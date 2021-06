Entrevista con Julián Guerrero Orozco, viceministro de Turismo, sobre las recientes estrategias para contribuir con la reactivación a largo plazo del sector y los beneficios que el 2021 les trae a los viajeros en Colombia.

Colombia es un país que cuenta con una inmensa diversidad, la cual es atribuible tanto a la amplia riqueza de paisajes, ecosistemas, especies y recursos naturales que brinda su ubicación geográfica, como a la multiplicidad de culturas que habitan su territorio.

Es, además, el segundo país más biodiverso del mundo, superado únicamente por Brasil. Sin embargo, la dramática diferencia de tamaño que el país tiene con su vecino suroccidental, hace de Colombia el país más biodiverso por metro cuadrado en el planeta.

Por lo tanto, las tendencias que ha traído la pandemia al sector turismo, como los viajes sostenibles, cerca de casa, rurales y a destinos de naturaleza, se convierten en una oportunidad única para Colombia, ya que el crecimiento del turismo representa una oportunidad significativa para la economía de los territorios, para la generación de empleo, para el desarrollo de iniciativas productivas y para la inclusión social de las comunidades.

Sin embargo, es necesario asegurar que el crecimiento del sector sea sostenible y que contribuya con el bienestar de las comunidades locales, con el desarrollo de mejores servicios ecosistémicos, y con la conservación y protección del capital natural en el que se sustenta.

Por eso, a pesar de que 2020 ha sido el año más difícil para el turismo mundial, también sirvió para que se desarrollaran estrategias que le permitieran a Colombia pensar un turismo a largo plazo, donde los elementos clave sean la calidad turística, la formalización, la competitividad y en mayor medida, la sostenibilidad.

Además, con la nueva Ley de Turismo, sancionada por el presidente Iván Duque, los viajeros y el sector en general desde el 1 de enero cuentan con destacados beneficios.

Julián Guerrero Orozco, viceministro de turismo, nos habla sobre el presente y el futuro del segundo generador de divisas en el país.

¿Cuáles son las expectativas del turismo en Colombia?

2020 fue el año más difícil del turismo a nivel mundial y Colombia no ha sido la excepción, pero también fue el año de poner a prueba la capacidad del sector para fortalecerse, para reinventarse y para ver lo que ocurrió como una oportunidad para soñar y para pensar en un turismo de futuro. Por eso, más que de la recuperación, 2021 será el año de la reactivación y de la reimaginación del turismo, y a aspirar a tener un sector incluso mejor que el que teníamos al comienzo de la pandemia, que iba bastante bien, con cifras históricas.

¿Cómo aprovecharon esas oportunidades?

Un elemento muy importante de haber visto la pandemia como una oportunidad fue la nueva Ley de Turismo, que ha tenido una gran atención enfocada en las medidas de reactivación, pero que el gran valor que tiene es que no se concentra solamente en las medidas de corto plazo, de los alivios tributarios y demás, si no que combina medidas de corto, mediano y largo plazo, con temas asociados principalmente a calidad turística, formalización y de manera muy principal al tema de la sostenibilidad, apuestas de largo plazo para el sector.

También se ha hablado mucho de competitividad…

Es otro tema clave donde lo que estamos buscando es que Colombia se posicione no como un destino turístico cualquiera, sino como uno enfocado en la calidad y en la sostenibilidad. El país, por las razones que muchos conocemos, no fue un destino atractivo a nivel internacional, pero hoy en día está muy bien posicionado y apetecido. Y esa es una enorme oportunidad para que el turismo siga siendo un generador de empleo, de desarrollo sostenible y de ingresos para miles personas. Pero eso lo tenemos que hacer de tal manera que garanticemos que vamos a tener un turismo no para los próximos cinco años, si no para los próximos 100, eso le apunta la nueva Ley.

¿Cuáles otras características destaca de la Ley?

La Ley de Turismo es muy completa, arrancó con 29 artículos y terminó con 55, casi que se duplicó el número y por lo tanto los temas y necesidades. Otro punto clave es que se enriqueció con la participación de los gremios, de empresarios, de los entes territoriales, de los congresistas de las más variadas vertientes políticas. Está pensada y creada por y para las necesidades específicas del turismo en Colombia.

