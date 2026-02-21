El municipio de Colombia donde se come el mejor chorizo del país. ¿Cómo ir?

Los Termales de Santa Rosa están situados a unos 15 km del centro del municipio, en el departamento de Risaralda. Foto: Termales de Santa Rosa

Si usted escucha el nombre de Santa Rosa de Cabal, seguramente pensará en dos cosas casi de inmediato: sus famosas aguas termales y el chorizo santarrosano. No es casualidad. Este municipio andino ha sabido convertir sus riquezas naturales y gastronómicas en parte esencial de su identidad.

Y es que Santa Rosa se ha consolidado como uno de los destinos más relajantes de la región. El aire fresco de montaña y el paisaje verde que la rodea ofrecen un respiro para quienes buscan descanso, pero también para quienes llegan atraídos por la aventura.

Como si el paisaje no fuera suficiente, el campo santarrosano también dio origen a uno de sus mayores orgullos: el chorizo local. Presente en restaurantes tradicionales, cafés y puestos callejeros, este embutido se ha ganado el reconocimiento de propios y visitantes, convirtiéndose en un símbolo que complementa la experiencia de quien visita el municipio.

¿Por qué es tan famoso el chorizo?

Su reconocimiento no se explica únicamente por el gusto, sino por la tradición que lo respalda. El chorizo santarrosano es el resultado de un saber que ha pasado de generación en generación, consolidándose como parte fundamental de la economía local. Su proceso artesanal, especialmente el “curao”, es determinante: una técnica que utiliza sales y condimentos naturales para intensificar el sabor sin depender de un alto contenido de grasa, lo que le da un perfil más equilibrado frente a otros chorizos más pesados.

También influye la manera en que se prepara. La elección cuidadosa del pernil y el tocino, en proporciones definidas, garantiza una mezcla consistente. La carne se pica manualmente para conservar la textura adecuada, se embute y luego se deja secar durante cerca de 48 horas —o el tiempo que el clima permita—. Ese reposo es clave para que el producto alcance su firmeza y desarrolle el carácter que hoy lo distingue y lo ha hecho famoso.

Su fama no es solo local. En 2011, el municipio obtuvo un récord por elaborar el chorizo más grande del mundo, con más de 1.850 metros de longitud, un hecho que reforzó su reconocimiento nacional.

¿Qué hacer en Santa Rosa de Cabal?

Según la Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Cabal, el municipio es reconocido como un destino turístico por excelencia a nivel nacional e internacional. Su oferta integra bienestar, naturaleza, gastronomía y patrimonio cultural en un mismo territorio, lo que le permite atender distintos perfiles de visitante.

La actividad volcánica de las montañas cercanas alimenta sus famosas aguas minerales. Entre los principales complejos se encuentran:

Termales de Santa Rosa de Cabal

Balneario Termales

Reserva Termal San Vicente

Si desea hacer senderismo desde la estación Potosí se accede al Parque Nacional Natural Los Nevados, una de las áreas protegidas más importantes del país. Allí es posible:

Realizar caminatas hacia el Nevado Santa Isabel y su glaciar.

Recorrer senderos hasta la Laguna del Otún

Además, la Alcaldía destaca que Santa Rosa de Cabal forma parte del Paisaje Cultural Cafetero de Colombia, declarado Patrimonio Mundial. Esta condición no solo resalta el valor cultural y productivo del territorio, sino también su estrecha relación con la tradición cafetera que ha marcado la historia de la región.

En sus alrededores es posible visitar fincas cafeteras, conocer de primera mano los procesos de siembra, recolección y beneficio del grano, y degustar cafés especiales cultivados en estas montañas.

Otros planes son:

Mirador Las Colinas: Ubicado en la vía hacia los termales, el Mirador Las Colinas ofrece una vista amplia del valle santarrosano, rodeado de montañas y cultivos.

Iglesia Nuestra Señora de las Victorias: En el casco urbano se encuentra la iglesia de Nuestra Señora de las Victorias, destacada por sus vitrales y detalles de estilo gótico, considerada uno de los referentes arquitectónicos y religiosos del municipio.

Parque Las Araucaria: Este parque tradicional es uno de los principales puntos de encuentro de la comunidad. Rodeado de comercio local y arquitectura representativa, es un espacio clave para comprender la dinámica cotidiana del municipio.

Casa de la Cultura: La Casa de la Cultura reúne biblioteca y museo, y conserva parte de la memoria histórica y artística de Santa Rosa, convirtiéndose en un punto de interés para quienes desean conocer su proceso cultural.

¿Cómo llegar a Santa Rosa?

Santa Rosa se encuentra a pocos minutos de Pereira, por lo que la mayoría de rutas llegan primero a esa ciudad y desde allí se completa el trayecto por vía terrestre.

En avión (la opción más rápida): Desde Bogotá se puede tomar un vuelo directo de aproximadamente 55 minutos desde el Aeropuerto Internacional El Dorado hasta el Aeropuerto Internacional Matecaña.

En bus desde Bogotá: El viaje terrestre dura entre 8 y 9 horas, saliendo de la Terminal del Salitre o la Terminal del Sur. Empresas como Expreso Bolivariano y Velotax cubren esta ruta

En auto: El recorrido habitual es Bogotá – Girardot – Ibagué – Cajamarca – Calarcá – Pereira, atravesando el Alto de La Línea, en una vía de montaña con túneles y tramos de doble calzada.

Desde Pereira, el traslado a Santa Rosa de Cabal toma entre 30 y 45 minutos en taxi o bus intermunicipal.

