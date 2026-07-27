El 41% de los colombianos busca naturaleza para mejorar su bienestar al viajar

Foto: Cortesía Instituto Costarricense de Turismo (ICT)

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Viajar ya no es solo una oportunidad para conocer nuevos destinos. Para un número creciente de colombianos, también representa una forma de mejorar su bienestar, reducir el estrés y reconectar con la naturaleza. Así lo comparte un estudio del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), según el cual el 41 % de los viajeros del país busca disfrutar de entornos naturales y actividades al aire libre durante sus vacaciones.

La investigación muestra que el bienestar se ha convertido en uno de los principales factores al momento de elegir un destino internacional. Además de descansar, los viajeros buscan compartir tiempo con sus seres queridos, vivir experiencias con propósito y regresar renovados.

“Estamos viendo un cambio en la forma en que las personas eligen sus viajes. Hoy buscan destinos que les permitan sentirse mejor física y emocionalmente, conectar con la naturaleza y regresar renovados. El bienestar pasó de ser un valor agregado a convertirse en una prioridad al momento de viajar”, afirmó Ireth Rodríguez, jefa del Departamento de Promoción y Desarrollo del Segmento Vacacional del ICT.

El estudio también identifica diferencias según la edad. Los viajeros entre 18 y 24 años priorizan la aventura, las experiencias auténticas y el contacto con las comunidades locales, mientras que quienes tienen entre 25 y 34 años prefieren viajes en pareja que combinen naturaleza y exploración.

A partir de los 35 años cobran mayor importancia las experiencias familiares; entre los 45 y 54 años aumenta el interés por destinos con actividades de ecoturismo y comodidad, y los mayores de 55 años privilegian el descanso, las playas y el contacto con la naturaleza como parte de una experiencia de bienestar.

La búsqueda de nuevas vivencias también marca las decisiones de viaje. El 46% de los colombianos asegura que le entusiasma descubrir experiencias diferentes, lo que refuerza el interés por destinos que integren naturaleza, sostenibilidad y actividades al aire libre.

La planificación también hace parte de la experiencia. El 74 % de los colombianos organiza sus viajes con anticipación, mientras que las redes sociales se consolidan como la principal fuente de inspiración. Instagram lidera con el 76 % de preferencia, seguida por YouTube (69 %) y TikTok (65 %). Sin embargo, las recomendaciones de familiares y amigos continúan siendo el factor que genera mayor confianza al momento de decidir.

“Hoy el turismo se entiende como una oportunidad para reconectar con uno mismo. Los viajeros buscan experiencias que les permitan bajar el ritmo, conectar con la naturaleza y regresar con una sensación de bienestar. Esa búsqueda está muy alineada con la filosofía ‘Pura Vida’ que caracteriza a Costa Rica, donde la naturaleza, la sostenibilidad y la calidad de vida hacen parte de la experiencia del destino”, agregó Rodríguez.

En este contexto, el estudio señala que Costa Rica se posiciona como un destino alineado con estas nuevas preferencias. Los colombianos destacan principalmente sus playas y paisajes exóticos (57 %), la relación entre la experiencia y el valor percibido (55 %), su biodiversidad y riqueza natural (53 %) y la seguridad (51 %) como algunos de los atributos más valorados.

Los resultados reflejan una transformación en los hábitos de viaje. Más que una escapada ocasional, las vacaciones son vistas cada vez más como una inversión en calidad de vida, donde el contacto con la naturaleza, el descanso y las experiencias significativas pesan tanto como el destino elegido.

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