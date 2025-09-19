Dónde hacer snorkel: 41 experiencias únicas alrededor del mundo

Las Islas de Las Bahamas ofrecen pesca, buceo, inolvidables paseos en bote y miles de kilómetros de aguas cristalinas y playas consideradas entre las más espectaculares del planeta. Foto: Cortesía Las Bahamas

Si está en un destino con mar, seguramente querrá descubrir los secretos que se esconden bajo la superficie. Ahí es donde comienza la magia del snorkel, también conocido como buceo con tubo. Con solo una máscara y un tubo especial, podrá flotar tranquilamente sobre el agua y respirar mientras contempla de cerca la vida marina. No es necesario sumergirse a gran profundidad; basta con deslizarse por la superficie para asomarse a un universo de colores, corales y peces que parecen salidos de otro mundo.

Pensando en quienes buscan estas experiencias, Condé Nast Traveller reunió un ranking con los 41 mejores lugares del mundo para hacer snorkel. Desde mares tropicales de aguas cristalinas hasta encuentros con fauna sorprendente, esta lista es una invitación a ponerse las aletas y lanzarse a la aventura.

Para elaborar este ranking se tuvieron en cuenta destinos de diferentes regiones del mundo, seleccionados por la singularidad de sus paisajes submarinos, la biodiversidad de especies marinas y la accesibilidad para los visitantes. Se evaluó la posibilidad de vivir experiencias únicas, como nadar entre formaciones geológicas excepcionales, observar animales en su hábitat natural y disfrutar de condiciones seguras y agradables para el buceo en superficie.

Además, se consultaron recomendaciones de expertos en ecoturismo y snorkeling, así como reseñas de viajeros que han visitado estos lugares. Se priorizaron sitios que ofrecen un equilibrio entre conservación del ecosistema, facilidad de acceso y variedad de actividades, para garantizar que la experiencia sea memorable y sostenible.

Islas Mamanuca, Fiyi

Fiyi es reconocida como la capital mundial del coral blando, pues ofrece más de 390 especies, esto hace que este destino único ofrezca snórkel excepcional en sus más de 300 islas y 500 arrecifes. Sus aguas tropicales ricas en nutrientes atraen una impresionante vida marina que incluye tiburones de arrecife, tiburones toro, tiburones tigre, delfines, tortugas y mantarrayas. Destaca además sus lagunas tranquilas con excelente visibilidad y jardines de coral exuberantes poblados por peces de arrecife de colores vibrantes.

Si usted está interesado en ir, las Islas Mamanuca forman un archipiélago volcánico compuesto por 20 islas, las cuales están situados entre Nadi y las Islas Yasawa. Este destino turístico popular, que incluye la famosa isla Monuriki donde se filmó “Náufrago”, ofrece playas de arena blanca, aguas azules cristalinas y la refrescante influencia de los vientos alisios.

Belice

Belice, el país más septentrional de Centroamérica, posee la segunda barrera de coral más grande del mundo con más de 320 kilómetros de extensión a lo largo de su costa caribeña. Sus aguas turquesas albergan una rica vida marina y ofrecen experiencias de snórkel excepcionales, destacando el legendario Gran Agujero Azul—un enorme cenote antiguo con estalactitas y tiburones de arrecife—y la Reserva Marina Hol Chan en Cayo Ambergris, el destino de snórkel más popular del país con corales coloridos y tortugas marinas acostumbradas a los visitantes. Los aventureros también pueden explorar Shark Ray Alley para nadar con mantarrayas y tiburones nodriza entre los cientos de cayos que componen esta destino.

Ciudad de Belice, la mayor ciudad del país y antigua capital hasta 1970, sirve como el principal puerto y centro económico ubicado estratégicamente en la desembocadura del río Belice. Fundada a mediados del siglo XVII por piratas y comerciantes británicos sobre el sitio de la antigua ciudad maya Holzuz, la ciudad ha sobrevivido a múltiples desastres naturales, incluyendo los devastadores huracanes de 1931 y 1961 que la destruyeron casi por completo. Si quiere visitar este destino, la ciudad se divide geográficamente en dos zonas principales: Northside (que incluye áreas como Fort George con sus sitios coloniales históricos) y Southside (que abarca el centro urbano y la zona portuaria), manteniéndose como punto de acceso crucial a las maravillas submarinas de Belice y sus extensas áreas selváticas que albergan importantes ruinas mayas como Caracol, Lamanai y Altún Ha.

