Aniversario 50 de Disney World: ¿Cómo unirse a celebración más mágica del mundo?

Mickey Mouse y Minnie Mouse son los anfitriones de la "Celebración más mágica del mundo", en honor al aniversario 50 de Walt Disney World Resort. Foto: Cortesía Walt Disney World Resort

¿Qué es magia? ¿Existe? Seguro hay decenas de definiciones, experiencias y conceptos, pero uno que se acerca mucho a todo lo que simboliza esta palabra es Disney, donde los sueños se hacen realidad.

Walt Disney World Resort es magia, pero también es sonrisas, familia, amigos, nostalgia, comida deliciosa, fantasía, música, luces y un complejo turístico con cuatro parques temáticos, dos acuáticos, más de 120 atracciones, 50 opciones de entretenimiento, 140 restaurantes, 31 hoteles y todo lo que necesita para volver a ser un niño que se deja llevar por un mundo ideal. “Hakuna Matata”, así es como Timón y Pumba nos enseñaron a vivir, aunque a veces lo olvidemos.

No importa si es la primera, la segunda, la quinta o la décima vez que visita Disney World, en ese universo de sueños siempre podrá encontrar algo nuevo que lo hará sentir como en sus películas favoritas, un lugar donde “todo es posible, incluso lo imposible”, diría Mary Poppins.

Estimular todos los sentidos parece ser otro de los objetivos del universo Disney, que, a través de sus atracciones y experiencias, ayuda a forjar memorias por medio del olor de esos dulces que tanto disfrutamos, de los sonidos de las canciones que nos han acompañado, de los personajes que nos han guiado, de la magia que nos ha permitido crear un mundo de fantasías y de las historias que nos han unido a la familia, a los amigos y hasta al país donde nacimos.

Para disfrutar de Disney hay que estar dispuesto a revivir recuerdos, soñar con finales felices, sorprenderse con la manera como se cuentan historias o recordarle a Peter Pan, que ante su pregunta de por qué tenemos que crecer, la respuesta podría ser que para cumplir los sueños que Disney nos ayudó a construir y ver la sonrisa de los más pequeños, que ahora descubren un mundo nuevo con cada historia que comienza con el Castillo de Cenicienta. “Abre el corazón y lo entenderás”, es un buen consejo de la abuela Sauce de Pocahontas.

La celebración más mágica

El 1° de octubre de 1971 abrió las puertas, en Bay Lake, Florida, uno de los lugares más mágicos del mundo. La construcción empezó en 1967, menos de un año después de la muerte de Walt Disney, imaginador del proyecto que se convertiría en uno de los complejos turísticos más importantes.

Han pasado 50 años desde la apertura, y dándole el valor que se merece y ofreciéndoles a los viajeros la oportunidad de celebrar en grande, Disney World está festejando este especial cumpleaños con nuevas atracciones y experiencias, modificaciones en sus parques, innovadores menús de bebidas y comidas, y hasta vestimenta, ya que sus personajes, e incluso lugares como el Castillo de Cenicienta, están vestidos de gala, con tonos dorados, azul y tornasol.

La celebración también se ilumina cada noche con Beacons of Magic, donde los íconos de los cuatro parques temáticos se transforman en Símbolos de Magia. En Magic Kingdom, el Castillo ilumina el parque con un resplandor que brilla con escarcha de hadas; en Epcot, las luces brillan desde el interior de los paneles reflectivos de Spaceship Earth mientras la escarcha de hadas emerge para simbolizar luces de posibilidad y de optimismo. Por su parte, Hollywood Tower Hotel, en Disney’s Hollywood Studios, brilla con iridiscencia, evocando el brillo y el resplandor de la época de oro de la imaginación y la aventura; y, en Animal Kingdom, una luz cálida y gloriosa emana del Árbol de la Vida, mientras las luciérnagas encantadas se reúnen para invocar la magia de la naturaleza.

Magic Kingdom

El parque temático más visitado del mundo, que en 2019 casi 21 millones de personas cruzaron las puertas de Walt Disney World Resort, además de las tradicionales e imperdibles atracciones, como It’s a small world, Jungle Cruise, Haunted Mansion, Dumbo the Flying Elephant, Space Mountain, Buzz Lightyears’s Space Ranger, Peter Pan’s Flight y Splash Mountain, está presentando Disney Enchantment, un nuevo espectáculo nocturno donde el castillo cobra vida con efectos mágicos que, por primera vez, se extienden por Main Street.

Además de los fuegos artificiales que iluminan el cielo, la nítida definición de las proyecciones del video mapping, les permite a los espectadores sentirse inmersos en la magia y acompañar el recorrido de algunos de los personajes más queridos de la historia de Disney, que envuelven al castillo.

El sonido, que acompaña la experiencia multisensorial, también es clave. La banda sonora del espectáculo está representada por la emotiva canción original You Are the Magic, escrita e interpretada por el ganador de múltiples premios Grammy Philip Lawrence, quien comenzó su carrera musical como miembro del elenco de Disney.

Epcot

Walt Disney dijo una vez que Epcot “siempre estaría en un estado de transformación”, y el parque temático está cumpliendo con esa promesa, a medida que continúa la mayor transformación de cualquier parque Disney en la historia.

(Lea también: ¿Cuáles son las novedades de la transformación histórica de Epcot, en Disney?)

Epcot se ha unificado en cuatro vecindarios que destacan aspectos importantes del mundo y su gente: World Showcase, World Celebration, World Nature y World Discovery. Estos están llenos de experiencias basadas en la autenticidad e innovación que llevan a los visitantes a nuevos destinos, donde lo real se vuelve fantástico en la celebración de la curiosidad, el descubrimiento y la magia de lo posible.

