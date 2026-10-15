Sierra en Perú, cultivos de Viñedos y dunas Foto: Leidy Barbosa Ramírez

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Diferencias entre montañas, sierras, cordilleras y serranías: así puede diferenciarlas Leidy Barbosa Ramírez Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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¿Montaña, sierra, cordillera o serranía? Cuando usted busca una ruta de senderismo, es común encontrar estos términos en las descripciones de los destinos, pero ¿sabe qué significan y por qué no son lo mismo? Aunque todos se relacionan con el relieve, hay diferencias en la forma en que se agrupan y se extienden las elevaciones del terreno. Y conocerlas puede cambiar la manera en que usted entiende el paisaje que recorre.

¿Qué es una montaña?

Una montaña es una elevación natural del terreno que se distingue por su altura y sus pendientes pronunciadas en comparación con el terreno que la rodea. Según la Universidad Nacional Autónoma de México, aunque no existe un criterio universal para definir qué es en sí una montaña, algunas fuentes utilizan los 700 metros sobre el nivel del mar como referencia para diferenciar una montaña de otras elevaciones. Sin embargo, su clasificación también depende de factores como la forma del relieve y el contexto geográfico.

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Además, una montaña se puede dividir en tres partes principales:

Cima o cumbre: es el punto más alto de la montaña.

es el punto más alto de la montaña. Ladera o falda: es la superficie inclinada que conecta la base con la cima.

es la superficie inclinada que conecta la base con la cima. Pie o base: es la parte inferior donde la montaña se une al terreno que la rodea.

¿Qué es una sierra y una serranía?

Una sierra es un conjunto de montañas que siguen una misma dirección y forman una especie de cadena. Sus cimas suelen tener picos y bordes irregulares que recuerdan los dientes de una sierra, de ahí su nombre. Por lo general, estas formaciones son menos extensas que una cordillera.

Una serranía también es un terreno montañoso, pero puede reunir varias elevaciones y conjuntos de montañas en una misma región. Sus cumbres pueden tener diferentes alturas y sus paisajes cambian según el clima y las condiciones del lugar. Eso sí, no siempre es más grande que una sierra: la diferencia entre ambos términos depende de cómo se ha nombrado y descrito cada formación geográfica.

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En Colombia, la Sierra Nevada de Santa Marta, en el Caribe, permite reconocer una formación montañosa que se eleva de manera independiente, con cumbres que sobresalen del paisaje y alcanzan grandes alturas, que además tienen en varias zonas esa parte puntiaguda y aserrada. Por su parte, la Serranía de la Macarena, en el Meta, presenta un conjunto de montañas y elevaciones de formas variadas que se extienden por el territorio, en lugar de concentrarse en un solo pico dominante.

¿Qué es una cordillera?

Según el Museo de Ciencias de Venezuela, una cordillera es un sistema montañoso formado por una sucesión de montañas conectadas entre sí, que se extiende a lo largo de grandes distancias. Se origina principalmente por procesos geológicos relacionados con el movimiento de las placas tectónicas, que provocan el plegamiento, la fractura y la elevación de la corteza terrestre. Por su extensión y características, constituye una de las principales formas del relieve del planeta.

Las cordilleras pueden extenderse por cientos o miles de kilómetros y atravesar varios países. En ellas se encuentran montañas de diferentes alturas, valles, mesetas, cañones y, en las zonas más elevadas, glaciares. Estas variaciones del relieve influyen en el clima, la disponibilidad de agua y la distribución de la vegetación, lo que favorece la presencia de numerosos ecosistemas y especies adaptadas a distintas condiciones ambientales.

En Colombia, el principal ejemplo es la cordillera de los Andes, que atraviesa el occidente del país y se divide en tres ramales: las cordilleras Occidental, Central y Oriental. Estas formaciones influyen en la diversidad de paisajes, climas y ecosistemas del territorio nacional, desde los bosques andinos hasta los páramos de alta montaña, y son fundamentales para el abastecimiento de agua de numerosas poblaciones.

¿Entonces cuáles son las diferencias concretas de cada una?

Si usted disfruta del senderismo o el trekking, seguramente se ha encontrado con estos términos al buscar rutas para caminar, explorar paisajes o ascender a una cumbre. Aunque suelen utilizarse para describir destinos de montaña, cada uno hace referencia a características distintas del relieve. Conocerlas le ayudará a comprender mejor los paisajes que recorre y el tipo de formación geográfica que encontrará en el camino.

Una montaña es una elevación natural del terreno, puede encontrarse aislada o formar parte de un sistema montañoso. Una sierra, por su parte, es un conjunto de montañas alineadas, parecidas a los dientes de una sierra. Por consiguiente, una serranía es un territorio no tan grande, pero que reúne diferentes elevaciones y conjuntos de montañas y, por último, una cordillera es un sistema montañoso extenso que puede abarcar varias sierras, valles y otras formas del relieve. Sin embargo, estas distinciones no son absolutas, pues el uso de los términos puede variar según la región.

Conocer estas diferencias le ayudará a entender cómo se organiza el relieve y cómo se agrupan las elevaciones, desde una montaña hasta grandes sistemas montañosos. Esta relación también permite imaginar recorridos cada vez más extensos, desde el ascenso a una cumbre hasta travesías de varios días por una cordillera, donde el trekking puede exigir mayor resistencia física, planificación y preparación.

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