¿Cómo se benefician los viajeros?

Con elementos como la reducción del IVA del 19 al 5 % para la venta de tiquetes aéreos para vuelos nacionales e internacionales, también con la exención del IVA para la venta de servicios de hotelería y turismo, con la reducción a cero del impoconsumo que se cobra en bares, hoteles y restaurantes, con la exclusión del IVA para la compra de artesanías y con la reducción de la sobretasa de energía para todo el sector.

Eso en lo que hace referencia a los temas asociados a temas tributarios y fiscales. Pero hay otra serie de temas muy importantes y que benefician al consumidor como una mayor protección al turista. Anteriormente el estatuto del consumidor no les aplicaba a los consumidores turísticos y hoy en día, gracias a la Ley, también aplicará para el sector turismo.

También todo lo que tiene que ver con la formalización. Por ejemplo, el tema de regular las plataformas digitales, no para su prohibición, pero, bajo el entendido de la igualdad, tenemos que nivelar la cancha para que haya una competencia equilibrada entre los diferentes prestadores de servicios turísticos. Por eso, les pedimos que tanto las plataformas como quienes se anuncian a través de ellas, tengan Registro Nacional de Turismo y que contribuyan con la parafiscalidad, como lo hacen todos los otros prestadores formalizados.

¿Cómo la Ley beneficia a las regiones apartadas que también le están apostando al turismo?

Estamos ampliando las posibilidades para que personas de las diferentes regiones del país puedan acceder a una formación que les permita desarrollarse profesionalmente como guías de turismo, reconociendo los conocimientos empíricos que tienen campesinos, indígenas, baquianos, entre otras importantes comunidades con una amplia riqueza histórica y cultural; lo que se traduce también en una mejora para el consumidor por la calidad del servicio de guianza y de interpretación del patrimonio cultural y natural del país.

Estamos haciendo todo un replanteamiento en la calidad turística a través de diferentes niveles, porque no es lo mismo un pequeño emprendedor, un campesino que tiene unas habitaciones, que una multinacional con presencia en 50 países que llega a instalarse en Colombia.

También hicimos una revisión de los principios del desarrollo sostenible, del ecoturismo y de otros conceptos para que estuvieran más alineados con las tendencias contemporáneas y con los estándares internacionales y creamos dos figuras importantes para las entidades territoriales.

La primera es la declaratoria de cualquier elemento como atractivo turístico, lo que genera su protección, y el punto de control turístico, que servirá para limitar y manejar la capacidad de carga de ese atractivo turístico, para que se pueda hacer un aprovechamiento sostenible y responsable. Los municipios podrán cobrar una tarifa para acceder a ese atractivo con lo que cual se puede financiar, por lo menos parcialmente, el mantenimiento, la conservación y el desarrollo de esos atractivos.

¿Cuáles otras estrategias hay en temas de sostenibilidad?

Hay varias más, pero destacaría el fortalecimiento de las sanciones por incumplimiento de obligaciones y normas ambientales y el incentivo del 25 % de descuento del impuesto de renta para quienes inviertan en proyectos de conservación asociados a proyectos turísticos.

También lanzaron la primera Política de Turismo Sostenible de Colombia, ¿de qué se trata?

Es muy importante pues será la hoja de ruta para el posicionamiento del sector en el largo plazo porque buscamos un turismo de calidad, orientado a la sostenibilidad, pues esta dejó de ser filantropía, dejó de ser responsabilidad por las futuras generaciones, dejó de ser amor a la naturaleza, claro, son elementos que nos deben motivar, pero hoy en día la sostenibilidad es un elemento esencial y fundamental de la competitividad de los destinos turístico, sobre todo en estos tiempos de pandemia.

