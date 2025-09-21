Colombia: el turismo que transforma vidas y regenera territorios

Anayacito, una cascada de 180 metros en El Doncello, Caquetá. Foto: Cortesía Diana Avendaño

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Colombia atraviesa un momento histórico en su turismo. Entre enero y julio de este año llegaron al país 2,7 millones de visitantes extranjeros no residentes, un 6 % más que en 2024. El dinamismo también se refleja en la movilidad aérea: 32,6 millones de pasajeros se movilizaron en vuelos nacionales e internacionales durante los primeros siete meses del año, un 8,4 % más que el año anterior.

El impacto económico no se queda atrás: en el primer semestre de 2025, el turismo generó USD $5.247 millones en divisas, superando al café y al carbón, dos de los productos más tradicionales de exportación. Estas cifras consolidan al turismo como uno de los motores más dinámicos de la economía nacional.

Sin embargo, detrás de los números están las historias humanas, las que verdaderamente dan sentido al Día Mundial del Turismo 2025, que se celebrará el próximo 27 de septiembre, y que muestran cómo esta actividad es capaz de transformar comunidades, recuperar territorios y sembrar esperanza.

Diana Avendaño: sanar a través de la naturaleza

En el Caquetá, una tierra marcada por la riqueza natural pero también por años de estigmatización, Diana Avendaño decidió que su proyecto Caquetá4You debía ser más que un emprendimiento turístico: debía ser un puente entre los visitantes y la gente local.

“Hay un profundo desconocimiento del territorio. Cuando muestro mapas y cuento la historia de la región, los turistas se sorprenden. Se van renovados porque el sonido de las cascadas, el aire puro y el monte alivianan las cargas y sanan el espíritu”, cuenta Diana, quien ha convertido cada experiencia en una oportunidad de aprendizaje y conciencia ambiental.

Su modelo se basa en la economía circular: compra local, apoya a campesinos, mujeres y firmantes de paz, evita plásticos y desechables, y trabaja de la mano con artesanos para que representen la fauna del territorio en sus piezas. Además, usa la producción audiovisual como herramienta para mostrar la riqueza de Caquetá y fortalecer el sentido de pertenencia.

Uno de los ejemplos que más la conmueve es el de Anayacito, una cascada de 180 metros en El Doncello. “Era una zona de acceso restringido por el conflicto armado. Allí, familias que antes dependían de la ganadería intensiva y la deforestación ahora trabajan en turismo de naturaleza. Este lugar, que estuvo oculto durante décadas, hoy es un símbolo de transformación”, relata con emoción.

Oliver Pescador: orgullo y resiliencia

En Norcasia, Caldas, el turismo también es sinónimo de resiliencia. Oliver Pescador, fundador de Norcasia Travel, asegura que esta actividad no solo cambió su vida, sino la forma en que toda la comunidad se percibe.

“El turismo me dio un propósito: mostrarle al mundo una región que había sido estigmatizada. Norcasia siempre fue un territorio tranquilo, con ríos cristalinos, montañas y paisajes exuberantes, pero no figuraba como destino. Gracias al turismo, jóvenes, lancheros y guías han encontrado empleo digno, y lo más importante: recuperamos el orgullo de ser norcaseños”, afirma.

Oliver no se detuvo ahí. Se formó como guía profesional, se convirtió en instructor del SENA y hoy acompaña a nuevos emprendedores para que encuentren en el turismo una oportunidad de vida. “Cada experiencia con los visitantes es también una invitación a proteger nuestra naturaleza y a dejar un legado. El turismo me hizo crecer como líder, como persona y ahora como facilitador de conocimientos”, dice con convicción.

Un país que se redescubre a través del turismo

Las historias de Diana y Oliver reflejan la fuerza de un sector que no se mide únicamente en divisas o pasajeros movilizados. El turismo en Colombia está logrando reconciliar territorios, regenerar economías familiares y despertar orgullo local.

“El turismo surge como un sector resiliente, inclusivo y capaz de redistribuir la riqueza del país. Colombia está aprendiendo sobre la importancia de mostrarse y narrarse mejor. Debemos ser conscientes de nuestra afortunada diversidad y usarla de forma inteligente, responsable y estratégica”, señaló Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.

En un país megadiverso, el turismo es también una herramienta de paz y regeneración. En lugares antes golpeados por la violencia, hoy se construyen rutas de naturaleza, se rescatan saberes ancestrales y se crean oportunidades para jóvenes y mujeres. En cada río, montaña y sendero se teje un relato nuevo que combina desarrollo económico con conciencia ambiental.

El desafío y la oportunidad

Este Día Mundial del Turismo 2025, Colombia celebra cifras récord, pero sobre todo celebra el rostro humano de un turismo que transforma. Un turismo que no solo impulsa la economía nacional, sino que sana territorios, protege la biodiversidad y abre caminos de futuro para comunidades que antes se sentían olvidadas.

El reto ahora es consolidar este modelo: apoyar a los pequeños emprendedores, invertir en educación y capacitación, reducir la huella ambiental del sector y fortalecer la participación comunitaria. Solo así será posible que el turismo se convierta en una plataforma sostenible, inclusiva y resiliente.

En palabras de Oliver, el turismo “es una manera de dejar un legado”. Y como dice Diana, “sin turistas conscientes, no hay turismo de naturaleza”.

Hoy, Colombia entiende que cada viaje puede ser una experiencia transformadora: para quien llega y para quien recibe.

El turismo no es solo cifras. Es orgullo, resiliencia y futuro compartido.

