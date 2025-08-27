Disney World estrena “The Beak and Barrel”, la nueva taberna pirata en Magic Kingdom

Foto: DISNEY - Cortesía Walt Disney World Resort

A partir del próximo 29 de agosto, Walt Disney World Resort en Florida abrirá las puertas de "The Beak and Barrel", una taberna con temática pirata que promete convertirse en una de las experiencias más inmersivas de Magic Kingdom.

Ubicada en Adventureland, esta nueva propuesta invita a piratas, villanos, bandidos y bucaneros de todas las edades a sumergirse en la vida pirata a través de bebidas refrescantes, bocadillos, canciones marineras, relatos de aventuras y sorpresas encantadoras.

Una experiencia gastronómica al estilo de los Siete Mares

Inspirada en la clásica atracción y en las películas de "Piratas del Caribe", la taberna ofrecerá un menú lleno de referencias al universo pirata. Entre las opciones destacan:

Island Provisions , un plato para compartir con chips de plátano, tortillas de maíz azul, pan tostado y diversas salsas.

Kraken’s Katch, una ensalada fría con pulpo marinado, aceitunas, pimientos, aguacate y espuma de pimiento piquillo y almendras.

En cuanto a bebidas, se podrán disfrutar creaciones como:

The Cursed Treasure , un cóctel sin alcohol con leche de coco, trocitos de galleta, espuma de vainilla y una galleta pirata dorada.

Plunderer’s Punch, preparado con ron especiado Kraken Black, mora, vainilla y cítricos, servido en un tarro pirata en forma de calavera que los visitantes podrán llevarse como recuerdo.

El menú también incluirá vinos, cócteles, licores y cervezas de barril exclusivas.

Un viaje a la vida pirata

Más allá de la comida y bebida, The Beak and Barrel está diseñada como una experiencia inmersiva. Los visitantes serán recibidos con cantos y bailes al ritmo de canciones marineras y podrán intercambiar historias con piratas de los Siete Mares.

Cada área de la taberna ofrece un ambiente diferente: desde The Mess y el Mapmaker’s Room, hasta el Captain’s Quarters, con detalles como barcos en botellas librando batallas o habitaciones llenas de secretos piratas por descubrir.

Mercancía exclusiva

La aventura no estaría completa sin un recuerdo. En Plaza del Sol Caribe Bazaar, los visitantes encontrarán productos inspirados en la taberna, como la camiseta oficial de The Beak and Barrel y un peluche de loro diseñado para llevar al hombro.

Lo que debes saber

La experiencia tiene una duración aproximada de 45 minutos .

Es apta para todas las edades, aunque los visitantes deben ser mayores de 21 años para consumir alcohol y presentar una identificación válida con foto.

Existe un límite de dos bebidas alcohólicas por persona .

Se recomienda realizar reservas previas a través de la aplicación MyDisneyExperience .

Es necesario contar con un boleto válido y reservación para Magic Kingdom en la misma fecha.

Con esta nueva taberna pirata, Disney continúa ampliando la oferta inmersiva de Magic Kingdom, llevando a los visitantes a zarpar en una aventura que combina sabor, música y la magia de los mares.

