El pueblo llamado "la ciudad de los vampiros de América": ¿Dónde es y cómo llegar?

Desde Nueva Orleans, en Estados Unidos, hasta Bogotá, estas criaturas hacen parte de historias y recorridos que invitan a explorar el lado más misterioso de las ciudades. Foto: EFE - OLGA FEDOROVA

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Falta poco para Halloween, esa época del año en la que las historias de terror, los seres sobrenaturales y las leyendas más oscuras vuelven a despertar nuestra curiosidad. Y si hay una criatura que se roba el protagonismo entre todas ellas, es el vampiro: ese ser inmortal que se esconde entre las sombras, se alimenta de sangre y ha inspirado incontables relatos. Pero ¿sabía que hay una ciudad donde estas historias parecen mezclarse con la vida cotidiana y un pasado lleno de misterios?

Se trata de Nueva Orleans, en Luisiana, Estados Unidos, un destino conocido por su historia multicultural, sus leyendas y sus relatos de brujería y vampiros.

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¿Por qué se le dice la "Capital de los Vampiros"?

Según New Orleans & Company, la organización oficial de promoción turística de la ciudad, Nueva Orleans ha convertido las leyendas de vampiros en parte de su atractivo para los visitantes. Su reputación está ligada a la literatura gótica, los recorridos nocturnos y las historias sobrenaturales que rodean sus barrios históricos. Aunque no existe un título oficial de "capital de los vampiros", la ciudad se ha consolidado como un referente de esta mitología en Estados Unidos.

Una de las razones de esta fama es su historia, marcada por la confluencia de tradiciones francesas, españolas, africanas y caribeñas. Estas influencias dieron lugar a distintas creencias y relatos sobre la muerte, los espíritus y lo sobrenatural. A ello se suma la arquitectura de sus barrios antiguos y sus cementerios, donde los mausoleos construidos sobre el suelo parecen escenarios de historias góticas.

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Uno de los ejemplos más representativos de esta conexión entre Nueva Orleans y los vampiros es la obra de Anne Rice, escritora nacida en esta ciudad y autora de Entrevista con el vampiro, publicada en 1976. Según Ghost City, empresa especializada en recorridos turísticos sobre historias de fantasmas, la novela contribuyó a consolidar la relación de la ciudad con estas criaturas de ficción. La obra dio origen a la saga Crónicas vampíricas, en la que las calles, las casas antiguas y los paisajes nocturnos de Nueva Orleans se convierten en escenarios fundamentales de las historias.

Pero la historia de Nueva Orleans también guarda una relación particular con la muerte. En esta ciudad, el agua que se encuentra debajo de la tierra está muy cerca de la superficie, lo que dificulta cavar tumbas profundas sin que se llenen de agua. Por eso, en lugar de enterrar a sus muertos bajo tierra, se popularizó la construcción de tumbas y mausoleos sobre el suelo. Con el tiempo, estos cementerios, llenos de pequeñas estructuras de piedra, ganaron el apodo de "ciudades de los muertos".

Uno de los lugares más conocidos es el Cementerio de San Luis n.º 1, reconocido por sus mausoleos y por las historias que circulan sobre sus antiguos habitantes. Su apariencia ha contribuido a alimentar relatos de fantasmas y leyendas sobrenaturales, aunque estas narraciones forman parte del folclore de la ciudad.

Las epidemias que afectaron a la ciudad, entre ellas los brotes de fiebre amarilla del siglo XIX, también dejaron una huella profunda en la memoria colectiva. La enfermedad y la mortalidad se incorporaron a los relatos populares y reforzaron la asociación entre Nueva Orleans, la muerte y el misterio. Con el paso del tiempo, estos elementos históricos se mezclaron con la ficción y ayudaron a consolidar la imagen gótica de la ciudad.

¿Qué puede hacer aquí?

Los visitantes pueden recorrer el Barrio Francés y otros sectores históricos en caminatas nocturnas, donde los guías cuentan historias sobre personajes célebres, antiguas residencias, crímenes y mitos locales. Algunos recorridos también abordan las tradiciones relacionadas con el vudú, una práctica religiosa y cultural con raíces africanas y caribeñas.

Si quiere conocer esta faceta de la ciudad, hay varias experiencias temáticas que puede incluir en su itinerario:

Recorridos de misterio: tours guiados que suelen durar entre una hora y media y dos horas, con relatos sobre leyendas vampíricas, fantasmas y sucesos históricos. La oferta y los temas varían según el operador.

Boutique du Vampyre: una tienda del Barrio Francés especializada en artículos de estética gótica, joyería y recuerdos relacionados con los vampiros. También es conocida por sus actividades temáticas.

Vampire Café: un restaurante con decoración y platos inspirados en la cultura vampírica, una alternativa para quienes quieren llevar el tema más allá de los recorridos.

Potions Lounge: un bar de ambiente oscuro que ofrece cócteles temáticos y una experiencia inspirada en los relatos de misterio.

La ciudad también acoge eventos dedicados a esta estética. Uno de ellos es el Endless Night New Orleans Vampire Ball, un baile de gala gótica que reúne a aficionados de distintos lugares. Las fechas y condiciones de ingreso pueden variar, por lo que conviene consultar la programación antes de viajar.

¿Cómo ir a Nueva Orleans?

Para viajar desde Bogotá a Nueva Orleans, Estados Unidos, puede tomar un vuelo con al menos una escala, generalmente en ciudades como Miami, Houston o Atlanta. El destino es el Aeropuerto Internacional Louis Armstrong (MSY), ubicado a unos 20 kilómetros del centro de la ciudad.

Desde el aeropuerto puede llegar a las zonas turísticas en autobús público, taxi o mediante aplicaciones como Uber y Lyft. Antes de viajar, recuerde que los ciudadanos colombianos necesitan un pasaporte vigente y, por regla general, una visa estadounidense válida para turismo. Si su itinerario incluye escalas en otros países, verifique también los requisitos de tránsito correspondientes.

¿Hay una ciudad de vampiros en Colombia?

¡Sí! Bogotá también puede llevarlo al mundo de los vampiros a través de sus leyendas urbanas y recorridos nocturnos de misterio. Una de las historias más conocidas es la de supuestos seres que habitarían detrás del cerro de Monserrate y que, según relatos difundidos en programas de radio y redes sociales, atacarían a las personas. La historia se popularizó tras el testimonio de un oyente en El Cartel de La Mega, en 2024, aunque no existen pruebas que confirmen la presencia de estas criaturas.

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Si quiere explorar el lado misterioso de la capital, puede participar en recorridos nocturnos por La Candelaria, donde los guías cuentan historias de fantasmas, leyendas urbanas y episodios oscuros del pasado de Bogotá. Aunque no son tours dedicados exclusivamente a los vampiros, ofrecen una oportunidad para acercarse a las historias sobrenaturales que hacen parte del imaginario de la ciudad.

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