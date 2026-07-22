Turismo gastronómico: el Eje Cafetero apuesta por los sabores para atraer viajeros

La oferta gastronómica del Eje Cafetero busca posicionar a la región como un referente del turismo de sabores en Colombia. Foto: Cortesía Eje Cafetero Gourmet

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La gastronomía se consolida como uno de los grandes motores del turismo. Cada vez más viajeros buscan descubrir un destino a través de su cocina, desde mercados tradicionales y restaurantes escondidos hasta clases de cocina y recorridos culinarios, una tendencia que no solo transforma la forma de viajar, sino que también dinamiza las economías locales y fortalece la identidad de las regiones. Así lo reconoce ONU Turismo, que destaca la gastronomía como una herramienta para preservar el patrimonio cultural, diversificar la oferta turística y generar desarrollo económico en los destinos.

Esta tendencia también se refleja en las preferencias de los viajeros colombianos. De acuerdo con un estudio de Booking.com, el 70 % de los encuestados quiere probar la cocina local cuando visita un destino, mientras que el 64 % asegura que una oferta gastronómica auténtica es un factor determinante al momento de decidir dónde viajar. Además, el 57 % busca degustar comida callejera, el 49 % quiere recorrer mercados locales y otro 49 % prefiere descubrir pequeños restaurantes recomendados por los locales. A esto se suma que el 35 % está interesado en vivir experiencias como clases de cocina, cenas especiales o recorridos culinarios para conocer más de la cultura local.

El Eje Cafetero fortalece su apuesta

En Colombia, uno de los ejemplos representativos de esta tendencia es Eje Cafetero Gourmet, un festival que reúne a 100 restaurantes de Caldas, Quindío y Risaralda. Más allá de promover la gastronomía regional, la iniciativa busca convertir los sabores en un motivo para viajar y fortalecer la economía local a través del turismo. Este año, el evento se está realizando del 2 de julio al 2 de agosto.

Para Nicolás Jaramillo, cofundador del festival, el crecimiento del turismo ha permitido ampliar la oferta culinaria del Eje Cafetero sin perder la esencia de sus sabores tradicionales. Explica que la llegada de visitantes ha impulsado la apertura de restaurantes con cocinas internacionales y propuestas innovadoras, lo que ha despertado el interés tanto de turistas como de habitantes de la región por recorrer nuevos municipios y descubrir experiencias gastronómicas diferentes.

El impacto también se refleja en la economía. La edición de 2025 generó un aporte superior a los COP 3.000 millones para el sector y movilizó cerca de 50.000 personas. Para este año, se espera superar esas cifras con la venta de más de 50.000 menús y una movilización cercana a las 100.000 personas, si se tiene en cuenta el efecto indirecto que el evento genera sobre hoteles, transporte y otros servicios turísticos.

Uno de los principales logros del festival, según Jaramillo, ha sido incentivar que los viajeros permanezcan más tiempo en la región. Muchos visitantes llegan atraídos por la oferta gastronómica, pero terminan hospedándose una o varias noches para recorrer otros municipios y conocer atractivos naturales. En ese sentido, varios de los restaurantes participantes están ubicados en entornos campestres o cerca de lugares emblemáticos como el Valle de Cocora, Filandia (Quindío), las montañas de Risaralda o el Hotel Estelar Recinto del Pensamiento, en Caldas, lo que permite combinar gastronomía, naturaleza y descanso en una misma experiencia.

El organizador destaca además que el Eje Cafetero cuenta con condiciones que favorecen este tipo de turismo. Se trata de una región conformada por 27 municipios en Caldas, 14 en Risaralda y 12 en Quindío, donde las cortas distancias facilitan el desplazamiento entre un destino y otro. Esa conectividad permite que los visitantes recorran varios municipios durante un mismo viaje y que el festival integre la oferta gastronómica de los tres departamentos en una sola experiencia. Según Jaramillo, esta dinámica ha permitido atraer turistas de Bogotá, Ibagué y del Valle del Cauca, quienes además de disfrutar de los restaurantes también impulsan la ocupación hotelera y el comercio local al extender su estadía.

El impacto del festival también alcanza a las comunidades. Los restaurantes trabajan de la mano con productores agrícolas, cafeteros y otros emprendedores locales que abastecen las cocinas con frutas, verduras, hortalizas, proteínas y café, fortaleciendo las cadenas productivas y distribuyendo los beneficios del turismo entre diferentes sectores de la economía regional. De esta manera, la gastronomía se convierte en un motor que beneficia no solo a los establecimientos participantes, sino también a agricultores, transportadores, hoteles y decenas de proveedores que hacen parte del ecosistema turístico.

Para Jaramillo, el siguiente paso es consolidar al Eje Cafetero como un referente del turismo gastronómico en Latinoamérica. Considera que la región necesita una mayor promoción que visibilice su oferta culinaria en Colombia y otros mercados internacionales, posicionando la gastronomía como uno de sus principales atractivos turísticos, junto al paisaje cultural cafetero y la naturaleza. A su juicio, esta es una industria sostenible que trasciende a los restaurantes, pues impulsa múltiples cadenas productivas y genera oportunidades para cientos de familias vinculadas a la producción de alimentos, el turismo y los servicios. “Un festival gastronómico demuestra que existe un producto turístico sostenible que cada vez beneficia a más personas y fortalece el desarrollo de todo un territorio”, afirma.

El potencial de este segmento también se refleja en el mercado internacional. De acuerdo con The Business Research Company, el turismo culinario movió cerca de USD 997.000 millones en 2024 y se proyecta que superará los USD 2 billones en 2029, con un crecimiento anual cercano al 16 %, consolidándose como uno de los segmentos de mayor dinamismo dentro de la industria de los viajes.

Con un mercado global en expansión y un creciente interés de los viajeros por descubrir los destinos a través de su cocina, iniciativas como Eje Cafetero Gourmet muestran cómo la gastronomía puede convertirse en una puerta de entrada para diversificar la oferta turística del país. Más allá de atraer visitantes, este tipo de eventos fortalece la identidad de los territorios, impulsa las economías locales y consolida al Eje Cafetero como un destino donde la experiencia de viajar también se vive alrededor de la mesa.

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