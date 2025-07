Disney fusiona música y gastronomía con conciertos de Jesse & Joy, Bacilos y más

Bacilos participará en el “Eat to the Beat” de Epcot. Foto: EFE - ADRIANA THOMASA

Del 28 de agosto al 22 de noviembre, la música y la gastronomía se fusionan en una celebración sin igual durante el EPCOT International Food & Wine Festival, presentado por CORKCICLE. Este año, el festival sube el volumen con el regreso de la esperada serie de conciertos Eat to the Beat 2025, presentada por Florida Blue.

Con el telón de fondo del America Gardens Theatre en EPCOT, esta serie de conciertos ofrece un dinámico “soundtrack” para acompañar la experiencia culinaria del festival. Artistas internacionales consagrados y talentos emergentes se presentarán en vivo, creando momentos únicos para los fanáticos de todos los géneros.

Programación destacada de Eat to the Beat 2025

29 y 30 de agosto: Joey Fatone & Friends

31 de agosto y 1 de septiembre: MercyMe

5 y 6 de septiembre: KT Tunstall (NUEVO)

7 y 8 de septiembre: TobyMac

12 al 14 de septiembre: STARSHIP con Mickey Thomas

15 de septiembre: Bacilos

19 y 20 de septiembre: Sheila E.

21 y 22 de septiembre: Ben Rector (NUEVO)

26 y 27 de septiembre: Tiffany

28 y 29 de septiembre: Jesse y Joy

3 y 4 de octubre: Baha Men

5 y 6 de octubre: Por determinar

10 y 11 de octubre: The Wanted (NUEVO)

12 y 13 de octubre: The Fray

17 al 20 de octubre: Hanson

24 y 25 de octubre: Hoobastank

26 y 27 de octubre: Smash Mouth

31 de octubre y 1 de noviembre: Big Bad Voodoo Daddy

2 y 3 de noviembre: Boyz II Men

7 y 8 de noviembre: David Archuleta

9 y 10 de noviembre: Jordin Sparks (NUEVO)

14 de noviembre: Bowling For Soup (NUEVO)

16 de noviembre: The Beach Boys (NUEVO)

📣 Más artistas serán anunciados próximamente.

Los conciertos se celebran varias veces al día, y la entrada está incluida con el boleto de acceso al parque EPCOT. Los asientos son por orden de llegada, por lo que se recomienda llegar con anticipación.

Para una experiencia completa, los visitantes pueden adquirir los paquetes de comida Eat to the Beat, que incluyen una comida (desayuno, almuerzo o cena), con plato principal y postre o buffet completo, una bebida (alcohólica o no alcohólica) y asientos reservados para un concierto el mismo día.

📅 Reservas disponibles a partir del 16 de julio de 2025.

Con una vibrante mezcla de sabores y sonidos, Eat to the Beat 2025 promete ser una de las experiencias más memorables del año en Walt Disney World Resort.

