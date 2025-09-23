No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
De Cartagena a Zúrich: Edelweiss vuelve a conectar Colombia con Europa

La aerolínea retoma vuelos de temporada con Airbus A350, impulsando el turismo europeo.

María Alejandra Castaño Carmona
23 de septiembre de 2025 - 11:15 p. m.
Edelweiss reanuda por tercer año consecutivo su vuelo de temporada entre Bogotá, Cartagena y Zúrich, impulsando la conectividad turística entre Colombia y Europa.
Foto: Cortesía
La aerolínea suiza Edelweiss anunció la reanudación, por tercer año consecutivo, de su ruta estacional que conecta a Bogotá y Cartagena con Zúrich, uno de los principales centros financieros y culturales de Europa.

La operación, que se realizará dos veces por semana los miércoles y domingos, incorporará por primera vez aviones Airbus A350, considerados entre los más modernos y eficientes de la industria, con mayor capacidad y confort para los pasajeros.

Colombia, en el radar del turismo europeo

La combinación de Bogotá, como capital vibrante y cultural, y Cartagena, ícono histórico y caribeño, se presenta como una apuesta estratégica para atraer más visitantes europeos al país. De acuerdo con cifras de ProColombia, en los últimos años el flujo de turistas europeos hacia Colombia ha mostrado un crecimiento sostenido, impulsado por su riqueza cultural, gastronómica y natural.

“Con esta ruta queremos abrir aún más las puertas de Colombia al turismo europeo, ofreciendo a los viajeros experiencias únicas entre el Caribe y la capital andina. Al mismo tiempo, brindamos a los colombianos acceso directo a Suiza y a toda Europa con el sello de calidad de Edelweiss”, aseguró Urs Limacher, gerente de ventas, servicio y distribución de la aerolínea.

Impulso a la economía y la conectividad

La reanudación de la ruta representa un aporte a la reactivación turística y económica de las ciudades colombianas, con impacto positivo en sectores como hotelería, gastronomía, comercio y servicios. Asimismo, fortalece la conectividad aérea del país, al integrarlo a la red del grupo Lufthansa, que ofrece más de 100 destinos en Europa.

Itinerario de vuelos

  • Ruta: Zúrich – Bogotá – Cartagena – Zúrich
  • Días de operación: miércoles y domingos
  • Equipo: Airbus A350

Con este anuncio, Edelweiss reafirma a Colombia como un destino clave en Latinoamérica y renueva su compromiso de seguir impulsando el turismo internacional y la conectividad global.

