Día del Amor y la Amistad en Bogotá: planes para reconectar en pareja o amigos

Los hoteles cuentan con opciones para todos los gustos y presupuestos en cualquier temporada del año, sobre todo, en fechas especiales como Amor y Amistad. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Septiembre llega con una excusa perfecta para detener la rutina y dedicar tiempo a quienes más queremos. El Día del Amor y la Amistad, que en Colombia se celebra cada tercer sábado del mes, mueve la agenda de la ciudad hacia experiencias que privilegian el bienestar, la gastronomía y los momentos compartidos, por encima de los regalos tradicionales.

Cada vez más parejas y grupos de amigos buscan planes que combinen descanso, exclusividad y memorias significativas. Hoteles y restaurantes de Bogotá se suman a esta tendencia con propuestas que van desde escapadas románticas hasta rituales de spa, brunches festivos y cenas con música en vivo.

Entre cócteles, risas y pizzas al atardecer

En 2024, según Fenalco, el 80 % de los colombianos planeaba celebrar el Día del Amor y la Amistad, confirmando que septiembre es una de las fechas más esperadas del año para compartir. La capital vibra distinto en este mes, ofreciendo planes para todos los estilos: desde un prerumba sofisticado en la 85 hasta una experiencia gastronómica relajada en el Parque de la 93.

El Parque de la 93 se ha consolidado como uno de los puntos de encuentro más emblemáticos de la ciudad. Su ambiente cosmopolita, las terrazas que lo rodean y la mezcla entre gastronomía, arte y vida urbana lo convierten en el lugar perfecto para quienes buscan un plan al aire libre y rodeado de buena energía.

Una de sus experiencias recomendadas está en el NH Urban 93 Royal, con un taller de pizzas donde cada grupo prepara su propia creación, desde recetas tradicionales hasta opciones gourmet, acompañadas de bebidas o cervezas. Los precios oscilan entre $65.000 y $95.000 por persona (incluyen una bebida o dos cervezas), ideal para grupos de 10 a 20 personas. Un plan para reír, ensuciarse las manos y disfrutar en la mejor compañía. El cierre perfecto: caminar hasta el parque, contemplar el atardecer y alargar la charla en sus terrazas.

Por su parte, la Calle 85 sigue siendo uno de los corredores más vibrantes de la capital, epicentro de bares, restaurantes y vida nocturna. Aquí, el movimiento constante de personas, la música y la coctelería crean el ambiente ideal para arrancar la noche. En el Avani Royal Zona T, los cócteles dan el tono festivo: desde un Avani Gin con almíbar de corozo y lychees hasta un Espresso Martini, perfecto para los amantes del café. Todo en un ambiente moderno que invita a brindar entre amigos antes de continuar la rumba en la 85.

Experiencias para sentir

Hilton Bogotá Corferias propone dos planes que integran hospitalidad de lujo, gastronomía en OKA Grill House y bienestar en su spa.

Escapada Romántica ($1.199.999): alojamiento con decoración especial, cena de tres tiempos con maridaje, spa para dos, coctelería, acceso a zonas húmedas y desayuno buffet.

Plan Romántico ($699.999): pensado para parejas que buscan una pausa íntima con alojamiento, spa, desayuno y detalles de cortesía.

👀🌎📄(Lea también: Viajar con sentido: el auge del turismo experiencial en Colombia)

“Hoy las parejas quieren mucho más que una velada romántica. Buscan vivir momentos transformadores, que incluyan bienestar, exclusividad y experiencias sensoriales”, explica Javier Cárcamo, gerente de Alimentos y Bebidas del hotel.

Grand Hyatt Bogotá también se suma a la celebración con cinco propuestas diseñadas para parejas, amigos o familias:

Una noche para dos en suites con detalles románticos y cena en Ushin Japanese & Grill (desde $829.000).

Ritual de spa con granada en Zaitania, inspirado en el amor y la abundancia ($980.000 por pareja).

Brunch de Amor y Amistad en Capitalino Restaurant, con estaciones dulces y saladas, Aperol spritz, mimosas y música en vivo ($250.000).

Menú exclusivo de septiembre en Ushin Japanese & Grill.

Bonos de regalo para noches, experiencias de spa o gastronomía.