Además de los clásicos pabellones de países como Italia, Marruecos, China, entre otros, donde se puede probar deliciosa comida y bebidas, y comprar productos típicos de cada destino, y disfrutar de imperdibles como Soarin’ Around the World y Frozen Ever After, la “Celebración más mágica del mundo” inspiró a nuevas atracciones como Remy’s Ratatouille Adventure, donde podrá sentirse como si se hubiera encogido al tamaño del Chef Remy y disfrutar de una atracción culinaria 4D basada en la película de Disney y Pixar, Ratatouille.

Asimismo, el corazón de la transformación de Epcot cobra vida con Harmonious, uno de los mayores espectáculos nocturnos jamás creados: un popurrí de música clásica de Disney y de imágenes reinterpretadas por un grupo culturalmente diverso de 240 artistas de todo el mundo.

Este nuevo espectáculo trae a World Showcase Lagoon una innovadora combinación de pantallas gigantes flotantes, fuentes móviles coreografiadas, luces, pirotecnia y láseres en una vista de 360 grados. Entre en mundos increíbles inspirados en Moana, Aladdín, Coco, El Rey León, Mulán, La Princesa y el Sapo, entre otros cuentos clásicos.

Así como de nuevos restaurantes y otras novedades, los viajeros, sobre todo los amantes de las montañas rusas y de Guardianes de la Galaxia, están ansiosos por el lanzamiento, el 27 de mayo, de Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind, una atracción para toda la familia que ofrece varias primicias: es una de las montañas rusas cerradas más largas del mundo, tiene el primer lanzamiento inverso para una montaña rusa de Disney, cuenta con el primer Disney Omnicoaster, donde vehículos hacen rotaciones controladas para mantener siempre a los visitantes enfocados en la acción. Es la primera atracción de Walt Disney World en presentar a los Guardianes de la Galaxia, entre otros.

(Vea también: En fotos: así es la nueva montaña rusa de Disney, inspirada en Guardianes de la Galaxia)

Animal Kingdom

El parque que invita a descubrir la magia de la naturaleza también se une a la celebración e invita a comer delicioso con platos de las cocinas estadounidense, asiática y africana (Yak & Yeti, un restaurante nepalí, con elementos decorativos traídos directamente desde el país del Everest es una gran elección), a disfrutar y redescubrir el mundo increíble de Pandora, donde podrá sentirse como un Avatar y vivir la cultura de los Na’vi mientras se emociona con un paseo 3D, sobre su propio banshee montañés; o adentrándose en una selva bioluminiscente.

Kilimanjaro Safaris, Kali River Rapids, Expedition Everest - Legend of the Forbidden Mountain, entre otras aventuras, atracciones, caminatas y safaris son otros imperdibles del parque que siempre valdrá la pena visitar.

Entre las novedades que ofrece el parque para el aniversario está KiteTails, donde el corazón y la imaginación se elevarán mientras cometas gigantescas bailan en el aire al ritmo de las canciones de Disney. Disfrute de dos espectáculos: The Lion King, con cometas inspiradas en Simba, Zazu, entre otros; y The Jungle Book, con personajes inspirados en King Louie, Baloo y más.

Hollywood Studios

Disney encuentra la manera de hacerlo sentir como un niño que ve de frente, por primera vez, a sus personajes favoritos y recrea toda una aventura inmersiva para que se sienta parte de la aventura. Esto también lo logra con la renovada Mickey & Minnie’s Runaway Railway, la única atracción del mundialmente conocido ratón, una alocada aventura a través de un universo de dibujos animados repleto de sorpresas.

Otros imperdibles de Hollywood Studios es Slinky Dog Dash, donde podrá pasear por el patio gigante de Andy, en una divertida montaña rusa familiar; The Twilight Zone: Tower of Terror, la favorita de siempre por muchos experimentados viajeros; y Rock N Roller Coaster starring Aerosmith.

En este parque también podrá entrar a una galaxia muy, muy lejana con todas las experiencias de Star Wars que lo acercarán más que nunca a la saga legendaria. Star Wars: Rise of the Resistance, una de las más populares actualmente, ya que cuenta con varios sistemas de atracciones que no se parecen a nada de lo que haya vivido en ninguna otra parte de la galaxia.

Más razones de unirse

Finalmente, los abrazos y los desfiles volvieron. Una vez más se puede estar cerca de sus personajes favoritos y llenarse de la energía de ellos y de cada una de las personas que trabajan en Walt Disney World Resort, otro motivo para sentir el amor y la magia en cada rincón del complejo turístico.

No deje tampoco de descubrir las nuevas colecciones de productos creados para la “Celebración más mágica del mundo”, y, como las fotos son parte de la memoria de un buen viaje, una buena alternativa es contratar el servicio del Disney PhotoPass, tan solo una de las opciones que tiene Disney World para mejorar su experiencia.

Por otra parte, las nuevas esculturas doradas de “Disney Fab 50 Character Collection” se extienden por los cuatro parques temáticos de Walt Disney World. En total son cincuenta personajes, incluidos Miguel y Dante de Coco, en Epctot; BB-8 y R2-D2 de Star Wars, en Disney’s Hollywood Studios; Simba, Timón y Pumba de El Rey León, en Disney’s Animal Kingdom; y Mickey Mouse y Minnie Mouse, dedicados a los miembros del elenco de Walt Disney World, en el parque Magic Kingdom.

Al final, Disney World demuestra que la familia, los amigos, los viajes y usted mismo, por el simple hecho de estar vivo y soñar con un mundo mejor, como el que ofrece Disney, es magia. ¿Cómo no unirse a la celebración?

*Invitada por: Walt Disney World Resort.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.