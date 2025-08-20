No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Dormir y viajar: el tren nocturno privado que promete conectar Europa desde 2027

La propuesta de Nox busca romper con la experiencia tradicional de los trenes nocturnos, muchas veces criticada por la falta de privacidad, incomodidad y precios poco competitivos.

Redacción Turismo
20 de agosto de 2025 - 04:00 p. m.
A partir de 2027, Nox planea operar trenes nocturnos por toda Europa con habitaciones totalmente personales para una o dos personas al precio de un vuelo.
Foto: Archivo particular Nox
La startup berlinesa Nox ha anunciado el lanzamiento de una red de trenes nocturnos con habitaciones privadas, que comenzará a operar en 2027. Su promesa: convertir los trayectos nocturnos en una alternativa cómoda, asequible y sostenible frente a los vuelos de corta distancia.

“Dormir mientras un tren te lleva por Europa es una gran idea, pero queremos hacerlo bien: sin compartir camarote con desconocidos y a precios accesibles”, explicó Thibault Constant, cofundador de la empresa y conocido en redes como Simply Railway, donde ha documentado más de 400 viajes nocturnos en tren.

Habitaciones privadas y confort sobre rieles

Los trenes de Nox ofrecerán tres categorías de habitaciones privadas, todas equipadas con camas de dos metros de largo, espacio para estar de pie y almacenamiento para equipaje. Algunas incluirán ventanas panorámicas para disfrutar del paisaje europeo desde la comodidad del camarote.

  • Loft individual: cama superior, asiento y mesa para un pasajero.
  • Loft doble: cama doble en altura, dos asientos y mesa.
  • Vista doble: dos camas bajas, una convertible en asiento, ideal para quienes valoran accesibilidad y vistas.

Nox afirma que podrá ofrecer tarifas tan económicas como un billete de avión, sin renunciar al confort. El cofundador Janek Smalla, exlíder de FlixTrain y Bolt en Alemania, asegura que la eficiencia de su modelo permitirá cubrir más de 35 rutas europeas inicialmente, con planes de llegar a 100 ciudades en 2035, entre ellas París, Barcelona, Roma, Copenhague, Ámsterdam y Budapest.

Mientras ultima los detalles de diseño interior y prepara su próxima ronda de financiación, Nox ya permite a los viajeros consultar información anticipada en noxmobility.com. Además, quienes se unan a su Club Madrugador podrán acceder a reservas prioritarias, descuentos y noticias exclusivas sobre el proyecto.

Con esta iniciativa, Nox no solo busca cambiar la forma en la que se viaja por Europa, sino también impulsar una movilidad más sostenible y placentera. Un trayecto en tren, mientras se duerme en una habitación privada, podría convertirse en el nuevo lujo accesible del turismo europeo.

Por Redacción Turismo

