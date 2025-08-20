Dormir y viajar: el tren nocturno privado que promete conectar Europa desde 2027

A partir de 2027, Nox planea operar trenes nocturnos por toda Europa con habitaciones totalmente personales para una o dos personas al precio de un vuelo. Foto: Archivo particular Nox

La startup berlinesa Nox ha anunciado el lanzamiento de una red de trenes nocturnos con habitaciones privadas, que comenzará a operar en 2027. Su promesa: convertir los trayectos nocturnos en una alternativa cómoda, asequible y sostenible frente a los vuelos de corta distancia.

La propuesta de Nox busca romper con la experiencia tradicional de los trenes nocturnos, muchas veces criticada por la falta de privacidad, incomodidad y precios poco competitivos.

“Dormir mientras un tren te lleva por Europa es una gran idea, pero queremos hacerlo bien: sin compartir camarote con desconocidos y a precios accesibles”, explicó Thibault Constant, cofundador de la empresa y conocido en redes como Simply Railway, donde ha documentado más de 400 viajes nocturnos en tren.

Habitaciones privadas y confort sobre rieles

Los trenes de Nox ofrecerán tres categorías de habitaciones privadas, todas equipadas con camas de dos metros de largo, espacio para estar de pie y almacenamiento para equipaje. Algunas incluirán ventanas panorámicas para disfrutar del paisaje europeo desde la comodidad del camarote.

Loft individual: cama superior, asiento y mesa para un pasajero.

Loft doble: cama doble en altura, dos asientos y mesa.

Vista doble: dos camas bajas, una convertible en asiento, ideal para quienes valoran accesibilidad y vistas.

Nox afirma que podrá ofrecer tarifas tan económicas como un billete de avión, sin renunciar al confort. El cofundador Janek Smalla, exlíder de FlixTrain y Bolt en Alemania, asegura que la eficiencia de su modelo permitirá cubrir más de 35 rutas europeas inicialmente, con planes de llegar a 100 ciudades en 2035, entre ellas París, Barcelona, Roma, Copenhague, Ámsterdam y Budapest.

Mientras ultima los detalles de diseño interior y prepara su próxima ronda de financiación, Nox ya permite a los viajeros consultar información anticipada en noxmobility.com. Además, quienes se unan a su Club Madrugador podrán acceder a reservas prioritarias, descuentos y noticias exclusivas sobre el proyecto.

Con esta iniciativa, Nox no solo busca cambiar la forma en la que se viaja por Europa, sino también impulsar una movilidad más sostenible y placentera. Un trayecto en tren, mientras se duerme en una habitación privada, podría convertirse en el nuevo lujo accesible del turismo europeo.