Sipadan, Malasia

Sipadan, una pequeña isla malasia ubicada en el mar de Célebes frente a la costa de Sabah en Borneo, es reconocida mundialmente como uno de los mejores destinos de buceo del planeta. Esta única isla oceánica de Malasia se formó por coral sobre un volcán extinto que se eleva 600 metros desde el fondo marino. Su extraordinaria biodiversidad marina incluye tiburones de arrecife, barracudas, mantarrayas, rayas águila, tiburones martillo, tiburones ballena y grandes poblaciones de tortugas verdes y carey. Los nueve sitios de buceo principales, como el legendario Barracuda Point donde miles de barracudas giran en formaciones hipnóticas, ofrecen experiencias submarinas únicas con muros de coral verticales que caen hacia el azul profundo.

En 2004, Sipadan fue declarada reserva natural y se clausuraron todos los resorts existentes para proteger su ecosistema marino excepcional, permitiendo ahora solo visitas diurnas para un máximo de 200 buzos por día. Los visitantes deben alojarse en las islas vecinas de Mabul o Kapalai, como el Sipadan-Kapalai Dive Resort con sus villas sobre el agua. La mejor época para visitarla es de abril a noviembre, cuando las aguas están calmas y la visibilidad es óptima, especialmente entre mayo y julio.

Silfra, Islandia

Silfra, una fisura ubicada en el lago Þingvallavatn dentro del Parque Nacional Þingvellir de Islandia (Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO), representa el único lugar del mundo donde se puede practicar snórkel literalmente entre dos placas tectónicas: la norteamericana y la euroasiática. Esta formación geológica se originó como una cueva subterránea que se ha expandido a través de terremotos que ocurren aproximadamente cada diez años, separando las placas continentales unos 2 centímetros adicionales anualmente. El agua cristalina de Silfra proviene del glaciar Langjökull, que tras ser bloqueado por lava volcánica hace miles de años, ahora se filtra a través de roca de lava porosa.

La experiencia de snórkel en Silfra requiere traje seco debido a las temperaturas gélidas del agua glacial, pero ofrece una visibilidad excepcional de hasta 120 metros que la ha posicionado entre los 50 mejores destinos de buceo del mundo según CNN. Los buzos profesionales han dividido Silfra en tres secciones principales: la Entrada, la Catedral (una fisura de 100 metros de longitud donde se aprecian las vistas más impactantes) y la Laguna, con profundidades que alcanzan hasta 63 metros en su punto más profundo.

Arrecife de Ningaloo, Australia Occidental

El arrecife de Ningaloo, conocido en lengua aborigen como Nyinggulu, es el mayor arrecife costero de Australia y uno de los más grandes del mundo. Ubicado a unos 1200 km al norte de Perth, es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y forma parte del Parque Marino de Ningaloo. A diferencia de otros arrecifes, es muy fácil acceder a él desde la orilla, por lo que solo se necesita un esnórquel y una máscara para explorar sus aguas claras.

Aquí hay más de 500 especies de peces tropicales y 300 especies de coral, además es el hogar de tiburones ballena —el pez más grande del mundo— que llegan entre marzo y julio para alimentarse tras el desove anual de coral. También se pueden ver mantarrayas, tortugas verdes, carey y bobas, ballenas jorobadas en su migración, delfines y dugongos. Los mejores puntos para hacer snorkel desde la playa son Lakeside, Turquoise Bay, Oyster Stacks y Coral Bay, mientras que en Exmouth y Coral Bay se organizan excursiones para nadar con tiburones ballena y bucear en el arrecife.

Más allá del mar, Ningaloo ofrece paisajes espectaculares en el Parque Nacional Cape Range, con cañones y gargantas de roca roja, así como rutas en 4x4 y acampada en estaciones como Red Bluff, Quobba y Gnaraloo, cerca de Carnarvon.

Otros destinos en el ranking:

