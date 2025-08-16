Día Internacional de la Montaña Rusa: parques para vivir la adrenalina al máximo

Escucha este artículo
Velocidad, vértigo y gritos que se mezclan con la emoción. Cada 16 de agosto se celebra el Día Internacional de la Montaña Rusa, una fecha dedicada a homenajear una de las atracciones más icónicas de la ingeniería y el entretenimiento. Desde los parques más legendarios de Estados Unidos hasta destinos únicos en América Latina y Medio Oriente, la adrenalina sobre rieles tiene un lugar especial para cada tipo de aventurero.
Civitatis ha elaborado una lista de parques imprescindibles para conmemorar esta jornada en grande.
- Disney Parks – Estados Unidos, Francia y China (Hong Kong): En Disney, la fantasía convive con la velocidad. Clásicos como Space Mountain o la experiencia inmersiva de Star Wars: Galaxy’s Edge en Estados Unidos, el vértigo de Big Thunder Mountain y Hyperspace Mountain en París, o la sorprendente Big Grizzly en Hong Kong, hacen de cada recorrido un viaje único.
- Six Flags – Estados Unidos y México: Six Flags Magic Mountain, en California, ostenta el récord de mayor número de montañas rusas en un solo parque. En Ciudad de México, Medusa Steel Coaster y Superman El Último Escape llevan la adrenalina a nuevas alturas con giros extremos y velocidades sostenidas.
- Busch Gardens – Florida y Virginia: En Tampa Bay, Iron Gwazi y Montu desafían a los más valientes con caídas empinadas y recorridos invertidos. En Williamsburg, Griffon y Pantheon combinan paisajes impresionantes con lanzamientos de vértigo.
- Europa Park – Alemania: Considerado uno de los complejos temáticos más importantes de Europa, ofrece joyas como Silver Star y Blue Fire Megacoaster. Su ubicación en Rust, cerca de Friburgo y Estrasburgo, lo hace accesible para visitantes de todo el continente.
- Ferrari World – Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos: Aquí se encuentra Formula Rossa, la montaña rusa más rápida del planeta, que alcanza 240 km/h en menos de cinco segundos. Flying Aces y Turbo Track completan una experiencia extrema inspirada en la velocidad y el automovilismo.
- Beto Carrero World – Brasil: El parque temático más grande de América Latina cuenta con FireWhip, Star Mountain y Montaña Rusa Impulso, cada una diseñada para mantener el pulso acelerado de principio a fin.
Este 16 de agosto, el Día Internacional de la Montaña Rusa es la excusa perfecta para que fanáticos y curiosos se suban al carro —literalmente— de la adrenalina y celebren la emoción en sus destinos favoritos.
