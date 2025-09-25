“Descubre La Guajira”: nueva marca turística que conquista el escenario global

La campaña “Descubre La Guajira” ya se proyecta en cines, festivales y plataformas digitales globales. Foto: Cortesía: Gobernación de La Guajira

La Guajira se posiciona en el mapa global como un destino de clase mundial gracias a la innovadora estrategia de promoción turística “Descubre La Guajira – Discover La Guajira”, la primera marca oficial de turismo internacional en la historia del departamento.

El plan, concebido bajo el lema “Cultura eterna, aventura inigualable”, ya registra impactos históricos: en el primer semestre de 2025, las llegadas de turistas internacionales crecieron un 96 % frente al mismo periodo de 2024, y ProColombia proyecta un aumento superior al 50 % en el total anual.

Un salto global con sello local

La iniciativa, desarrollada junto a gremios, empresarios, academia y ProColombia, fue diseñada por la agencia internacional Tornus, especializada en posicionamiento de destinos. Incluye la creación de un ecosistema digital, la publicación de la Guía Descubre La Guajira, la participación en ferias internacionales, atracción de inversión extranjera y el programa innovador Pueblos Musicales, que ya genera interés en mercados internacionales.

“Estamos cumpliendo la palabra al pueblo guajiro, generando oportunidades, ingresos y bienestar a través del turismo. Más turismo de calidad significa desarrollo y progreso para nuestra gente”, señaló el gobernador Jairo Alfonso Aguilar Deluque.

Formación y competitividad empresarial

Uno de los pilares de la estrategia es la inversión en talento humano. Con apoyo de ONU Turismo, 50 prestadores locales recibieron becas internacionales en universidades de referencia mundial. Además, el programa Compite y Escala ha beneficiado a más de 250 empresarios, con certificaciones en sostenibilidad, calidad e internacionalización; 100 planes de negocio formulados; y 45 vouchers de innovación por hasta 15 millones de pesos cada uno.

Reconocimientos internacionales

La Guajira se convirtió en el primer destino latinoamericano en alcanzar un palmarés de tal magnitud en festivales globales de promoción turística:

Cannes Corporate Media & TV Awards (Francia): Mejor Video y Mejor Cinematografía.

ART&TUR (Portugal): Mejor Video Cultura y Servicios.

Terres Travel Festival (España): Mejor Video de Iberoamérica.

Zagreb TourFilm Festival (Croacia): Mejor Video Región del Mundo.

“Estos premios validan que la narrativa de La Guajira trasciende lo local: hoy está al mismo nivel de los grandes destinos globales y marca un antes y un después para la promoción turística en América Latina”, destacó Aguilar Deluque.

Impactos económicos

El crecimiento turístico ya se traduce en beneficios directos para la economía regional:

Entre enero y junio de 2025, el gasto extranjero con tarjeta de crédito alcanzó USD $2,2 millones , un incremento del 10,3 % frente a 2024.

El Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha lideró el crecimiento en llegadas de viajeros a nivel nacional.

Se fortaleció el tejido empresarial con capacitaciones, capital inteligente y becas internacionales para prestadores turísticos.

Un modelo replicable para Latinoamérica

Con esta estrategia, La Guajira no solo transforma su propio destino: propone un modelo replicable de turismo territorial que articula identidad cultural, sostenibilidad, innovación tecnológica y competitividad empresarial.

“La Guajira demuestra que es posible competir en escenarios internacionales sin perder la esencia cultural. El crecimiento acelerado en llegadas internacionales y el aumento del gasto extranjero evidencian un impacto real y multiplicador en la economía local”, afirmó el gobernador.

La campaña “Descubre La Guajira” ya se proyecta en cines, festivales y plataformas digitales globales, consolidando al departamento como un destino auténtico, sostenible y competitivo, con una narrativa que conecta lo ancestral y lo moderno.

