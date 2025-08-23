Diversión en alza: parques colombianos reciben más familias y crecen un 10 % en 2025

El sector se mantiene sólido, con más de 18 millones de visitantes al año y 30.000 empleos directos. Foto: Cortesía Fontur

El sector de parques de diversiones, atracciones y centros de recreación familiar en Colombia cerró el primer semestre de 2025 con un crecimiento del 10 %, gracias al buen desempeño durante las vacaciones escolares de junio y julio, así como las festividades de San Pedro, que dinamizaron el turismo interno.

El balance fue presentado por la Asociación Colombiana de Atracciones y Parques de Diversiones (Acolap), que agrupa a más de 125 afiliados en 19 departamentos, entre ellos Salitre Mágico, Mundo Aventura, Piscilago, Panachi, Multiparque, Hacienda Nápoles y cadenas nacionales como Happy City, Playland y City Park.

Según Ángela Díaz, directora ejecutiva de Acolap, el resultado es alentador pese a los desafíos: “En medio de un entorno retador, marcado por inflación, altos costos de operación y nuevas regulaciones laborales, resulta reconfortante comprobar que las familias colombianas siguen apostando por la recreación y el turismo interno. Esta industria continúa siendo motor de empleo, desarrollo local y transformación social”, afirmó.

Recuperación desigual en las regiones

El informe evidenció contrastes en el desempeño regional. Mientras parques en Bogotá, Medellín, Cali y zonas urbanas ligadas a centros comerciales mantuvieron buena afluencia, otras regiones como Catatumbo, Cauca, Meta y sectores rurales del Huila enfrentaron dificultades por problemas de conectividad vial y percepción de inseguridad.

En contraste, destinos del Eje Cafetero, Boyacá y Cundinamarca crecieron un 17 % frente a 2024, con especial repunte en el corredor Bogotá–Girardot–Melgar–Ibagué tras la reapertura de la vía Bogotá–Girardot.

Retos de costos y regulación

El gremio alertó sobre las altas cargas operativas derivadas del mantenimiento técnico, la contratación de personal especializado, la energía con sobretasa incluida y el cumplimiento de protocolos de seguridad. La reciente reforma laboral también impacta con mayores costos en recargos, horas extra y prestaciones.

“El alza de tarifas energéticas o el incremento en cargas laborales puede hacer inviable la operación de muchos parques pequeños y medianos. Necesitamos una política pública que reconozca a este sector como estratégico para el turismo y el empleo”, recalcó Díaz.

Pese a estas presiones, el sector se mantiene sólido, con más de 18 millones de visitantes al año y 30.000 empleos directos, consolidándose como un eje clave de la economía turística nacional.

Proyecciones para el segundo semestre

Acolap anunció una agenda que incluye:

Misión técnica a China (octubre 2025): visita a parques y fábricas proveedoras en Hong Kong, Guangzhou, Zhuhai y Shanghái.

Certificación internacional AIMS (agosto-septiembre): Colombia es el único país en Latinoamérica con implementación oficial de este programa de seguridad en atracciones.

20 años de ACOLAP: conferencia de gerentes, rueda de negocios virtual, presentación de libro conmemorativo y anuncio de sedes para próximos encuentros gremiales.

Diálogo con el Gobierno: encuentro con la nueva ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas, para discutir seguridad, promoción y formalización del sector.

Industria de la felicidad

Acolap concluyó su balance destacando el papel social de los parques: “El segundo semestre será determinante para consolidar al sector como referente de entretenimiento seguro, sostenible y competitivo. Apostamos por una industria que se adapta, que cuida y que transforma. Somos la industria de la felicidad”, afirmó Díaz.

