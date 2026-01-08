Destinos en Colombia ideales para estar en contacto con la naturaleza y la calma

Foto: Lago de Tota. / Jonathan Lagos

En medio de la sobreestimulación digital y el ritmo acelerado de la vida diaria, los viajes están adquiriendo un nuevo significado para los colombianos: convertirse en espacios de pausa, bienestar y reconexión. Así lo revelan las Predicciones de Viaje 2026 de Booking.com, que evidencian un marcado interés por destinos tranquilos, alejados de las multitudes y en contacto directo con la naturaleza.

De acuerdo con el estudio, el 53 % de los viajeros colombianos afirma que viajaría específicamente para sentirse más cerca del mundo natural, priorizando paisajes abiertos, sonidos naturales y ritmos más pausados. Esta preferencia refleja una tendencia hacia experiencias que favorecen el equilibrio emocional y la desconexión del estrés cotidiano.

La búsqueda de calma también se traduce en la forma de vivir las vacaciones. El 26 % de los colombianos planea dedicarse a pasatiempos más tranquilos durante sus viajes, optando por actividades asociadas con la reflexión, la paciencia y los rituales restaurativos. Lejos del turismo acelerado, los viajeros están apostando por vivencias más conscientes y significativas.

Asimismo, la manera de explorar los destinos está evolucionando. Actividades como la observación de aves e insectos, las caminatas contemplativas y el contacto respetuoso con los ecosistemas ganan protagonismo. El 68 % de los colombianos encuestados aseguró que consideraría este tipo de experiencias como una forma de conectar más intensamente con el lugar que visita, demostrando un interés creciente por una relación más profunda y responsable con la naturaleza.

Destinos en Colombia para reconectar con la calma

Gracias a su diversidad geográfica y riqueza natural, Colombia ofrece múltiples escenarios ideales para este tipo de turismo lento y consciente:

Nuquí (Chocó): Entre selva tropical y el océano Pacífico, es un destino perfecto para la desconexión total, las caminatas en la naturaleza y el avistamiento de ballenas. Alojamiento recomendado: Ecohotel Luzul. Entre selva tropical y el océano Pacífico, es un destino perfecto para la desconexión total, las caminatas en la naturaleza y el avistamiento de ballenas. Alojamiento recomendado: Ecohotel Luzul.

Lago de Tota (Boyacá): Un entorno sereno rodeado de paisajes andinos, ideal para la contemplación, la pesca artesanal y caminatas junto al lago. Alojamiento recomendado: Cabaña con vista al lago de Tota. Un entorno sereno rodeado de paisajes andinos, ideal para la contemplación, la pesca artesanal y caminatas junto al lago. Alojamiento recomendado: Cabaña con vista al lago de Tota.

Jardín (Antioquia): Con su arquitectura tradicional, cafetales y senderos naturales, invita a un turismo lento enfocado en la observación de aves y la vida rural. Alojamiento recomendado: Hotel Plantación. Con su arquitectura tradicional, cafetales y senderos naturales, invita a un turismo lento enfocado en la observación de aves y la vida rural. Alojamiento recomendado: Hotel Plantación.

La Macarena (Meta): Más allá de Caño Cristales, la región ofrece espacios de profunda conexión con la biodiversidad y experiencias de interpretación ambiental. Alojamiento recomendado: Hostal Caño Nevera. Más allá de Caño Cristales, la región ofrece espacios de profunda conexión con la biodiversidad y experiencias de interpretación ambiental. Alojamiento recomendado: Hostal Caño Nevera.

Monguí (Boyacá): Un pueblo donde el tiempo parece detenerse, rodeado de montañas y senderos ideales para el descanso y la reflexión. Alojamiento recomendado: Hotel Boutique San Luis Monguí. Un pueblo donde el tiempo parece detenerse, rodeado de montañas y senderos ideales para el descanso y la reflexión. Alojamiento recomendado: Hotel Boutique San Luis Monguí.

Estas tendencias confirman que, para muchos colombianos, viajar ya no se trata solo de conocer nuevos lugares, sino de reencontrarse con la calma, la naturaleza y consigo mismos.

