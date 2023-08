¿Efecto Messi? Reservas de tours en Miami han aumentado: recomendaciones de viaje

Miami cuenta con una amplia oferta de atractivos para todos los gustos. Foto: Getty Images

De acuerdo con el más reciente reporte de Civitatis, la compañía de distribución online de visitas guiadas, excursiones y actividades en español en el mundo, las reservas de tours para realizar en Miami presentaron un incremento del 75 %, al comparar el periodo de enero a julio del 2023 con el mismo lapso del año pasado, siendo junio y julio, los meses que presentaron mayor demanda. ¿Tendrá que ver con el efecto Messi del que tanto se habla? Eso sería difícil de confirmar, pero sí es una gran coincidencia que desde que Lionel Messi se unió al Inter Miami, la ciudad del sol despertó un mayor interés tanto de los turistas latinoamericanos como de los aficionados al fútbol de todo el mundo.

Otro dato que arrojó el informe fue el top 10 de países de donde se realizaron el mayor número de estas reservas: España, Estados Unidos, Brasil, México y Argentina ocupan los cinco primeros lugares de este listado. Seguido de las reservas de viajeros provenientes de Italia, Colombia, Chile, Perú y Francia, que ocupan de la 6 a la 10 posición, respectivamente.

“La llegada de Messi a América ha causado furor para los amantes del fútbol y hasta para los que no lo son. Después de tantos años de brillar como estrella local en Europa, el astro argentino ahora juega en una ciudad que es muy visitada por los latinoamericanos. Muchos fans aprovechan la oportunidad de viajar a verlo en acción, con tarifas accesibles y sin tener que cruzar el océano. Sin duda, Messi le ha sumado un atractivo más a Miami que seguramente se verá reflejado en una activación turística mayor a la que habitualmente tiene este destino”, comenta María Carolina Padilla, Country Manager Civitatis.

Tour más reservados por turistas en Miami

1. Tour de Miami + Paseo en barco por las Casas de los Famosos

Además de soñar con la posibilidad de cruzarse con el astro del fútbol en las calles de Miami, vale la pena tomarse un día para conocer la ciudad por tierra, mar y esta propuesta es ideal. La excursión comienza con la visita a las principales zonas turísticas de Miami, entre las que destacan South Beach, Ocean Drive, el distrito Art Deco, la Mansión Versace, el distrito de arte y graffiti de Wynwood, y la Pequeña Habana con su calle Ocho, entre otros lugares de interés. En alguno de estos sitios se ofrece un tiempo libre para disfrutarlos a pleno.

Después del tour por estos puntos icónicos y sus contrastes, tras descansar brevemente en Bayside Marketplace, se realiza un paseo en barco de 90 minutos, a través del cual se recorre el puerto de Miami y la Bahía Vizcaína, pasando por sus tres islas más conocidas: Star Island, Palm Island e Hibiscus Island, y sitios curiosos como las Casas de los Famosos, entre las cuales se destacan las de Al Capone, Julio Iglesias, Gloria Estefan, Shaquille O’Neal y Paulina Rubio. ¿Quizá Leo estará haciendo una visita por este barrio?

2. Orlando y sus parques temáticos

Los diez parques temáticos de la ciudad de Orlando son un imperdible para todo aquel que viaje a La Florida y, seguro, se convertirá seguramente en una de las escapadas favoritas de Messi y Antonella para disfrutar en familia. La excursión a la capital mundial de la diversión puede ser de dos, tres o cuatro días, e incluye trayecto en autobús ida y vuelta desde Miami, traslado a los parques y alojamiento en hoteles 3 estrellas con desayuno. El precio parte de 290 dólares por persona.

Cabe recordar que los parques de Universal Orlando Resort incluyen Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Volcano Bay y el precio de la entrada a cada uno de ellos parte desde $US 115 por persona. Los de Walt Disney World contemplan Magic Kingdom, Epcot, Hollywood Studios, Animal Kingdom, Blizzard Beach Water Park y Typhoon Lagoon Water Park y el precio parte desde $US 110 por persona.

3. Excursión a los Everglades

El tour invita a conocer los Everglades, la zona más salvaje de los Estados Unidos, y recorrer los humedales en un aerodeslizador para ver de cerca a los caimanes. La actividad parte del centro de Miami y en el trayecto, de aproximadamente cuarenta minutos, los guías relatan algunas curiosidades del entorno natural y este cocodrilo autóctono.

Una vez en el lugar, los visitantes abordan el aerodeslizador (hovercraft), única embarcación posible para recorrer los humedales debido a su escasa profundidad, y emprenden la aventura a toda velocidad en busca de cocodrilos, caimanes y tortugas.

Después del paseo, aquellos que lo deseen pueden asistir a un espectáculo protagonizado por cocodrilos y/o visitar la tienda de regalos.

4. Excursión a Cayo Hueso (Key West)

Esta excursión es una buena alternativa para visitar Key West o Cayo Hueso, la ciudad insular paradisíaca que forma parte del archipiélago de los Cayos de Florida, famosa por sus atardeceres multicolores, pintorescas casas de madera sobre pilotes y color pastel, y playas de arena blanca y mar turquesa.

Además de haber sido la morada del escritor y periodista Ernest Hemingway, el trayecto hasta el destino, que dura unas cuatro horas y atraviesa islas y puentes, fue escenario de películas como Dos Policías Rebeldes, A Todo Gas y Mentiras Arriesgadas.

Se puede contratar el traslado solo de ida o con regreso a Miami, el cual finaliza aproximadamente a las 21:30 horas. La propuesta también brinda la oportunidad de visitar Cayo Hueso en trolebús, una especie de tren antiguo que recorre los monumentos más relevantes de la ciudad, así como también sumar un paseo en barco con fondo de cristal durante dos horas por la costa de Florida y/o una salida para hacer snorkel o parasailing.

