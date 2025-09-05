Diferencias entre paquete turístico y circuito: guía para elegir y reservar

Turquía se puede visitar varias veces en diferentes temporadas a un precio asequible y siempre tendrá algo atractivo por descubrir. Foto: Getty Images - Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Disfrutar unos días fuera de casa, escapar de la rutina y vivir experiencias únicas en familia es el sueño de muchos colombianos. Hoy, la oferta turística en Colombia, Latinoamérica y el mundo se ha diversificado, abriendo la puerta a más planes y opciones de viaje que muchos aún desconocen. Con el propósito de orientar a los viajeros, Viajes Falabella compartió una guía para explicar dos tipos de viajes que marcan tendencia: los paquetes turísticos y los circuitos.

Dos estilos de viaje en crecimiento

De acuerdo con la agencia multicanal, ambos formatos han sido tendencia durante 2025: los paquetes turísticos han crecido un 50 % en lo que va del año, mientras que los circuitos aumentaron un 12 %.

Paquetes turísticos: viajar y ahorrar

Los paquetes turísticos son reservas que incluyen dos o más servicios, como vuelos y hotel, o alojamiento con actividades en el destino. Según Daniel Figueroa, gerente comercial de Viajes Falabella Colombia, “permiten ahorrar hasta un 30% en las reservas, facilitan la organización del viaje y ayudan a evitar imprevistos”.

Algunos ejemplos actuales de la agencia son:

San Andrés desde Bogotá: desde $1.099.971 por persona, con vuelos y 3 noches de alojamiento.

Barranquilla desde Bogotá: desde $719.992 por persona, por 4 días y 3 noches.

Panamá: desde $2.599.653 por persona, por 5 días y 4 noches.

Punta Cana: desde $3.149.741 por persona, con plan todo incluido durante 7 días y 6 noches.

Circuitos: sumar kilómetros y experiencias

Los circuitos turísticos son recorridos organizados que incluyen traslados, alojamiento, alimentación y actividades en varios destinos. Suelen ser la opción ideal para quienes desean conocer varias ciudades en un mismo viaje.

👀🌎📄(Vea también: LATAM trae su cabina Premium Economy a Bogotá: confort, regalos y premios)

Algunas alternativas destacadas son:

Clásico circuito europeo: 18 días recorriendo Madrid, París, Viena, Roma, Barcelona y más.

Circuito Ciudad Sagrada en Perú: 4 días y 3 noches en Cusco, Valle Sagrado y Machu Picchu, desde $2.887.559 por persona.

Circuito por Turquía: 9 días por Estambul, Capadocia, Éfeso y Kusadasi, desde $2.927.904 por persona.

Circuito Madrid–París: 7 días y 6 noches, con hotel, desayunos y guía acompañante, desde $3.448.903 por persona.

Consejos para reservar

En el caso de los circuitos, los vuelos al primer destino no siempre están incluidos, pero pueden añadirse al momento de la compra para obtener un mejor precio. También es clave revisar los requisitos de entrada de cada país y contar con asesoría personalizada.

Para resolver dudas y acceder a promociones, los viajeros pueden comunicarse con Viajes Falabella a través de videollamadas, WhatsApp, la aplicación móvil o visitar cualquiera de sus 31 tiendas físicas en Colombia, donde más de 100 especialistas en turismo acompañan el proceso antes, durante y después del viaje.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.