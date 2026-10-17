Dólar a la baja: los 10 destinos internacionales más económicos para viajar desde Colombia

El análisis de Kayak muestra tarifas aéreas desde COP 923.941 para viajes de ida y vuelta y reducciones de hasta 17 % en los precios de los tiquetes. Foto: Getty Images

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La evolución del dólar frente al peso colombiano abre un nuevo escenario para quienes planean viajar al exterior. A este comportamiento de la tasa de cambio se suman las variaciones en los precios de los tiquetes aéreos y el alojamiento, que pueden incidir en el presupuesto de los viajeros.

Un análisis de Kayak, buscador de viajes, examinó las búsquedas de vuelos realizadas por colombianos y los precios promedio de tiquetes y hoteles en destinos internacionales donde el dólar estadounidense es la moneda oficial o se acepta ampliamente como medio de pago. El estudio contempla viajes hasta finales de octubre de 2026 y muestra reducciones en las tarifas de varios destinos de América.

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Miami, EE. UU., encabeza la lista de lugares analizados con mayor crecimiento en el interés de los viajeros colombianos. Las búsquedas de vuelos hacia esta ciudad aumentaron 36 % frente al mismo periodo de 2025. Al mismo tiempo, el precio promedio de los tiquetes de ida y vuelta en clase económica cayó 8 %, hasta COP 1.410.574, mientras que las tarifas hoteleras disminuyeron 16 %, según Kayak.

Otros destinos también registraron descensos en los precios de los vuelos. En Oranjestad, Aruba, la reducción fue de 17 %, con una tarifa promedio de COP 1.222.621 para trayectos de ida y vuelta. En Willemstad, Curazao, la disminución llegó a 7 %, con un precio promedio de COP 1.488.758.

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En cuanto al alojamiento, Orlando, EE. UU., presentó una caída de 16 % en los precios promedio de los hoteles frente al mismo periodo del año anterior. Nueva York, EE. UU., registró una disminución de 15 %, mientras que Cancún, México, y Ciudad de Panamá reportaron reducciones de 11 % y 10 %, respectivamente.

Alejandro Lombana, director sénior comercial para Latinoamérica de Kayak, señaló que los viajeros pueden encontrar tarifas hoteleras hasta 16 % más bajas en algunos destinos de América. También destacó el uso de herramientas como las alertas de precios para hacer seguimiento a las tarifas y tomar decisiones de reserva con más información.

Los destinos con los vuelos más económicos

Aruba figura entre las opciones para viajar al Caribe. Foto: Cortesía: Autoridad de Turismo de Aruba

El análisis también identificó diez destinos internacionales con tarifas promedio inferiores a COP 1,6 millones para vuelos de ida y vuelta en clase económica durante el periodo comprendido entre agosto y octubre de 2026.

Ciudad de Panamá ocupa el primer lugar, con un precio promedio de COP 923.941. Le siguen Ciudad de Guatemala, con COP 1.092.215, y Santo Domingo, República Dominicana, con COP 1.157.849.

Entre las opciones con tarifas inferiores a COP 1,5 millones también figuran Aruba, Lima (Perú), Cancún, Miami, Punta Cana y Curazao. Fort Lauderdale, en Estados Unidos, completa el listado, con un precio promedio de COP 1.546.462.

Los diez destinos con los vuelos de ida y vuelta más económicos, según el buscador de viajes son:

Ciudad de Panamá, Panamá: COP 923.941. Ciudad de Guatemala, Guatemala: COP 1.092.215. Santo Domingo, República Dominicana: COP 1.157.849. Oranjestad, Aruba: COP 1.222.621. Lima, Perú: COP 1.296.645. Cancún, México: COP 1.382.134. Miami, Estados Unidos: COP 1.410.574. Punta Cana, República Dominicana: COP 1.451.424. Willemstad, Curazao: COP 1.488.758. Fort Lauderdale, Estados Unidos: COP 1.546.462.

Aunque la tasa de cambio puede favorecer el presupuesto de quienes viajan desde Colombia, el costo final depende de factores como las tarifas aéreas, el alojamiento, la temporada y los gastos durante la estadía. Por eso, comparar precios y monitorear sus variaciones puede ayudar a identificar oportunidades de ahorro al organizar un viaje internacional.

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