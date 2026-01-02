Universal Orlando en 2026: la mejor forma de recorrer sus cuatro parques sin límites

Super Nintendo World, en Epic Universe. Foto: María Alejandra Castaño

Universal Orlando Resort comparte cinco ventajas de la entrada All Parks, una de las opciones más completas para quienes desean explorar sin restricciones los cuatro parques del complejo: Universal Studios Florida, Universal Islands of Adventure, Universal Volcano Bay y el nuevo Universal Epic Universe.

Pensado especialmente para el público internacional, el boleto All Parks ya se encuentra a la venta y se distingue por ofrecer máxima flexibilidad, sin necesidad de reservas previas ni condiciones ocultas.

Una entrada diseñada para el viajero internacional

A diferencia de otros boletos, All Parks no se vende en la taquilla del parque. Está orientado a familias y viajeros que buscan comodidad y libertad para disfrutar de Universal Orlando Resort a su propio ritmo, evitando complicaciones durante la planificación del viaje.

Acceso total y flexible por hasta 14 días

La principal característica de la entrada es la flexibilidad total. Permite entrar y salir de los cuatro parques cuantas veces se desee durante un periodo de hasta 14 días consecutivos, a partir del primer día de uso. Esto facilita adaptar la visita a las condiciones climáticas, descansar en el hotel o regresar al parque más tarde para espectáculos nocturnos, sin prisas ni itinerarios rígidos.

Universal Epic Universe, sin límites

Con All Parks, los visitantes pueden disfrutar repetidamente de Universal Epic Universe, el parque más reciente del complejo, que reúne más de 50 experiencias distribuidas en cinco mundos temáticos: Celestial Park, The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic, Super Nintendo World, How to Train Your Dragon – Isle of Berk y Dark Universe.

Beneficio Park-to-Park incluido

El boleto incluye la opción park-to-park, que permite cambiar de parque el mismo día. Esta ventaja es esencial para disfrutar del Hogwarts Express, la popular atracción que conecta Universal Studios Florida con Islands of Adventure, recreando el viaje del famoso tren del mundo de Harry Potter.

Sin reservas ni letra pequeña

Otro de los atractivos del All Parks es la simplicidad del proceso. No es necesario reservar días específicos ni gestionar accesos con anticipación. Basta con definir la fecha de la primera visita para activar el boleto. No hay condiciones ocultas ni restricciones adicionales, lo que brinda mayor libertad para organizar el viaje según las preferencias del visitante.

Con esta entrada, el gigante del entretenimiento refuerza su apuesta por ofrecer experiencias completas y memorables, combinando diversión, flexibilidad y conveniencia en una sola entrada. Para adquirirlo, la compañía recomienda consultar con un agente de viajes o visitar el sitio oficial de Universal Orlando Resort.