“Queremos ofrecer experiencias que honren los vínculos y permitan disfrutar de la vida en su máxima expresión”, comenta Gerald Ursulet, gerente general del Grand Hyatt Bogotá.

👀🌎📄 (Lea también: Siete hoteles en Colombia: lujo, naturaleza y privacidad en su máxima expresión)

W Bogotá, un hotel de lujo reconocido por su diseño inspirado en la leyenda de El Dorado, apuesta por dos experiencias especiales para esta fecha:

Night Brunch Amor y Amistad Edition : el sábado 20 de septiembre, de 7:00 p.m. a 1:00 a.m., por $200.000. La propuesta incluye estaciones de comida, coctelería ilimitada, postres y DJ en vivo en el W Lounge y el Restaurante Jairo.

Stay in Love: un plan que incluye una noche de estadía en habitación estándar, Night Brunch Amor y Amistad Edition para dos personas, desayuno buffet en Restaurante Jairo, acceso a las áreas de Away Spa, valet parking y late check-out. Con un valor de $1.100.000 más impuestos, aplica para el 20 de septiembre de 2025.

Redescubrir la ciudad desde una mirada romántica

La capital se convierte en un punto de encuentro ideal para quienes buscan una escapada romántica sin salir de la ciudad. Desde cenas exclusivas hasta planes con spa y amenities especiales, los hoteles de OxoHotel en Bogotá invitan a disfrutar de una experiencia urbana con sello internacional.

Propiedades como The Artisan DC Hotel by Marriott, Coco Hotel, 84 DC Hotel, Chicó 97 Hotel, AC Hotel By Marriott Bogotá, Residence Inn By Marriott Bogotá y Courtyard by Marriott Bogotá Airport, junto a los Holiday Inn Express Parque 93 y Suites Bogotá, y el Hotel Distrito ZF, ofrecen múltiples escenarios para una velada diferente en el corazón de la ciudad.

Un brunch para celebrar los afectos

JW Marriott Bogotá propone un domingo para detener el tiempo y celebrar los afectos con el JW Brunch de Amor y Amistad. La experiencia tendrá estaciones internacionales con sabores de Italia, México, Perú, Francia, España, Estados Unidos y Colombia, además de propuestas especialmente diseñadas para la fecha: postres de chocolate y fresas, corazones de hojaldre rellenos y parrilladas para compartir.

El ambiente también será parte de la celebración, con decoración especial, rincones románticos para fotografías y música en vivo con clásicos de plancha que invitan a cantar en coro. “JW Brunch de Amor y Amistad no es solo para parejas; es para quienes creen que los afectos merecen celebrarse: con los amigos de siempre, con los padres, con los hijos o con quien uno elija compartir el domingo”, asegura Maurizio Di Munno, chef ejecutivo del hotel.

👀🌎📄(Lea también: En fotos: Fairchild, un recorrido por uno de los mejores jardines del mundo)

La cita será el próximo domingo 21 de septiembre, de 12:00 m a 4:00 p.m., en The Market y Circo Terraza. El valor por persona es de $219.900, una invitación a que la fecha se convierta en un recuerdo compartido alrededor de una mesa festiva.

Citas, fiesta y bienestar

El Hilton Bogotá prepara una agenda especial para el 19 y 20 de septiembre:

Cena en La Ventana (19 de septiembre): música en vivo y menú exclusivo con cóctel de bienvenida ($190.000 por persona).

Fiesta en Sky15 Rooftop: terraza con DJ, coctelería y gastronomía desde las 6:00 p.m.

Desayuno extendido de Amor y Amistad (20 de septiembre): sabores colombianos y ambiente familiar ($130.000 adultos, $65.000 niños).

Plan Viva el Amor ($1.175.000 por pareja): alojamiento, desayuno buffet, spa, cócteles, postre especial, cena de tres tiempos y acceso a piscina y gimnasio.

Más allá de un regalo

Según la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres), durante Amor y Amistad los restaurantes en Colombia registran un aumento del 20 % en ventas, lo que refleja la relevancia cultural de esta celebración. Este año, los hoteles de Bogotá no solo invitan a cenar o brindar, sino a reconectar a través de experiencias sensoriales que trascienden lo material.

Porque en el Día del Amor y la Amistad, el verdadero regalo no es el objeto, sino el recuerdo compartido.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.