Hace unos meses el secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT) decía literalmente que “en la post pandemia la sostenibilidad es la nueva normalidad”. Es decir, va a haber una diferenciación enorme entre aquellos destinos turísticos sostenibles, de aquellos que no lo son. Y por eso hemos invertido mucho esfuerzo en elaborar esta Política que ha revisado las mejores prácticas internacionales, los conceptos de la OMT, la de los pocos países que la tienen; y con miedo a no ser modesto, me atrevo a decir que es la mejor Política de Turismo Sostenible que hay en el mundo y seguro se va a convertir en un referente para otros.

¿Qué temas incluye esta política?

Tiene 14 programas, 32 proyectos y 140 líneas indicativas de acción. Allí está todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de temas de información para la gestión sostenible del turismo, con la planificación y la gobernanza sostenible y con los incentivos para la atracción de inversión e innovación en materia de turismo.

También todo lo que reúne el fortalecimiento de las medidas de compensación, control y mitigación de impactos negativos, todo lo que tiene que ver con inducir y fomentar el comportamiento sostenible de los viajeros, y, entre otras, con la promoción y el posicionamiento de Colombia como un destino sostenible mundial.

Además, la política tiene varios destinatarios: las entidades públicas, el sector empresarial y privado, los viajeros y los consumidores y, finalmente, las comunidades y sus destinos.

Para todos ellos hay diferentes tipos de medidas, como, por ejemplo, el uso de energías renovables y no convencionales, la administración del recurso hídrico, un recurso importantísimo; también la disposición de residuos sólidos y líquidos, y la protección de nuestra biodiversidad de fauna y flora.

En este, el año de la reactivación del turismo en Colombia, ¿qué destino recomendaría?

No me gustaría dejar por fuera a ninguno y Colombia definitivamente en cada rincón tiene lugares especiales. Hay muchos; la costa Caribe colombiana tiene unos destinos espectaculares que combinan naturaleza, cultura, historia y gastronomía. Los Llanos Orientales con Casanare y Meta, con una oferta única.

Otro destino espectacular es Guaviare, que es el punto de convergencia entre la Orinoquia y la Amazonia, que está a siete horas de Bogotá por una autopista en perfecto estado. El Chocó, el Paisaje Cultural Cafetero, Antioquia, y ni se diga del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina tan golpeado, adonde los colombianos deberíamos hacer un esfuerzo mayor para viajar y apoyar así su reactivación económica.

En breves: Ley de Turismo, algunas características

Los objetivos

La nueva Ley de Turismo tiene como objetivos fundamentales fortalecer la sostenibilidad, formalización y competitividad del sector y promover la reactivación para consolidar el país como un destino altamente reconocido, sostenible, responsable y de alta calidad.

Viajes más económicos

Entre las medidas tributarias transitorias que fueron aprobadas en la Ley 2068 de 2020 se encuentra la reducción del IVA en los tiquetes aéreos, que pasarán del 19 % al 5 % hasta el 31 de diciembre de 2022, la reducción transitoria del impuesto al consumo al 0 % y la exención del IVA para servicios de hotelería y turismo hasta el 31 de diciembre de 2021. También se elimina el pago de la sanción para la reactivación del Registro Nacional de Turismo (RNT) hasta marzo de 2021.

Más medidas tributarias

Otra de las medidas es la suspensión transitoria del pago de la sobretasa a la energía para los prestadores de servicios turísticos de los subsectores hotelero, alojamiento, eventos y parques. La nueva ley también trae herramientas de atracción de inversión en el sector mediante la ampliación de la tarifa especial del 9 % del impuesto sobre la renta para la construcción de hoteles nuevos, parques temáticos nuevos y remodelación de estos, de igual manera el tiempo de construcción se amplió de 4 a 6 años. Además, en este beneficio se incluyeron los servicios prestados en nuevos centros de asistencia para el turista adulto mayor.

A través de la ley

Se eliminan barreras de todo tipo para el disfrute de las actividades turísticas al establecer el principio de la accesibilidad universal, el Mincomercio se vincula a la Iniciativa Mundial de Turismo y Plásticos, y se adoptan medidas de mitigación y adaptación al cambio climático dirigidas a minimizar la huella de carbono.