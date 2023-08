¿Dónde comer? 5 lugares para disfrutar la mejor comida de Los cabos, México

Animalon By The Sea: Un bote de 49 pies con detalles de lujo únicos se convierte en Animalon By The Sea, un restaurante con una propuesta diferente que resalta la belleza paisajística y gastronómica de Los Cabos. El Sunset Journey de 3 horas comienza desde la Marina de Cabo San Lucas y navega a través del Mar de Cortés, con vistas de cerca del Arco, la Playa del Amor y mucho más. Muy a menudo es posible compartir un menú de temporada de 5 tiempos, donde el chef Javier Plascencia lleva a una experiencia gastronómica a través de los sabores de La Baja, México, con vida marina como ballenas, leones marinos y delfines, pues este restaurante hace de la comida, la bebida y los paisajes una experiencia holística, donde todos los elementos interactúan como un todo.