Walt Disney World Resort estrena un espectáculo 4D único inspirado en Zootopia

Judy Hopps y Nick Wilde estrenan sus nuevos looks inspirados en la película "Zootopia 2" de Walt Disney Studios. Los visitantes podrán conocerlos en el Zoogether Day Gathering Spot del parque temático Disney's Animal Kingdom. Foto: Walt Disney World - Cortesía

La magia del mundo animal cobrará nueva vida en Walt Disney World Resort con la inauguración de Zootopia: Better Zoogether!, un espectáculo 4D inspirado en las exitosas películas de Walt Disney Animation Studios Zootopia y la esperada secuela Zootopia 2. La nueva atracción abrirá oficialmente sus puertas el 7 de noviembre de 2025 en el icónico Tree of Life Theater de Disney’s Animal Kingdom.

El show transportará a los visitantes a una vibrante celebración del Zoogether Day, la festividad que conmemora la unidad entre los diversos hábitats de la ciudad de Zootopia. La experiencia promete sorprender con presentaciones únicas: desde espectáculos de patinaje sobre hielo en Tundratown, natación sincronizada en Marsh Market, shows de drones en miniatura sobre Little Rodentia y un gran cierre con la superestrella Gazelle.

La conducción estará a cargo de Hedi Howler, un personaje original creado especialmente para esta producción, quien transmitirá en vivo la energía y diversidad de Zootopia en una fiesta inolvidable.

El espectáculo contará con la participación de Ginnifer Goodwin y Jason Bateman, que regresan para dar voz a Judy Hopps y Nick Wilde, respectivamente. Además, creativos de renombre como Jared Bush y Byron Howard colaboraron estrechamente con Walt Disney Imagineering y Disney Animation para dar forma a esta innovadora propuesta.

Como complemento, los visitantes podrán conocer a Judy y Nick en un nuevo punto de encuentro en Discovery Island: el Zoogether Day Meeting Spot, donde lucirán sus atuendos de Zootopia 2, película que se estrenará en cines el 26 de noviembre de 2025.

Ubicada en el corazón del Tree of Life, Zootopia: Better Zoogether! refuerza el mensaje central de las películas: la importancia de la unidad, la diversidad y la conexión entre todos los seres vivos. Con esta nueva atracción, Disney’s Animal Kingdom invita a los visitantes a reflexionar sobre cómo nuestras decisiones impactan al planeta, al mismo tiempo que disfrutan de una aventura inmersiva y divertida.

Este noviembre, el reino animal de Disney se llenará de ritmo, amistad y color con la llegada de Zootopia: Better Zoogether! —una experiencia que promete ser el nuevo imperdible de Walt Disney World Resort.

