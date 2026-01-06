Destinos de Colombia entre los mejores del mundo para viajar en 2026

Cartagena es una de las ciudades más elegida por viajeros de todo el mundo. Foto: Getty Images

Colombia continúa fortaleciendo su posicionamiento en el mapa turístico internacional. De cara a las tendencias de viaje para 2026, reconocidos medios especializados incluyeron a Cartagena, el río Magdalena y Medellín entre los mejores destinos del mundo, resaltando la diversidad cultural, histórica, natural y creativa del país.

Estos reconocimientos se dan en el marco de la estrategia de promoción internacional liderada por ProColombia, en articulación con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, orientada a proyectar al país como un destino competitivo, sostenible y culturalmente vibrante.

“Estos reconocimientos confirman que Colombia hoy es un destino que inspira al viajero global por su autenticidad, su diversidad y su capacidad de transformar territorios a través del turismo. Cartagena, el río Magdalena y Medellín representan distintas formas de vivir el país, conectando historia, naturaleza, cultura y creatividad, siempre con un enfoque de desarrollo local”, afirmó Carmen Caballero, presidenta de ProColombia.

Cartagena, entre los mejores destinos del mundo según Lonely Planet

La ciudad de Cartagena fue incluida en el ranking The 25 Best Destinations in 2026 de Lonely Planet, que la destacó como un destino ideal para disfrutar de una vibrante vida nocturna y una profunda riqueza histórica.

El medio resaltó el encanto del centro histórico amurallado, su arquitectura colonial bien preservada y la reconversión de antiguas mansiones en hoteles boutique, restaurantes y espacios culturales. También subrayó la narrativa de resistencia y memoria presente en museos como el Museo de Oro Zenú y el Museo Histórico de Cartagena, así como la energía cultural de barrios como Getsemaní, hoy referente de arte urbano, música y vida nocturna.

El río Magdalena, protagonista del turismo fluvial según Travel + Leisure

En su listado The 50 Best Places to Travel in 2026, Travel + Leisure destacó al río Magdalena en la categoría Destinations for Moments on the Water, reconociendo el inicio de una nueva etapa para el turismo fluvial en Colombia.

El medio resaltó la operación de los nuevos cruceros de AmaWaterways, que recorren el río entre Cartagena y Barranquilla, conectando a los viajeros con poblaciones históricas como Mompox y Palenque, así como con ecosistemas de alta biodiversidad. El desarrollo de estos itinerarios, construido con participación comunitaria e indígena, fue señalado como un modelo de turismo que promueve conexiones significativas y beneficios locales.

Medellín, referente global de transformación urbana y creatividad

Medellín fue uno de los destinos colombianos más reconocidos en los rankings internacionales para 2026. Condé Nast Traveller la incluyó en su lista The Best Places to Go in 2026, destacando su proceso de reinvención urbana, su infraestructura de movilidad y el dinamismo de su escena gastronómica, que sumará un nuevo hito con el proyecto Wake, un complejo que integrará bienestar, ciencia y alta cocina con talento colombiano.

Por su parte, National Geographic seleccionó a la capital antioqueña en su ranking The Best Places in the World to Travel to in 2026, resaltando su escena artística transformadora, con espacios como la Comuna 13, el Festival de Arte Urbano, el Jardín Botánico, la Feria de las Flores y el legado de Fernando Botero.

Adicionalmente, Culture Trip incluyó a Medellín en su ranking The 100 Culture Trip’s Best of the Best for 2026, en la categoría Don’t worry, destacando cómo la ciudad ha superado estigmas del pasado para consolidarse como un destino vibrante, seguro y atractivo, con una escena cultural y de arte urbano reconocida a nivel internacional.

Con estos reconocimientos, Colombia reafirma su atractivo ante el viajero global y proyecta para 2026 una oferta turística diversa, auténtica y en constante evolución.

