Cartagena se consolida como capital de bodas de destino con Wedding Dreams 2025

La ciudad amurallada se prepara para convertirse en el epicentro del turismo de romance con la realización de Cartagena Wedding Dreams + Wedding Forum 2025, que se llevará a cabo del 22 al 24 de septiembre. Este encuentro reunirá a los principales referentes de la industria de bodas y eventos de lujo, consolidando a la capital de Bolívar como uno de los destinos más importantes para celebraciones de alto nivel en América Latina y el mundo.

El evento, considerado el más relevante de la región en su categoría, ofrecerá una experiencia integral con conferencias, workshops especializados, pasarelas de moda, networking estratégico, muestra comercial, gastronomía y espacios innovadores como Dreams Experience y Pop Art. Todo enmarcado en la magia histórica y caribeña de Cartagena, que continúa posicionándose como escenario ideal para bodas de destino.

Voces de talla mundial

La agenda académica contará con reconocidos expertos internacionales como Mauricio Kirschner (México), Emilio Olabarrieta y Yizette Cifredo (Puerto Rico), Meltem Bayazıt Tepeler (Turquía), Chris J. Evans (Estados Unidos), Arun Bablani (Dubái), Sabina de Szyszlo (Perú) y Cata Droguett Parra (Chile). Sus ponencias abarcarán desde creatividad y tendencias globales hasta sostenibilidad, hospitalidad y expansión de mercados.

La presentación de la agenda estará a cargo de Ana de Agosto, destacada wedding planner y educadora puertorriqueña.

La iniciativa es un evento de ciudad que cuenta con el respaldo de la Alcaldía de Cartagena, Gobernación de Bolívar, Corpoturismo, Cotelco, Procolombia, la Cámara de Comercio, entre otras entidades y hoteles aliados, que han unido esfuerzos para fortalecer a la ciudad como destino de romance.

Experiencias abiertas y emprendimiento

Además de las actividades especializadas, se abrirá al público el Dreams Experience, con charlas y encuentros cercanos junto a personalidades como Kika Rocha, María Paola Mejía, Jessica de la Peña y reconocidas influencers de estilo de vida.

La novedad de este año será el Pop Art, un espacio que reunirá a cerca de 15 marcas emergentes con propuestas innovadoras en moda, accesorios y servicios para bodas, promoviendo el talento y emprendimiento local.

Una agenda de lujo

El evento arrancará el 22 de septiembre con una pasarela en el Castillo San Felipe de Barajas, a cargo del diseñador colombiano Andrés Pajón. El 23 se desarrollará la feria y la programación académica en el Centro de Convenciones de Las Américas, seguida de un cóctel en el Hotel Sofitel Legend Santa Clara. La clausura será el 24 de septiembre con una gran celebración en la playa del Hotel Las Américas.

Compromiso con la industria

El comité organizador, integrado por reconocidos líderes y creativos de la ciudad como Carmen Otero, Mary Cueter, Juan Pablo Estrada, Tatiana Tarón, Silvia Zúñiga, Eddy Martínez y Claudia Carrillo, busca consolidar el evento como una plataforma que impulse la profesionalización y proyección internacional del sector.

Con todo ello, Cartagena Wedding Dreams + Wedding Forum 2025 se perfila como una cita imperdible para los profesionales de la industria y un motor clave en la consolidación de Cartagena como la capital de las bodas de destino en América Latina.