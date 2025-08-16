Día Internacional de la Montaña Rusa: parques para vivir la adrenalina al máximo

Foto: Cortesía Civitatis

Velocidad, vértigo y gritos que se mezclan con la emoción. Cada 16 de agosto se celebra el Día Internacional de la Montaña Rusa, una fecha dedicada a homenajear una de las atracciones más icónicas de la ingeniería y el entretenimiento. Desde los parques más legendarios de Estados Unidos hasta destinos únicos en América Latina y Medio Oriente, la adrenalina sobre rieles tiene un lugar especial para cada tipo de aventurero.

Civitatis ha elaborado una lista de parques imprescindibles para conmemorar esta jornada en grande.

Disney Parks – Estados Unidos, Francia y China (Hong Kong): En Disney, la fantasía convive con la velocidad. Clásicos como Space Mountain o la experiencia inmersiva de Star Wars: Galaxy’s Edge en Estados Unidos, el vértigo de Big Thunder Mountain y Hyperspace Mountain en París, o la sorprendente Big Grizzly en Hong Kong, hacen de cada recorrido un viaje único.

Six Flags – Estados Unidos y México: Six Flags Magic Mountain, en California, ostenta el récord de mayor número de montañas rusas en un solo parque. En Ciudad de México, Medusa Steel Coaster y Superman El Último Escape llevan la adrenalina a nuevas alturas con giros extremos y velocidades sostenidas.

Busch Gardens – Florida y Virginia: En Tampa Bay, Iron Gwazi y Montu desafían a los más valientes con caídas empinadas y recorridos invertidos. En Williamsburg, Griffon y Pantheon combinan paisajes impresionantes con lanzamientos de vértigo.

Europa Park – Alemania: Considerado uno de los complejos temáticos más importantes de Europa, ofrece joyas como Silver Star y Blue Fire Megacoaster. Su ubicación en Rust, cerca de Friburgo y Estrasburgo, lo hace accesible para visitantes de todo el continente.

Ferrari World – Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos: Aquí se encuentra Formula Rossa , la montaña rusa más rápida del planeta, que alcanza 240 km/h en menos de cinco segundos. Flying Aces y Turbo Track completan una experiencia extrema inspirada en la velocidad y el automovilismo.

Beto Carrero World – Brasil: El parque temático más grande de América Latina cuenta con FireWhip, Star Mountain y Montaña Rusa Impulso, cada una diseñada para mantener el pulso acelerado de principio a fin.

Este 16 de agosto, el Día Internacional de la Montaña Rusa es la excusa perfecta para que fanáticos y curiosos se suban al carro —literalmente— de la adrenalina y celebren la emoción en sus destinos favoritos.

