Laguna de Tota en Boyacá, la cual cuenta con arena blanca. Foto: Cortesía Airbnb

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura En este pueblo colombiano hay una playa de arena blanca a más de 3000 metros de altura Leidy Barbosa Ramírez Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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Cuando pensamos en una playa, imaginamos el mar, la arena caliente y el clima de las costas del Caribe o el Pacífico. Pero ¿se imagina encontrar una playa en medio de las montañas de Boyacá, donde el agua es fría y la temperatura puede rondar los 12 °C? Aunque parezca extraño, este lugar existe y hace parte del lago de Tota, el más grande de Colombia. Allí, la arena blanca y las aguas cristalinas componen un paisaje que se aleja de la imagen tradicional del destino de playa.

¿Arena y playa en Boyacá?

Cuando se piensa en una playa, es común imaginar la costa. Sin embargo, en Boyacá, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, existe un paisaje que rompe con esa imagen: Playa Blanca, una franja de arena a orillas de la laguna de Tota, rodeada de montañas y vegetación andina. ¿Cómo llegó la arena hasta allí?

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Para entenderlo, primero hay que saber que la arena se forma a partir del desgaste de las rocas. Según la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, la erosión desintegra las formaciones rocosas en partículas cada vez más pequeñas. Luego, agentes como el agua y el viento transportan esos sedimentos hasta distintos lugares, donde se acumulan y forman depósitos de arena.

Este proceso también explica el origen natural de Playa Blanca. Las formaciones rocosas de las montañas que rodean la laguna de Tota se han desgastado con el paso del tiempo por la acción del agua y otros factores ambientales. Los sedimentos resultantes se han depositado en la orilla, formando esta playa de aproximadamente siete hectáreas. Así, sin necesidad de estar junto al mar, Boyacá tiene una playa natural en medio de un paisaje de alta montaña.

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La laguna de Tota se encuentra entre los municipios de Aquitania, Tota y Cuítiva, en el departamento, y es el lago natural más grande de Colombia. Sus aguas, las montañas que la rodean y sus paisajes rurales la convierten en uno de los principales atractivos naturales de la región.

Además de su paisaje particular, la laguna de Tota ofrece distintas actividades para quienes quieren explorar este rincón de Colombia. Según Colombia.travel, en sus aguas es posible realizar recorridos en barco y visitar sus tres islas: San Pedro, la más grande, que cuenta con una reserva natural protegida y senderos; Santa Elena y Santo Domingo. En los alrededores también se pueden hacer caminatas, observar aves y practicar actividades acuáticas, como kayak y navegación a vela.

Si quiere aprovechar el viaje para conocer otros atractivos de la región, puede visitar varios municipios cercanos que ofrecen experiencias diferentes:

Aquitania : conocida por su producción de cebolla larga, es uno de los principales puntos de acceso a la laguna y un lugar para conocer la actividad agrícola de la zona.

: conocida por su producción de cebolla larga, es uno de los principales puntos de acceso a la laguna y un lugar para conocer la actividad agrícola de la zona. Iza : es reconocida por sus postres tradicionales y cuenta con aguas termales donde puede descansar después de recorrer la región.

: es reconocida por sus postres tradicionales y cuenta con aguas termales donde puede descansar después de recorrer la región. Tota y Cuítiva: permiten acercarse a la arquitectura y las tradiciones de estos pueblos boyacenses, además de explorar otros paisajes alrededor de la laguna.

Para prolongar la visita, en los alrededores también hay opciones de alojamiento, como cabañas y zonas de camping, algunas con vistas al agua. Así puede organizar una estadía que combine naturaleza, gastronomía y descanso.

Eso sí, tenga presente que las aguas de la laguna son frías incluso en los días soleados, por lo que conviene tomar precauciones antes de nadar.

¿Cómo llegar a este lugar?

Si viaja desde Bogotá, puede llegar a la playa del lago de Tota en transporte público o en vehículo particular. El recorrido comienza por carretera hacia Sogamoso, desde donde deberá continuar hasta el lago.

En transporte público: diríjase a la Terminal del Norte o a la Terminal Salitre de Bogotá y tome un bus hacia Sogamoso. Una vez allí, deberá tomar otro bus o una buseta que pase por los municipios de Iza, Cuítiva, Tota o Aquitania. Consulte con el conductor cuál servicio lo acerca al sector de Playa Blanca, ya que las rutas pueden variar.

diríjase a la Terminal del Norte o a la Terminal Salitre de Bogotá y tome un bus hacia Sogamoso. Una vez allí, deberá tomar otro bus o una buseta que pase por los municipios de Iza, Cuítiva, Tota o Aquitania. Consulte con el conductor cuál servicio lo acerca al sector de Playa Blanca, ya que las rutas pueden variar. En vehículo particular: salga de Bogotá por la Autopista Norte en dirección a Tunja y continúe hacia Paipa, Duitama y Sogamoso. Desde este municipio, siga las señales hacia el lago de Tota y el sector de Playa Blanca. El trayecto puede tomar unas cuatro horas o más, según el tráfico y el punto exacto al que se dirija.

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