hacer aviturismo, safari nocturno hasta hacer un sombrero artesanal Foto: Posada Amazonia

En el corazón del Caquetá, a tan solo 25 minutos de Florencia, una pareja decidió transformar su antigua finca ganadera en un refugio donde la naturaleza, la cultura y el turismo sostenible se entrelazan. Así nació Posada Amazonia, un emprendimiento que no solo ofrece descanso en medio del paisaje amazónico, sino también una invitación a conocer la otra cara del departamento: la de su biodiversidad, su gente y su enorme potencial para el turismo responsable.

“Desde hace dos décadas vivimos en este predio, y vimos que podiamos en el turismo con un propósito claro: mostrar la otra cara del departamento. Queríamos visibilizar la riqueza natural que nos rodea y contribuir a cambiar la imagen negativa que por años ha acompañado a la región” dijo Sonia Luz Gómez, dueña del emprendimiento Posada Amazonia.

Menciona que creían que el turismo podía ser una herramienta poderosa para transformar su territorio y despertar el orgullo de los caqueteños. Por ello, a través de esta actividad, podrían mostrar la verdadera riqueza del departamento: sus ríos cristalinos, su flora exuberante y su fauna diversa. Querían cambiar la mirada con la que muchos veían al Caquetá y demostrar que es una tierra llena de vida, esperanza y oportunidades.

“Nos dimos cuenta que Florencia y el Caquetá no contaban con alojamientos rurales, y vimos en ello una oportunidad para crear algo diferente. Desde el primer día, el paisaje de la finca —rodeada de agua y con una belleza que cautiva— nos confirmó que habían encontrado el lugar ideal para hacerlo realidad", contó.

¿Que ofrece el emprendimiento?

Según Gómez Paraiso Amazonico ofrece una experiencia agroturística integral en medio de la naturaleza, donde los visitantes pueden conocer de cerca prácticas sostenibles y disfrutar del entorno amazónico del Caquetá.

“Esto era antes una finca ganadera y hoy se combinan la conservación ambiental, la producción responsable y el turismo rural. Los visitantes encuentran actividades relacionadas con la apicultura, la natación al tener una piscina, la ganadería sostenible, la observación de aves —con más de 102 especies registradas—, así como el trabajo con ranas, abonos orgánicos, lombricultura y cultivos de frutales y árboles maderables propios de la región", enlistó.

El predio cuenta con nueve cabañas y tres alojamientos múltiples, rodeados de vegetación, con vistas naturales y el sonido constante del bosque y el agua. La experiencia busca que cada visitante se sienta parte del territorio, viva el turismo de bienestar y valore la riqueza ambiental y cultural que ofrece el Caquetá.

Otras experiencias turisticas:

Senderismo con guía indígena amazónico: se trata de una ruta que se enriquece continuamente gracias al acompañamiento de un guía indígena, quien aporta su conocimiento ancestral y su visión del territorio. Esta caminata ofrece una experiencia auténtica, en la que se aprende sobre el bosque, su historia y su significado espiritual.

Taller de artesanía con bejuco: los visitantes pueden participar en un taller dirigido por el artesano caqueteño Gamaliel Gómez, reconocido por su trabajo con el bejuco de matapalo. En sesiones de dos a tres horas, grupos de 10 a 12 personas aprenden a tejer su propio canasto y a valorar el arte local. El artesano comparte cómo obtiene el material, enseña las técnicas tradicionales y culmina la jornada interpretando una canción, haciendo de la experiencia un encuentro cultural completo.

Safari nocturno de ranas: esta actividad permite descubrir la sorprendente biodiversidad del lugar al caer la noche. En el recorrido se observan diversas especies de ranas, entre ellas la rana arlequín, apreciada por sus vivos colores. Es una experiencia educativa y única para quienes disfrutan del avistamiento de fauna y del contacto directo con la naturaleza.

“Creemos que el sendero ofrece la posibilidad de desarrollar nuevas experiencias vinculadas al turismo de bienestar, como un futuro spa o zona de masajes cerca de la cascada. La meta es que visitantes de todo el país y del mundo puedan conocer la región por su riqueza natural, su cultura viva y la calidez de su gente, llevándose una experiencia verdaderamente memorable", puntualizó.

¿Cómo llegar al lugar?

Existen dos formas principales de llegar al lugar, según el tiempo disponible y la experiencia que se desee vivir:

Por vía aérea: tomar un vuelo desde Bogotá permite llegar en aproximadamente una hora. Es la opción más rápida y cómoda para quienes desean optimizar el tiempo de viaje. Una vez en el aeropuerto de Florencia, se puede coordinar el traslado directamente con nosotros; todas las reservas se hacen en línea y ofrecemos la posibilidad de recoger a los visitantes o recomendar un taxi de confianza para que los lleve hasta el alojamiento.

Por vía terrestre: el recorrido desde el Huila hasta el Caquetá es una experiencia en sí misma. El trayecto atraviesa paisajes poco conocidos, que van desde zonas de neblina hasta áreas cálidas y luminosas. Actualmente, la carretera en el Huila está en excelente estado y en el Caquetá se adelantan mejoras en algunos tramos, como en el puente La Vispero. Desde Florencia hasta el predio hay solo 25 minutos por vía completamente pavimentada, apta para todo tipo de vehículo.

Si el emprendimiento fuera un animal o un textura...

“El animal que nos representa es el jaguar y la textura que lo acompaña es la hoja de palma de iraca. Ambas elecciones reflejan nuestra conexión con el entorno y el uso responsable de los materiales locales, como la paja, los troncos arrastrados por el río o la piedra tomada de la quebrada. El jaguar, símbolo de la región amazónica, encarna la sabiduría y la fuerza que habitan en la naturaleza. Para muchas comunidades indígenas, este animal tiene un profundo significado espiritual: se le asocia con la capacidad de moverse entre mundos, conocer lo que ocurre en el bosque y anticipar lo que vendrá“, dijo Gómez.

Un dato curioso de la región

Según Gómez, se conoce que Colombia es el país número uno en diversidad de aves en el mundo, y el Caquetá no es la excepción. En la quebrada Mochilero, que pasa cerca de la posada, se pueden observar numerosas especies que habitan en este entorno natural.

“Entre las curiosidades que aprendimos está la del ave que construye su nido con esmero para atraer a la hembra: si ella considera que el hogar es bonito y bien hecho, decide quedarse para empollar allí sus huevos; de lo contrario, lo deja con su casa terminada y busca otro lugar. Un detalle que demuestra lo fascinante y sorprendente del comportamiento de las aves en esta región“, contó.

Datos de contacto

Celular : 3138164275

Email : posadaamazonia20@gmail.com

Redes sociales: posadaamazonia

Página web: posadaamazonia.com

